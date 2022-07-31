Я восхищаюсь людьми, которые любят ходить на интервью и умеют произвести нужное впечатление на работодателя! Ведь это не так просто – разобраться, что собой представляет работодатель, найти точки соприкосновения, красиво себя подать и договориться о взаимовыгодных условиях. Нам всем нелишне помнить, что усиливает наши позиции, когда мы претендуем на ту или иную должность.
Совет психолога ⟩ Как подготовиться к собеседованию
Начать с анализа
Часто поиску работы предшествует исследование рынка вакансий. Это один из вариантов – отталкиваться от того, что предлагают. Подписаться на несколько сайтов, которые помогают найти работу, разместить резюме на разные должности. Креатив сейчас высоко ценится не только в оформлении резюме. Важно подходить творчески к поиску в целом – не ограничиваться Кассой занятости и сайтами для размещения резюме, а делать посты на своих страничках в Фейсбуке и Инстаграме, рассылать объявленияпрезентации в разные каналы и группы в соцсетях, не стесняться высылать работодателям резюме напрямую, использовать сарафанное радио на полную мощность...
Все это важно, но если мы хотим сами влиять на процесс поиска работы, давайте отмотаем назад и начнем с анализа. Отправная точка в подготовке к собеседованию – понимание, где вы находитесь сейчас и какими ресурсами владеете. Нужно честно осознать свои сильные стороны в индивидуальной и командной работе. Понять, какими hard skills вы располагаете – квалификация, стаж работы, опыт, знания. Лучше прописать в резюме побольше конкретики, цифры, результаты деятельности, а не только перечислить дипломы. При анализе своих soft skills стоит посмотреть на себя глазами работодателя – какие качества помогут быть эффективным на желаемой позиции. Не пишите общие фразы и клише типа «коммуникабельность». Если это уместно, можно описывать образно и на примерах: умею продать льдинку эскимосу или буду отстаивать интересы компании, как на поле битвы.
На разных этапах подготовки важно спрашивать себя: Что я хочу получить от работы? Что я не готов(а) делать? Что готов(а)? Что я хочу изменить в моей жизни? Какую зарплату я хочу, на какую соглашусь, а на какую – не соглашусь? Важно понимать, что нет правильных ответов. Главное – искренность с собой.
Важнейший вопрос – о слабых сторонах. Полезно попросить 5–10 человек из вашего окружения назвать несколько качеств, которые вам будет полезно прокачать. Если какое-то качество повторяется больше 3 раз, обратите на него особое внимание.
Исследование среды
Многие работодатели ожидают подготовки со стороны соискателя и отдают предпочтение кандидатам, которые поработали, как следует, собрав информацию об их компании и о вакансии. Проведите мониторинг рынка зарплат. Это позволит аргументировать, почему вы претендуете именно на такой гонорар. Изучите ценности, миссию, продукт, услуги компании. Это важно, чтобы понять, насколько близки эти ценности вам и не идут ли они вразрез с вашими личными принципами. «Ничего личного, только бизнес» – это зачастую самообман. Например, стороннику ЗОЖ нет смысла рассматривать работу в табачной кампании, так как это может спровоцировать внутренний конфликт, какими бы привлекательными ни казались поначалу предлагаемые условия.
Не полениться прописать
Если потратить время и прописать тезисно, что говорить о себе в интервью, можно не только чувствовать себя увереннее, опираясь на записи, но и продемонстрировать навыки четкого и последов
тельного изложения мыслей. Нужно продумать, что именно вы можете предложить этой компании, команде, каковы ваши конкурентные преимущества. Важно подготовить вопросы к рекрутеру, внимательно изучив, чего не было в описании вакансии, но что хотелось бы узнать. Нелишне потренироваться в самопрезентации перед зеркалом/супругом/любимым кактусом. Подготовьтесь к самым популярным вопросам сотрудника НR. На вопрос почему вы ушли с прошлого места работы, лучше ответить честно, не критикуя бывшего руководителя. Продумайте список слабых сторон и способы представить их в хорошем свете. Например, на вопрос о моих слабых сторонах я обычно честно говорю о тайминге, над которым работаю уже много лет, опираясь на гаджеты – будильники и гугл-календарь.
Страх оценки
Неловкость и тревога перед собеседованием усиливаются, если чувствовать себя в позиции «просящего»: «Ну, пожалуйста, возьмите меня на работу…» Важно помнить о необходимом для вас минимуме комфорта и, напротив, четко представлять себе идеальные условия работы. Наконец, на какие условия вы согласитесь, если они не дотянут до «идеала». Прояснение для себя этой шкалы помогает избавиться от одностороннего восприятия поиска работы. Должен действовать принцип взаимности, ведь в собеседовании одинаково заинтересованы обе стороны. Лучше всем участникам собеседования остаться в выигрыше: соискатель найдет работу, а работодатель – сотрудника.
Сохранять спокойствие
• Замедлите дыхание. Вдох и выдох плавно сменяют друг друга.
• Чтобы собраться, несколько раз напрягите и расслабьте мышцы всего тела.
• Для ощущения опоры сконцентрируйтесь на стопах, если стоите, на спине и ягодицах – если сидите.
• Займите комфортное положение, избегая «закрытых поз» (скрещенные руки/ноги, взгляд исподлобья).
• Расположить к себе собеседника и преодолеть внутреннее напряжение поможет искренний интерес.
• Помните, что вы совместно принимаете решение о дальнейшем сотрудничестве.