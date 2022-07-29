Латвия возобновила закупки газа у России

14 июля сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об энергетике, по которым поставки природного газа из России в республику будут запрещены с 1 января 2023 года . Решение латвийского парламента предусматривает создание в стране стратегических запасов природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище. Накапливать газ там планируется до 31 августа каждого года, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября по 30 апреля.

«У эстонцев как раз более-менее неплохое положение. Во-первых, у вас есть горючие сланцы. Есть самостоятельное производство электроэнергии. Не такая высокая зависимость от российского газа и нефти с нефтепродуктами. Есть замечательные мостики. Электромостик, а сейчас и газовый мостик, с Финляндией. Можно развивать сотрудничество. Думаю, что если поставят, пусть небольшой, но плавучий терминал по приему сжиженного газа, один на двоих с финнами, то это очень хорошо поможет. Плюс есть сотрудничество с соседними странами, с Латвией, Игналинским газовым хранилищем. Кстати, Латвия тоже собирается себе поставить терминал по сжиженному газу. Есть сотрудничество с Литвой, где уже есть хорошо работающий терминал «Независимость». А там ещё и ветка газопровода новая в Польшу. Сотрудничество в регионе хорошее, можно наладить необходимые поставки. В этом регионе взгляд на энергетическое будущее вполне оптимистический», - отмечал эксперт в конце мая.