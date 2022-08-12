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Проба на прочность ⟩ Новый министр обороны Ханно Певкур ценит работу своего предшественника

Меэлис Ойдсалу
Новый министр обороны Ханно Певкур ценит работу своего предшественника
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Kermo Benrot
  • ПВО средней дальности включено в коалиционное соглашение, его нужно наполнить реальным содержанием
  • Частично военная помощь Украине вернулась в бюджет ЭР в виде т.н. «денег на мирное развитие»
  • Миобороны подготовило новый пакет помощи Украине с учетом гарантий НАТО

Новый министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил, что считает необходимым приобрести средства ПВО и артиллерию средней дальности, увеличить полигоны сил обороны и обновить инфраструктуру для проведения учений союзников. Среди прочего министр обороны планирует внести ряд предложений о дальнейшей помощи Украине.

– Для начала объясните, пожалуйста, зачем Партии реформ понадобилось заменять Калле Лаанета (ПР) на посту министра в такое критическое время? Чем партию не устроила его работа?

– Нельзя сказать, что работа Лаанета нас не удовлетворяла. Если правительство меняется, министр должен учитывать происходящие перемены. Это было решение премьер-министра Каи Каллас. Очень трудно прочитать ее мысли и объяснить причину. Моя задача состоит в том, чтобы как можно лучше работать в текущей ситуации.

НЕУДОБНЫЙ ВОПРОС

– А что вы скажете тем, кто утверждает, что Ханно Певкуру следовало быть более заметным перед выборами в Рийгикогу? Не значит ли это, что кресло министра это для вас теперь дело чести? Намерены выказывать трудолюбие?

– Я ни в коем случае не жалуюсь на отсутствие внимания. При необходимости я могу провести кампанию в своем округе. У нас выборы по округам, так что я не вижу оснований для такой постановки вопроса.

– Калле Лаанет, снятый собственной партией с поста министра обороны, добился и предварительного соглашения о ПВО средней дальности, и принятия двух пакетов дополнительного финансирования обороны, и объединения флотов Минобороны и МВД. Чего вы хотите добиться за время своего правления?

– Министр обороны, как и другие министры, является частью правительственной команды. Первая цель – это упомянутый вопрос ПВО средней дальности, по которому еще предстоит решение правительства. Вопрос включен в коалиционное соглашение, которое теперь нужно наполнить реальным содержанием. Я первого августа встречался с коллегой из Латвии. Они тоже хотят купить ПВО средней дальности. Есть пять-семь возможных поставщиков.

– Когда решение о ПВО средней дальности дойдет до правительства? Ожидание связано с отпуском премьер-министра Каи Каллас, или есть другие причины?

– Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) также сейчас в отпуске. А я бы хотел, чтобы все правительство было в сборе, потому что такое решение важно не только для обороноспособности, но и для финансов страны. Вторая цель – комплектование дивизии, учреждение которой было согласовано на саммите НАТО в Мадриде. Третья – это увеличение объема учебных сборов Кайтселиита.

– Эстония отдала заметную часть своего артиллерийского парка Украине, которая нуждается в военной помощи. Но отдано более 50 процентов стволов. Собираются ли в штабе обороны усилить артиллерию?

– Запрос на закупку колесной бронетехники в дополнение к самоходному орудию Kõu (эстонское наименование южнокорейской 155-милиметровой самоходки K9прим. ред.) поступает с улицы Фильтри (генштаба Сил обороныприм. ред.). Наше положение облегчается тем, что в Эстонию вернулись 135–150 миллионов евро так называемого мирного финансирования Евросоюза, и мы можем восстановить резервы, отданные Украине.

– Сталкивались ли вы с проблемой лобби на новой работе? Обращались ли к вам уже с предложениями по ПВО? Ощущаете ли вы какое-либо давление в обсуждении военной промышленности?

– Давления нет, контакт налажен, работают четкие правила.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА

– Вопрос от эксперта по безопасности Мерле Майгре («Ээсти 200»): «В какие сроки и в каком порядке Эстония планирует реализовать решения мадридского саммита НАТО по усилению защиты Эстонии?»

