Путин разрешил всем жителям Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке

Путин внес изменения в свои же указы 2019 года и мая 2022 года, когда вводились упрощенные процедуры получения гражданства РФ для жителей самопровозглашенных «народных республик» Донбасса, а также жителей оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Впредь получить гражданство России всего за несколько месяцев могут «граждане Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из него в установленном порядке».

В конце мая Путин легализовал упрощенную схему получения российского гражданства украинскими детьми-сиротами. После этого сообщалось, что гражданство РФ будут автоматически давать всем детям, которые родились на оккупированных территориях после 24 февраля.

Новость пришла через несколько часов после того, как Государственная Дума России неожиданно приняла решение о внеочередном заседании в пятницу, 15 июля. Сейчас депутаты находятся на летних каникулах. Официально экстренный слет парламентариев в Москву из своих регионов в Госдуме объясняют накопившимися вопросами, которые требуют «неотложного решения».

После оккупации южных регионов Украины в 2022 году новые пророссийские власти на местах неоднократно заявляли о подготовке к вхождению в состав РФ.