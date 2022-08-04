Посольство РФ готово найти деньги для переноса нарвского танка в Россию

Излагаем беседу с Владимиром Зориным:

Журналист: скажите, пожалуйста, вам в посольстве какие то конкретные сроки возможного переноса называли? Каким образом это должно происходить?

Зорин: пока это все идет на уровне переговоров. Я подал обращение в Горсобрание, его там зарегистрировали и обсуждают. Это должно решаться через город, потому что владелец танка - это самоуправление. Вот они и должны решать. Поскольку это предложение от российских граждан, то, соответственно, его поддержало посольство России. Вот примерно так все выглядит.

Журналист: когда и куда могли бы перевезти танк? В Ивангород или дальше?

Зорин: этих подробностей я, к сожалению, вам сказать не могу. Наверное Ивангород - самая ближняя точка. Все равно он туда попадет. А будет ли он там установлен либо его передадут в какое то другое место, где ему место найдут - этого я сказать не могу. Это не на моем уровне обсуждается. Мне важен сам факт передачи, а когда передадут Российской Федерации, то там уже решат, что с ним делать.

Журналист: как вы договорились с посольством? Российские дипломаты будут дальше с городом сами общаться или вы в Нарве это координируете?