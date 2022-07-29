Глава предприятия Latvijas gāze Айгарс Калвитис признал, что компания возобновила закупки российского газа. Оплата идет не в рублях, а в евро.
Латвия возобновила закупки газа у России
«Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», – цитирует 29 июля Калвитиса Delfi.
При этом топ-менеджер не назвал посредника, который помогает Латвии с покупкой российского газа, потому что «это коммерческая информация, ее мы не обсуждаем публично».
Ранее Калвитис неоднократно заявлял об отсутствии обеспокоенности Latvijas gāze о невозможности поставок газа своим клиентам.
С апреля страны, которые Кремль объявил недружественными, в том числе и Латвия, должны платить за поставки российского газа в рублях. Для этого создана специальная схема с использованием валютного и рублевого счетов в Газпромбанке. Власти ЕС сочли расчеты в рублях нарушением санкций. Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Улдис Баррис тогда же сообщил, что в страны Балтии перестал поступать природный газ из России. Он пояснил, что решение Москвы требовать оплату в рублях вынудило Литву, Латвию и Эстонию резко снизить объемы поставок.
«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала (терминал для приема сжиженного природного газа, который приходит по морю – прим.ред.)», – заявлял Баррис весной.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в конце мая объявил о планах по полному отказу от поставок российского газа. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что Латвия не планирует возобновлять импорт газа из России, несмотря на сложности после прекращения поставок.
14 июля сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об энергетике, по которым поставки природного газа из России в республику будут запрещены с 1 января 2023 года. Решение латвийского парламента предусматривает создание в стране стратегических запасов природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище. Накапливать газ там планируется до 31 августа каждого года, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября по 30 апреля.
После нападения России на Украину поставки газа из России в Латвию прекращались неоднократно. С середины июня поставки газа увеличиваются.
Ранее в интервью Rus.Postimees известный нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин заявлял, что у Эстонии не самая плохая ситуация с точки зрения обеспечения своей энергобезопасности.
«У эстонцев как раз более-менее неплохое положение. Во-первых, у вас есть горючие сланцы. Есть самостоятельное производство электроэнергии. Не такая высокая зависимость от российского газа и нефти с нефтепродуктами. Есть замечательные мостики. Электромостик, а сейчас и газовый мостик, с Финляндией. Можно развивать сотрудничество. Думаю, что если поставят, пусть небольшой, но плавучий терминал по приему сжиженного газа, один на двоих с финнами, то это очень хорошо поможет. Плюс есть сотрудничество с соседними странами, с Латвией, Игналинским газовым хранилищем. Кстати, Латвия тоже собирается себе поставить терминал по сжиженному газу. Есть сотрудничество с Литвой, где уже есть хорошо работающий терминал «Независимость». А там ещё и ветка газопровода новая в Польшу. Сотрудничество в регионе хорошее, можно наладить необходимые поставки. В этом регионе взгляд на энергетическое будущее вполне оптимистический», - отмечал эксперт в конце мая.