– Эти решения нужно внедрять постепенно. Самое главное, конечно же, это создание дивизии, и процесс уже идет. Наши военные работают с британцами, обсуждая состав: сколько там эстонцев, столько британцев. Уже на следующей неделе я намерен провести первую встречу с министром обороны Великобритании. Когда военные эксперты внесут свои предложения, тогда и встретимся. Первого сентября планируем встречаться с британским министерством уже в расширенном составе.

– Господа, которые 2 августа летали на вертолете над штабом Сил обороны на улице Фильтри, тоже из этой дивизии?

– Кто летал, тот и расскажет, если будет возможность… Этот вопрос находится в ведении Министерства обороны. Министр знает, кто был в вертолете, но не может этого пока сказать, уважая пожелания гостя.

– Каковы красные линии НАТО в отношении захватнической войны в Украины? Как вы объясните нерешительность НАТО?

– НАТО является оборонительным союзом, а Украина уже получила колоссальную помощь, в первую очередь, стран Балтии и Польши, Соединенных Штатов и Великобритании. Когда я ездил в Украину, там подчеркивалось, что присланные Эстонией «Джавелины» имели для Украины жизненно важное значение в первые недели войны, особенно в сражениях за города Ирпень и Гостомель в Киевской области.

– С какой оценкой угрозы вы намерены осенью обсуждать госбюджет? Велика ли вероятность, что в ближайшие пять лет в странах Балтии разразится война?

– Трудно что-либо прогнозировать. Наша самая надежная гарантия – членство в Североатлантическом Альянсе. В ходе воздушных маневров, проходивших в июне в Эмари, союзники неоднократно подчеркивали, что каждый сантиметр эстонской территории будет под защитой. Но, конечно, и наши силы обороны должны быть в такой степени готовности, чтобы сдерживать врага и противостоять ему. Намеченное в скором времени приобретение систем залпового огня HIMARS, усиление ПВО и артиллерии средней дальности, создание третьей бригады реагирования – это огромные шаги, которых мы не совершили за все минувшие тридцать лет.

– Партия реформ провозглашает ориентацию на предпринимателей. Но эстонская оборонная промышленность в предвыборной программе не упомянута. Вам еще не звонил обиженный руководитель Союза оборонных предприятий Таави Вескимяги?

– На следующей неделе у нас запланирован с ним официальный обед. Промышленники заинтересованы в том, чтобы их продукция была на международной арене. Латыши заявили, что хотели бы вернуть 30 процентов расходов латвийским компаниям. И наше министерство обороны постоянно оценивает, какая часть оборонного бюджета Эстонии возвращается в экономику страны. У нас хорошо развито производство беспилотников. И в полевом госпитале, направленном в Украину, был высок вклад оборонной промышленности.

КРОМЕ ТОГО

– Коалиционное соглашение стало довольно дорогим. Как вы покроете эти расходы? Будут сокращения или возьмут кредит?

– У правительства должны быть на столе все варианты. На мой взгляд, не следует избегать займов для некоторых инвестиций, например, в государственную оборону. Кредиты не должны даваться на постоянные расходы, однако для определенных инвестиций кредитная составляющая в доходах бюджета вполне допустимая.

– Как вы в Партии реформ приняли это коалиционное соглашение? Если в последние дни предыдущей коалиции вы сказали центристам, что на детские пособия денег нет, то как же вышло, что вы теперь приняли это дорогостоящее решение, не определив источник финансирования? Так напрягаетесь перед выборами?

– Минфин увеличил поддержку предвыборных обещаний.

– Сколько стоит коалиционное соглашение в бюджете 2023 года, какова сумма?

– Я не помню точную сумму, министр финансов помнит. То же финансирование ПВО средней дальности нужно не в 2023 году, а позже. Часть дополнительных расходов на оборону пойдет на следующий год, но большая часть планируется на 2024 и 2025 годы.

– Что еще мы можем сделать для Украины?

Мы подготовили новый пакет помощи, но я смогу говорить о нем более подробно, когда проинформирую кабинет министров. Кроме военной помощи, Эстония участвует в восстановлении района к западу от Киева, там скоро должен быть построен модульный детский сад, обсуждается строительство музыкальной школы и создание команды спасателей.

ВДОГОНКУ

Какая ваша самая большая неудача за время пребывания в должности?

На предыдущем этапе карьеры я был бы рад, если забастовка врачей, которую мы обсуждали с профсоюзом в 2012 году, была не такой долгой. А мою работу пусть судят другие.

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