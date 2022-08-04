Нарвитяне-граждане РФ обратились к городскому собранию с просьбой передать танк-памятник России. Посольство идею одобрило.
Посольство РФ готово найти деньги для переноса нарвского танка в Россию
Нарвское общество граждан РФ, Общество малолетних узников концлагерей и Нарвское общество «Память» обратились к Нарвскому городскому собранию с просьбой передать установленный в черте города танк-памятник России. Руководители этих организаций отправили запрос на имя председателя Нарвского городского собрания Владимира Жаворонкова: «Обращаемся к вам с предложением решить вопрос передачи памятника «Танк Т-34», находящегося на постаменте близ Рийгикюла, в Российскую Федерацию. До решения вопроса о передачи памятника просим отложить его демонтаж», – сказано в обращении.
Это обращение подписали глава общества российских граждан в Нарве Владимир Зорин, председатель Нарвского общества малолетних узников концлагерей Николай Алексеев и руководитель общества «Память» Александр Рабеха. Дозвониться Ребехе и Алексееву нам не удалось, они не приняли звонки. Не отвечает пока на звонки и председатель Нарвского городского собрания. Когда мы получим комментарий господина Жаворонкова, то опубликуем его.
Волки сыты и овцы целы
Суть инициативы объяснил журналисту Rus.Postimees Владимир Зорин: «Мы видим всю эту сложную обстановку, поэтому я предложил… Я считаю, наше предложение может снизить градус напряженности. Если эстонское общество желает, чтобы танк сняли, то это, в общем то, вариант, при котором и волки сыты, и овцы целы». По словам Владимира Зорина, он обратился со своим предложением в посольство Российской Федерации сам.
Имя чиновника, с которым он обсуждал перенос танка, Владимир Зорин назвать не захотел, но сказал, что в посольстве подтвердили возможность вывоза танка: «Даже будут изыскивать средства для этого, то есть для того, чтобы демонтировать памятник и транспортировать его непосредственно в Россию».
Излагаем беседу с Владимиром Зориным:
Журналист: скажите, пожалуйста, вам в посольстве какие то конкретные сроки возможного переноса называли? Каким образом это должно происходить?
Зорин: пока это все идет на уровне переговоров. Я подал обращение в Горсобрание, его там зарегистрировали и обсуждают. Это должно решаться через город, потому что владелец танка - это самоуправление. Вот они и должны решать. Поскольку это предложение от российских граждан, то, соответственно, его поддержало посольство России. Вот примерно так все выглядит.
Журналист: когда и куда могли бы перевезти танк? В Ивангород или дальше?
Зорин: этих подробностей я, к сожалению, вам сказать не могу. Наверное Ивангород - самая ближняя точка. Все равно он туда попадет. А будет ли он там установлен либо его передадут в какое то другое место, где ему место найдут - этого я сказать не могу. Это не на моем уровне обсуждается. Мне важен сам факт передачи, а когда передадут Российской Федерации, то там уже решат, что с ним делать.
Журналист: как вы договорились с посольством? Российские дипломаты будут дальше с городом сами общаться или вы в Нарве это координируете?
Зорин: я не знаю точно. Естественно, посольство имеет связь с городом. Знаете, я руководитель общественной организации, у меня никаких юридических прав и полномочий на решения подобного рода вопросов нет. Я могу обратиться только с предложением, что я и сделал. Я обратился с предложением, а всю остальную техническую часть вопроса я не знаю… Никто как бы не обязан мне ничего докладывать. Как решат, так я узнаю.
Журналист: вы в вашем обществе граждан РФ в Нарве это обсуждали или приняли такое решение сами?
Зорин: конечно, это было очень все скоротечно, потому что здесь все начали тревожиться. Мы быстро решили правлением. И помимо меня там же подписи еще общества малолетних узников концлагерей и председателя общества «Память». Это те люди, которые ухаживают за памятниками. Сам этот танк они тоже очень капитально отремонтировали. Покрасили, поддерживают его состояние. Это тоже некоммерческое объединение. Поймите, мы увидели, что обстановка вот такая такая и решили: давайте мы предложим такую инициативу, которая бы снизила градус напряжения в обществе.
В мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что если страны Балтии начнут переносить советские памятники, то Россия должна затребовать их себе.
«Если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе», – сказала Матвиенко.