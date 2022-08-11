Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что министры европейских стран в ходе совместной встречи в Копенгагене договорились выделить Украине пакет военной помощи на сумму 1,55 миллиарда долларов.
На встрече министров обороны европейских стран было принято решение увеличить военную помощь Украине
Деньги, которые пообещали выделить 26 стран на встрече в Копенгагене, пойдут на закупку оружия, ракет и боеприпасов, а также на обучение украинских солдат и разминирование украинских районов.
«Мы продолжим помогать Украине и покрывать военные потребности», – сказал Бодсков журналистам в конце встречи министров обороны. Бодсков также сообщил, что министры обороны Польши, Словакии и Чехии сигнализировали о готовности расширить поставки в Украину артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники, сообщает Reuters.
Великобритания, которая уже передала Украине западные системы вооружения и согласилась обучить тысячи украинских солдат, на конференции пообещала Украине дополнительно 300 миллионов долларов. По словам Лондона, она включает в себя реактивные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1, которые могут поразить цель с расстояния до 80 км.
«Президент Путин, наверное, думал, что к августу мы все устанем от войны и международное сообщество развалится. Однако сегодня мы доказали обратное», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.