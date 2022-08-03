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Андрей Новиков рассказал о прослушке и 12-миллионной дыре в бюджете TLT

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Андрей Новиков рассказал о прослушке и 12-миллионной дыре в бюджете TLT
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  • Мне не жаль уходить их политики
  • Для Ратаса решение стало сюрпризом
  • Учеба Бородича – дорогое удовольствие

Скандальная отставка Дениса Бородича привела к полной смене руководства муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT). Что изменится после всех рокировок? Какие выводы сделаны из случая Бородича? Может ли общественный транспорт стать платным на фоне космической инфляции?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который переходит на работу в правление TLT, покидая пост вице-мэра столицы и Центристскую партию. Ранее, на фоне скандала с Бородичем, Новиков освободил кресло председателя совета TLT.

Выдержки из беседы:

– Вы совершили крутой вираж, решив сменить пост вице-мэра на работу в TLT, и заодно покинув Центристскую партию. Почему со дня?

– В ходе конкурса совет TLT поинтересовался у меня, не будет ли мне мешать политика. В ответ я пообещал уйти из политики в случае моего избрания членом правления TLT.

– А мэр Таллинна не возражал?

– Скорее, это было мое личное решение. Что тут можно возразить?

– Значит, не возражал?

– Расклад таков. Я просто сдержал свое обещание и после избрания в правление TLT вышел из ЦП (и подал в отставку с поста вице-мэраприм. ред.), послав четкий сигнал о своем желании перейти в другую сферу.

– Стал ли этот уход следствием отставки Бородича?

– Мой уход никак не связан ни с какими предшествующими событиями. Я давно подумывал о том, чтобы сменить сферу деятельности и уйти в частный сектор. И ранее я уже пробовался на нескольких других конкурсах. И, наконец, мне удалось выиграть конкурс в TLT.

– Вы последовательно шли вверх по карьерной лестнице и вдруг перешли в другую сферу. Что же не заладилось?

– Нет, это не так. Я хотел стать специалистом в одной сфере и двигаться дальше.

– А не было ли какого-то конфликта с руководством ЦП или мэром города?

– Абсолютно никаких конфликтов! Мэр, скорее, пытался меня переубедить, чтобы я остался.

– Повлияла ли на это решение ситуация с Таллиннской больницей? Ранее вы отвечали за детальные планировки, а после формирования новой городской коалиции – за строительство новых объектов в столице…

– Детальная планировка Таллиннской больницы уже принята. Что касается финансирования строительства – это ответственность города и государства, и, как известно, государство передумало. На это никто не может повлиять.

– Со стороны министра финансов были упреки в затягивании реализации проекта и отсутствии информации со стороны города…

– Мы ничего не затягивали и по всем критериям были в графике.

– Ваше трудоустройство в муниципальном предприятии с окладом 6 400 евро – это плата за молчание?

– Интересная, конечно, у вас теория, но она не имеет под собой никаких оснований. Все мои действия всегда были прозрачны.

Мне нечего скрывать. На самом деле, я один из наиболее прослушиваемых вице-мэров в силу того, что отвечаю за соответствующие сферы деятельности.

– Кто вас прослушивает?

– Меня постоянно прослушивают в рамках разных уголовных дел, связанных с планировками. Это нормально. После этого вице-мэрам приходят «письма счастья» о том, что их прослушали или за ними следили, но ничего не нашли.

– Ваш неожиданный уход может стать причиной раздора в столичной коалиции? Председатель горсобрания, соцдем Осиновский возмутился непрозрачностью решений столичных властей в связи с вашим переходом на новую работу, упрекнув центристов в том, что они не проинформировали партнеров по коалиции о вашем уходе…

– В открытом конкурсе любой желающий может принять участие. Это раньше было так заведено, что партия решала, кого назначить в правление. Мы от этой практики давно отошли и возвращатьсяк ней  не намерены.

– То есть, трений в коалиции ваше решение вызвать не должно?

– Мне сложно говорить за партнеров по коалиции. Я и с центристами-то это решение не согласовывал…

– Но мэр был в курсе!

– Конечно, я поставил в известность своего начальника. Это нормально, что он не узнает такие новости из прессы. А что касается партнеров по коалиции, ну…

– Заявление о выходе из ЦП вы уже написали?

– Да. Председателя партии я проинформировал еще до того, как написал заявление.

– И как же отреагировал Юри Ратас?

– Он сказал, что сожалеет и поблагодарил за мою работу.

– Все ограничилось скупыми фразами?

– Что уж тут разводить демагогию. Для него это был сюрприз. Думаю, что как-нибудь мы еще поговорим с ним отдельно на эту тему.

– Вам самому-то жалко было покидать политику?

– Нет, не жалко. Это было мое сознательное решение.

– Вы сожгли все мосты? В политику больше никогда?

– Я сейчас об этом не думаю. В ближайших выборах я точно не хотел бы участвовать.

– В какой партии вы могли бы появиться через время?

– Не знаю. Наверное, в своей партии. Я об этом особо не думал. Мне важно сейчас сосредоточиться на проблемах TLT.

