В Украине после нападения России погиб 5 401 мирный житель. 7466 человек были ранены. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
ООН подтверждает 12 867 жертв среди гражданского населения Украины
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 7 августа 2022 года УВКПЧ зафиксировало 12 867 жертв среди гражданского населения в стране: 5 401 убитых и 7 466 раненых», – сообщает последняя сводка ведомства Мишель Бачелет.
Среди убитых украинцев – 2081 мужчина, 1420 женщин, 147 девочек и 169 мальчиков, а также 39 детей и 1545 взрослых, пол которых пока неизвестен. Ранены 1511 мужчин, 1095 женщин, 157 девочек и 225 мальчиков, а также 198 детей и 4280 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом с конца июня общее число жертв среди мирного населения выросло на 2236 человек. За полтора месяца ООН подтверждает гибель 670 гражданских лиц, а раненых стало больше на 1566 человек.
Количество убитых детей с конца июня выросло на 25 – до 355 несовершеннолетних. Раненых детей стало больше на 91 ребенка – 580.
«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – отмечают в ООН.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
«Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – уточняют в УВКПЧ.
Только за первую неделю августа были убиты 62 мирных жителя, а 207 гражданских лиц были ранены. Все убитые стали жертвами применения взрывного оружия широкого действия. Большинство ранений связаны с тем же. 18 ранений связаны с подрывами на минах.
Война Путина с Украиной продолжается уже 167-й день.