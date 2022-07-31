Совет психолога ⟩ Как подготовиться к собеседованию

тельного изложения мыслей. Нужно продумать, что именно вы можете предложить этой компании, команде, каковы ваши конкурентные преимущества. Важно подготовить вопросы к рекрутеру, внимательно изучив, чего не было в описании вакансии, но что хотелось бы узнать. Нелишне потренироваться в самопрезентации перед зеркалом/супругом/любимым кактусом. Подготовьтесь к самым популярным вопросам сотрудника НR. На вопрос почему вы ушли с прошлого места работы, лучше ответить честно, не критикуя бывшего руководителя. Продумайте список слабых сторон и способы представить их в хорошем свете. Например, на вопрос о моих слабых сторонах я обычно честно говорю о тайминге, над которым работаю уже много лет, опираясь на гаджеты – будильники и гугл-календарь.

Страх оценки

Неловкость и тревога перед собеседованием усиливаются, если чувствовать себя в позиции «просящего»: «Ну, пожалуйста, возьмите меня на работу…» Важно помнить о необходимом для вас минимуме комфорта и, напротив, четко представлять себе идеальные условия работы. Наконец, на какие условия вы согласитесь, если они не дотянут до «идеала». Прояснение для себя этой шкалы помогает избавиться от одностороннего восприятия поиска работы. Должен действовать принцип взаимности, ведь в собеседовании одинаково заинтересованы обе стороны. Лучше всем участникам собеседования остаться в выигрыше: соискатель найдет работу, а работодатель – сотрудника.

Сохранять спокойствие

• Замедлите дыхание. Вдох и выдох плавно сменяют друг друга.

• Чтобы собраться, несколько раз напрягите и расслабьте мышцы всего тела.

• Для ощущения опоры сконцентрируйтесь на стопах, если стоите, на спине и ягодицах – если сидите.

• Займите комфортное положение, избегая «закрытых поз» (скрещенные руки/ноги, взгляд исподлобья).

• Расположить к себе собеседника и преодолеть внутреннее напряжение поможет искренний интерес.

• Помните, что вы совместно принимаете решение о дальнейшем сотрудничестве.