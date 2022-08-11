На встрече министров обороны европейских стран было принято решение увеличить военную помощь Украине

Деньги, которые пообещали выделить 26 стран на встрече в Копенгагене, пойдут на закупку оружия, ракет и боеприпасов, а также на обучение украинских солдат и разминирование украинских районов.

«Мы продолжим помогать Украине и покрывать военные потребности», – сказал Бодсков журналистам в конце встречи министров обороны. Бодсков также сообщил, что министры обороны Польши, Словакии и Чехии сигнализировали о готовности расширить поставки в Украину артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники, сообщает Reuters.

Великобритания, которая уже передала Украине западные системы вооружения и согласилась обучить тысячи украинских солдат, на конференции пообещала Украине дополнительно 300 миллионов долларов. По словам Лондона, она включает в себя реактивные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1, которые могут поразить цель с расстояния до 80 км.