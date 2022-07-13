Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Медуза» о наемниках России для участия в войне с Украиной. Кремлю ничего неизвестно о так называемом «собянинском полке», частной военной компании (ЧВК), где наемникам платят из бюджета Москвы.
Кремль не знает о наборе наемников за 3 300 евро из бюджета Москвы
«Нет, нам ничего об этом неизвестно», - как всегда, односложен официальный представитель Путина. Так Песков отреагировал на вопрос «известно ли что-то Кремлю о том, что, по данным некоторых изданий, в Москве создано военное подразделение, куда набирают наемников, и которое финансируется из столичного бюджета».
При этом накануне Кремль устами того же Пескова приветствовал сообщения об отправке на войну добровольцев из Приморского края, когда местный губернатор Олег Кожемяко заявил о формировании «батальона добровольцев».
«Речь идет исключительно о добровольной инициативе, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки. Единственное, хочется надеяться, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом», - заявлял во вторник пресс-секретарь Путина.
В среду, 13 июля, журналисты «Медузы» рассказали о «собянинском полке». По данным издания, вооруженное формирование с 1 июля набирает наемников для отправки в Украину. Журналист позвонил рекрутеру по телефонному номеру, который получил от участника ЧВК. Наемником наемников оказался бывший начальник штаба 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка «народной милиции ДНР» Роман Высоцкий с позывным «болгарин».
«Пойдем на Украину. Первый месяц будем вас слаживать на полигоне Мулино (артиллерийский полигон в Нижегородской области РФ – прим.ред.), а когда пойдем за ленточку (в Украину – прим.ред.), там, соответственно, рядовой сержантского состава [получает] больше 200 [тысяч рублей]. В эту сумму входит доплата от мэра Собянина — 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ — выплаты от Москвы будут поступать туда», - заявил журналисту вербовщик.
В пресс-службе столичной мэрии изданию не смогли прокомментировать откровения представителя пророссийской, но непризнанной в мире «народной республики» Донбасса. «Медуза» отмечает, что мэр Москвы старательно дистанцируется от темы войны после ее начала, а вербовка на региональном уровне в добровольцы фактически является одним из вариантов «скрытой мобилизации», так как все происходит через Минобороны.
Отряды наемников набирают еще с весны, когда ВС РФ начала нести крупные потери после вторжения в Украину. Подобные соединения добровольцев появились в Чечне, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях. 12 июня чиновники соседней с Эстонией Псковской области опубликовали сообщение о наборе добровольцев за те же 3 300 евро в месяц и статус ветерана боевых действий.
Что касается «собянинского полка», то служат в нем отнюдь не москвичи. Туда принимают мужчин со всей страны, даже предпенсионного (вплоть до 60 лет) возраста, следует из оказавшегося в распоряжении «Медузы» документа, где описаны условия набора.
По данным Украины, Россия с 24 февраля потеряла 37570 солдат погибшими и ранеными. Высшее руководство России неоднократно высказывалось о перспективах использования в войне против Украины наемников, в том числе иностранных. 8 июля Би-би-си и российское издание «Медиазона» сообщили, что им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших на войне в Украине. Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Еще 17% - это офицеры. По мнению экспертов, потеря таких специалистов может повлиять на эффективность российских подразделений, ведущих бои на территории Украины.