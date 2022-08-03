Андрей Новиков рассказал о прослушке и 12-миллионной дыре в бюджете TLT

– В следующий раз я бы прежде всего просматривал договор члена правления.
– Но вы же были в курсе учебных планов Бородича?
– Я был в курсе, что он проходит обучение, но даже не предполагал, что могут быть такие цифры (30 000–50 000 евро в год – прим. ред.). Суммы со мной не согласовывались, чеки я не отсматривал.
– Как изменится TLT при новом начальстве?
– Надеюсь, что предприятие продолжить развиваться. В компании занято более 2000 работников – такие махины не меняют резко курс. У нас уже есть новые автобусы, новые заправки, строятся трамвайные пути, будет объявлен новый тендер на электробусы и закупку новых трамваев.
– Только вот теперь электробусы и новые газовые автобусы слишком дорого обходятся налогоплательщику…
– Кто же мог знать, что цены на энергоносители подскочат в несколько раз.
– Нужно ли вносить коррективы в план развития TLT на фоне топливного кризиса?
– Автобусы заказываются на два года вперед, и никто не мог предугадать, что случится война и цены на газ будут такими.
– Получается, что за 5 лет вашей работы в руководстве TLT мало что изменится?
– За последние 3-4 года в TLT были сделаны гигантские вливания средств. На данный момент в Таллинне есть 350 газовых автобусов, еще 200 дизельных машин предстоит заменить на что-то альтернативное: на газовые автобусы или электробусы. Кроме того, предстоит решить судьбу троллейбусных линий. В Таллинне осталось около 50 троллейбусов. И, что касается трамваев, то у нас довольно старый подвижной состав. Сейчас сделан заказ на 8 новых трамваев, и в плане – покупка еще 15 трамваев, которые поступят к 2024 году, когда будет построена ветка в старый порт.