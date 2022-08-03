Андрей Новиков рассказал о прослушке и 12-миллионной дыре в бюджете TLT

– Ваш неожиданный уход может стать причиной раздора в столичной коалиции? Председатель горсобрания, соцдем Осиновский возмутился непрозрачностью решений столичных властей в связи с вашим переходом на новую работу, упрекнув центристов в том, что они не проинформировали партнеров по коалиции о вашем уходе…

– В открытом конкурсе любой желающий может принять участие. Это раньше было так заведено, что партия решала, кого назначить в правление. Мы от этой практики давно отошли и возвращатьсяк ней не намерены.

– То есть, трений в коалиции ваше решение вызвать не должно?

– Мне сложно говорить за партнеров по коалиции. Я и с центристами-то это решение не согласовывал…

– Но мэр был в курсе!

– Конечно, я поставил в известность своего начальника. Это нормально, что он не узнает такие новости из прессы. А что касается партнеров по коалиции, ну…

– Заявление о выходе из ЦП вы уже написали?

– Да. Председателя партии я проинформировал еще до того, как написал заявление.

– И как же отреагировал Юри Ратас?

– Он сказал, что сожалеет и поблагодарил за мою работу.

– Все ограничилось скупыми фразами?

– Что уж тут разводить демагогию. Для него это был сюрприз. Думаю, что как-нибудь мы еще поговорим с ним отдельно на эту тему.

– Вам самому-то жалко было покидать политику?