В пятницу, 22 июля, вечером в Нарва-Йыэсуу едва не утонул пьяный человек, который отправился купаться в неположенном месте.
Видео ⟩ На пляже Нарва-Йыэсуу чудом спасли тонущего человека
Вчера примерно в шесть часов вечера удалось избежать трагедии благодаря своевременной совместной работе Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, спасателей добровольческой спасательной организации FIREPRO, охраняющей официальный пляж Нарва-Йыэсуу.
«Сильно выпивший мужчина плавал в зоне мола и оказался в беде. К нему на помощь поспешили рядом находящиеся люди, но и те оказались в опасности», – сообщил Rus.Postimees член правления FIREPRO Иван Егоров.
На место происшествия прибыли спасатели Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, а также погранслужба. Спасение оказалось затруднительным в том месте. В итоге спасатели FIREPRO, прибывшие с официального пляжа, на лодке подплыли к пострадавшему и вытащили из воды его, а также его супругу. Спасатели-добровольцы передали на берегу мужчину пограничникам.
Спасатели напоминают, что в зоне мола купание строго запрещено.
К сожалению, не так благополучно вчера завершился инцидент на таллиннском пляже, где утонул 17-летний юноша. Подробнее читайте здесь.
В этом году в воде уже умерли 17 человек.
Спасательный департамент напоминает, что плавать нужно вместе с друзьями или близкими, чтобы проследить друг за другом и при необходимости сразу позвать на помощь. Людям с плохими навыками плавания и с плохой физической подготовкой следует во время купания держаться ближе к берегу.
Кроме того, спасатели отметили, что алкоголь и вода несовместимы – даже небольшое количество легкого алкоголя может стать роковым, поскольку под его воздействием организм работает по-другому, а люди склонны переоценивать свои навыки плавания. Даже трезвый человек должен адекватно оценивать свои возможности.
Количество несчастных случаев на воде с годами увеличивается, и, к сожалению, основной причиной является алкоголь. Кампания «У тебя есть сила воли!» призывает людей замечать рискованное поведение, связанное с алкоголем, и дает практические советы, как в критический момент не дать пьяному товарищу сесть за руль или пойти купаться.
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