– Тем более, что долги TLT достигли 12 миллионов евро…

– Долги – это слишком громко сказано. В связи с подорожанием топлива в бюджете TLT возникла дырка в 12 миллионов евро. Долги – это другое, это когда мы покупали новые автобусы, то мы брали у владельца в долг.

– Как вы будете ликвидировать дефицит бюджета в 12 млн?

– Это вопрос к столичному кабинету либо к горсобранию.

Брешь может быть ликвидирована либо за счет дополнительных вливаний из городского бюджета, либо за счет уменьшения количества километров.

– То есть, нужно будет сократить частому поездок, проредить расписание?

– Да, здесь по-другому никак.

– Может ли общественный транспорт стать платным в контексте резкого роста расходов на топливо?

– Не думаю, что этот вариант реализуется.

– Какие выводы сделаны из скандала с Бородичем, к которому вы тоже были причастны как председатель совета TLT?

– В отношении расходов на обучение проведена четкая грань. Максимум один оклад в год может быть потрачен на образование за счет предприятия.

– Какие вы сделали для себя выводы из того скандала? На тот момент вы были председателем совета TLT…

– В следующий раз я бы прежде всего просматривал договор члена правления.

– Но вы же были в курсе учебных планов Бородича?

– Я был в курсе, что он проходит обучение, но даже не предполагал, что могут быть такие цифры (30 000–50 000 евро в годприм. ред.). Суммы со мной не согласовывались, чеки я не отсматривал.

– Как изменится TLT при новом начальстве?

– Надеюсь, что предприятие продолжить развиваться. В компании занято более 2000 работников – такие махины не меняют резко курс. У нас уже есть новые автобусы, новые заправки, строятся трамвайные пути, будет объявлен новый тендер на электробусы и закупку новых трамваев.

– Только вот теперь электробусы и новые газовые автобусы слишком дорого обходятся налогоплательщику…

– Кто же мог знать, что цены на энергоносители подскочат в несколько раз.

– Нужно ли вносить коррективы в план развития TLT на фоне топливного кризиса?

– Автобусы заказываются на два года вперед, и никто не мог предугадать, что случится война и цены на газ будут такими.

– Получается, что за 5 лет вашей работы в руководстве TLT мало что изменится?

– За последние 3-4 года в TLT были сделаны гигантские вливания средств. На данный момент в Таллинне есть 350 газовых автобусов, еще 200 дизельных машин предстоит заменить на что-то альтернативное: на газовые автобусы или электробусы. Кроме того, предстоит решить судьбу троллейбусных линий. В Таллинне осталось около 50 троллейбусов. И, что касается трамваев, то у нас довольно старый подвижной состав. Сейчас сделан заказ на 8 новых трамваев, и в плане – покупка еще 15 трамваев, которые поступят к 2024 году, когда будет построена ветка в старый порт.

– Могут ли все эти инвестиции быть поставлены под вопрос в связи с дефицитом бюджета TLT в 12 млн?

– Мы получили 8 трамваев по очень хорошей цене – дешевле, чем предыдущие. И мы продолжим их закупать на тех же условиях.

– Когда завершится строительство новых линий?

– Точно будет достроена ветка в порт. Победитель тендера известен, идет проектирование, к концу этого – началу следующего года начнется стройка. Другие ветки могут пойти либо в Пыхья-Таллинн в район Штромки, либо в Ярве как продление идущей по Пярнускому шоссе линии. Новые ветки потребуют расширения депо, а это еще плюс 100 млн евро.

Предстоит также упорядочение линий. Грядут большие изменения в маршрутной сети.

– Ждем оптимизации?

– В том числе. Хотелось бы перейти на систему магистральных линий – с конца Ласнамяэ до конца Мустамяэ или даже до конца Ыйсмяэ, и к ней будут примыкать вспомогательные линии и пересадочные станции. Мы просчитываем этот вариант уже полгода.

Подробнее в повторе!

Что изменится в TLT после ухода Дениса Бородича? Андрей Новиков в студии – об уходе из политики и о будущем общественного транспорта в столице / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti
Что изменится в TLT после ухода Дениса Бородича? Андрей Новиков в студии – об уходе из политики и о будущем общественного транспорта в столице / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti Фото: Sander Ilvest / Postimees
  • Чем объяснить крутой вираж в карьере вице-мэра, решившего покинуть высокий столичный пост и Центристскую партию (ЦП)?
  • Стал ли этот уход следствием отставки Бородича?
  • Повлияло ли на это решение ситуация с Таллиннской больницей?
  • Не было ли какого-то конфликта с руководством ЦП или мэром города?
  • Может ли неожиданный уход Новикова стать причиной раздора в столичной коалиции?
  • Какие выводы сделаны из случая Бородича? Как изменится TLT при новом начальстве?
  • Станет ли общественный транспорт платным на фоне ударного роста расходов на газ?
  • Как обстоят дела с новыми трамваями? Когда будет завершено строительство новых линий?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

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