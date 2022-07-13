Кремль не знает о наборе наемников за 3 300 евро из бюджета Москвы

«Нет, нам ничего об этом неизвестно», - как всегда, односложен официальный представитель Путина. Так Песков отреагировал на вопрос «известно ли что-то Кремлю о том, что, по данным некоторых изданий, в Москве создано военное подразделение, куда набирают наемников, и которое финансируется из столичного бюджета».

При этом накануне Кремль устами того же Пескова приветствовал сообщения об отправке на войну добровольцев из Приморского края, когда местный губернатор Олег Кожемяко заявил о формировании «батальона добровольцев».

«Речь идет исключительно о добровольной инициативе, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки. Единственное, хочется надеяться, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом», - заявлял во вторник пресс-секретарь Путина.

В среду, 13 июля, журналисты «Медузы» рассказали о «собянинском полке». По данным издания, вооруженное формирование с 1 июля набирает наемников для отправки в Украину. Журналист позвонил рекрутеру по телефонному номеру, который получил от участника ЧВК. Наемником наемников оказался бывший начальник штаба 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка «народной милиции ДНР» Роман Высоцкий с позывным «болгарин».