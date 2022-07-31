Какие страны и как обеспечивают стабильность в зоне косовского конфликта

Согласно намеченному ранее плану, операции СДК постепенно сокращаются и будут продолжаться до тех пор, пока Силы безопасности Косова (Kosovo Security Force), созданные в 2009 году, не станут самодостаточными.

Пока не известно, как на этом плане отразится обострение сербско-косовского конфликта. Как уже сообщал Rus.Postimees со ссылкой на другие издания, в воскресенье на севере Косово, где проживает множество сербов, начались вооруженные столкновения из-за конфликта вокруг решения властей Косово об изменении правил въезда в страну и перерегистрации транспортных средств с сербскими номерами, что вызвало недовольство сербов.

СДК вошли в Косово 11 июня 1999 года, через два дня после принятия резолюции Совета Безопасности ООН 1244. В то время Косово столкнулось с серьезным гуманитарным кризисом, когда вооруженные силы Югославии вели бои против Армии освобождения Косова. К тому времени из Косова в качестве беженцев бежало почти миллион человек, и многие из них не вернулись навсегда.

СДК постепенно передают обязанности косовской полиции и другим местным органам власти. В настоящее время 28 государств вносят свой вклад, общая численность сил составляет около 4000 военнослужащих и гражданских лиц.

На пике своего развития войска СДК насчитывали 50 000 мужчин и женщин из 39 различных стран, входящих и не входящих в НАТО. На официальном сайте СДК указано, что в 2008 году в КФОР участвовало 14 000 солдат из 34 стран.

Сейчас в зоне конфликта задействованы следующие страны: Албания, Армения, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словения, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство и США.

В воскресенье, 31 июля, в Митровице на севере Косово, где проживает множество сербов, начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены, а церкви звонят в колокола.

Независимость Косово признали 111 стран-членов ООН, в частности, США и страны Европейского Союза.