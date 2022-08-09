ООН подтверждает 12 867 жертв среди гражданского населения Украины

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 7 августа 2022 года УВКПЧ зафиксировало 12 867 жертв среди гражданского населения в стране: 5 401 убитых и 7 466 раненых», – сообщает последняя сводка ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых украинцев – 2081 мужчина, 1420 женщин, 147 девочек и 169 мальчиков, а также 39 детей и 1545 взрослых, пол которых пока неизвестен. Ранены 1511 мужчин, 1095 женщин, 157 девочек и 225 мальчиков, а также 198 детей и 4280 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом с конца июня общее число жертв среди мирного населения выросло на 2236 человек. За полтора месяца ООН подтверждает гибель 670 гражданских лиц, а раненых стало больше на 1566 человек.

Количество убитых детей с конца июня выросло на 25 – до 355 несовершеннолетних. Раненых детей стало больше на 91 ребенка – 580.

Вид на могилы мирных жителей, погибших во время украинско-российского конфликта в южном портовом городе Мариуполь, Украина, 19 апреля 2022 года. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – отмечают в ООН.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

«Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – уточняют в УВКПЧ.

Только за первую неделю августа были убиты 62 мирных жителя, а 207 гражданских лиц были ранены. Все убитые стали жертвами применения взрывного оружия широкого действия. Большинство ранений связаны с тем же. 18 ранений связаны с подрывами на минах.