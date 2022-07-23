Видео ⟩ На пляже Нарва-Йыэсуу чудом спасли тонущего человека

Вчера примерно в шесть часов вечера удалось избежать трагедии благодаря своевременной совместной работе Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, спасателей добровольческой спасательной организации FIREPRO, охраняющей официальный пляж Нарва-Йыэсуу.

«Сильно выпивший мужчина плавал в зоне мола и оказался в беде. К нему на помощь поспешили рядом находящиеся люди, но и те оказались в опасности», – сообщил Rus.Postimees член правления FIREPRO Иван Егоров.

На место происшествия прибыли спасатели Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, а также погранслужба. Спасение оказалось затруднительным в том месте. В итоге спасатели FIREPRO, прибывшие с официального пляжа, на лодке подплыли к пострадавшему и вытащили из воды его, а также его супругу. Спасатели-добровольцы передали на берегу мужчину пограничникам.

Спасатели напоминают, что в зоне мола купание строго запрещено.

К сожалению, не так благополучно вчера завершился инцидент на таллиннском пляже, где утонул 17-летний юноша. Подробнее читайте здесь.

В этом году в воде уже умерли 17 человек.

Спасательный департамент напоминает, что плавать нужно вместе с друзьями или близкими, чтобы проследить друг за другом и при необходимости сразу позвать на помощь. Людям с плохими навыками плавания и с плохой физической подготовкой следует во время купания держаться ближе к берегу.

Кроме того, спасатели отметили, что алкоголь и вода несовместимы – даже небольшое количество легкого алкоголя может стать роковым, поскольку под его воздействием организм работает по-другому, а люди склонны переоценивать свои навыки плавания. Даже трезвый человек должен адекватно оценивать свои возможности.

Количество несчастных случаев на воде с годами увеличивается, и, к сожалению, основной причиной является алкоголь. Кампания «У тебя есть сила воли!» призывает людей замечать рискованное поведение, связанное с алкоголем, и дает практические советы, как в критический момент не дать пьяному товарищу сесть за руль или пойти купаться.