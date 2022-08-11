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На встрече министров обороны европейских стран было принято решение увеличить военную помощь Украине

Reuters/PM
На встрече министров обороны европейских стран было принято решение увеличить военную помощь Украине
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Встреча европейских министров обороны в Копенгагене 11 августа.
Встреча европейских министров обороны в Копенгагене 11 августа. Фото: PHILIP DAVALI/AFP

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что министры европейских стран в ходе совместной встречи в Копенгагене договорились выделить Украине пакет военной помощи на сумму 1,55 миллиарда долларов.

Деньги, которые пообещали выделить 26 стран на встрече в Копенгагене, пойдут на закупку оружия, ракет и боеприпасов, а также на обучение украинских солдат и разминирование украинских районов.

«Мы продолжим помогать Украине и покрывать военные потребности», – сказал Бодсков журналистам в конце встречи министров обороны. Бодсков также сообщил, что министры обороны Польши, Словакии и Чехии сигнализировали о готовности расширить поставки в Украину артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники, сообщает Reuters.

Великобритания, которая уже передала Украине западные системы вооружения и согласилась обучить тысячи украинских солдат, на конференции пообещала Украине дополнительно 300 миллионов долларов. По словам Лондона, она включает в себя реактивные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1, которые могут поразить цель с расстояния до 80 км.

«Президент Путин, наверное, думал, что к августу мы все устанем от войны и международное сообщество развалится. Однако сегодня мы доказали обратное», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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