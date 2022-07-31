СМИ: на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения, сообщается о первых раненых

В воскресенье, 31 июля, в Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены, а церкви звонят в колокола. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб, сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что некоторые дороги в этом районе перекрыты.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что Сербия никогда не была в более сложной и трудной ситуации (относительно Косово – прим. ред.), чем сегодня. Он попросил стороны сохранять спокойствие и подчеркнул, что если они не хотят сохранять мир, Сербия победит. Как пишет srbija danas, Вучич заявил, что сербы больше не потерпят преследований.

«Сербы мне это десять раз вчера повторили. Я почти встал перед ними на колени и умолял их о мире. В конце концов мне удалось добиться обещания, что они не будут ни провоцировать, ни нападать на албанцев, что бы они ни делали. Ситуация намного серьезнее, чем многим кажется», – подчеркнул он.

Сразу за главным мостом, разделяющим северную и южную Косовскую-Митровицу, собралось около 200 албанцев. По неофициальной информации, они поедут в район Рудар возле Звечана, где будут ставить баррикады. Помимо этого граждане перекрыли главную дорогу грузовиком.