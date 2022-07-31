Сербы начинают строить баррикады. В приграничном городе Косово звучат выстрелы и сирены, пишет «Униан».
СМИ: на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения, сообщается о первых раненых
В воскресенье, 31 июля, в Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены, а церкви звонят в колокола. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб, сообщает Jerusalem Post.
Отмечается, что некоторые дороги в этом районе перекрыты.
Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что Сербия никогда не была в более сложной и трудной ситуации (относительно Косово – прим. ред.), чем сегодня. Он попросил стороны сохранять спокойствие и подчеркнул, что если они не хотят сохранять мир, Сербия победит. Как пишет srbija danas, Вучич заявил, что сербы больше не потерпят преследований.
«Сербы мне это десять раз вчера повторили. Я почти встал перед ними на колени и умолял их о мире. В конце концов мне удалось добиться обещания, что они не будут ни провоцировать, ни нападать на албанцев, что бы они ни делали. Ситуация намного серьезнее, чем многим кажется», – подчеркнул он.
Сразу за главным мостом, разделяющим северную и южную Косовскую-Митровицу, собралось около 200 албанцев. По неофициальной информации, они поедут в район Рудар возле Звечана, где будут ставить баррикады. Помимо этого граждане перекрыли главную дорогу грузовиком.
Причиной недовольства граждан стало изменение правил проезда в Косово. Гражданам с сербскими документами будет выдан документ на въезд и выезд, а 1 августа начнется переоформление транспортных средств с номерами из Республики Сербия в Косово.
Отмечается, что на въезд и выезд из Косово образовалась пробка. Пассажирам, которые едут из Сербии, советуют развернуться назад.
Местные СМИ заявляют, что армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности, а жители начинают строить баррикады. Тем временем, косовский спецназ закрыл границу.
Глава МИД Сербии Никола Селакович накануне заявил, что косовские власти буквально готовят ад в ближайшие дни для живущих там сербов.
«Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. Президент Вучич сегодня встретится, и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии, они в данный момент оказываются в исключительно сложной ситуации, которая кульминирует от часа к часу», – заявил он в субботу, 30 июля.
К 20:35 местные СМИ сообщили о первых раненных среди сербов на пункте пропуска Яринье.
При этом, по всему Северному Косово сербские православные церкви и монастыри около получаса непрерывно звонили в колокола. Примерно то же самое было и перед событиями 1999 года. В городах звучат сирены.
В Косово уже перестали пропускать автомобили с сербскими номерами.
#Vucic said that the #Kosovo police will launch a special operation against the #Serbs in the coming hours https://t.co/ZJP6PNkA5D pic.twitter.com/q9EYefWkPy— Troubleless (@Troubleless_) July 31, 2022
Confusion, not fear, seems to be the main mood in #Kosovo right now. The rumor mill is working overtime.— The Intel Crab (@IntelCrab) July 31, 2022
The below video is from #Mitrovica, where border police have blocked the bridge crossing into #Serbia. pic.twitter.com/Ezjjvx0xk9