Работодатель больше не сможет запрещать работнику работать у другого работодателя

Ответственность несет сам сотрудник

Однако при работе в нескольких местах работник должен будет в будущем обеспечить, чтобы работа или оказание услуг у другого работодателя не создавали опасности для его жизни и здоровья или жизни и здоровья других лиц. Например, в ситуации, когда сотрудник выполняет офисную работу полный рабочий день и, кроме того, оказывает услуги такси в ночное время, сотрудник должен убедиться, что работа на нескольких должностях не подвергает опасности его или других, например, из-за переутомления. Работодатель несет ответственность лишь за соблюдение требований рабочего времени и времени отдыха только при работе на него. Поэтому важно, чтобы работник также обращал внимание на соответствующее обстоятельство. Важно соблюдать нормы рабочего времени и времени отдыха, чтобы избежать переутомления и предотвратить профессиональные заболевания и несчастные случаи, пояснила инспекция.