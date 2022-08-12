Проба на прочность ⟩ Новый министр обороны Ханно Певкур ценит работу своего предшественника

– Когда решение о ПВО средней дальности дойдет до правительства? Ожидание связано с отпуском премьер-министра Каи Каллас, или есть другие причины?
– Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) также сейчас в отпуске. А я бы хотел, чтобы все правительство было в сборе, потому что такое решение важно не только для обороноспособности, но и для финансов страны. Вторая цель – комплектование дивизии, учреждение которой было согласовано на саммите НАТО в Мадриде. Третья – это увеличение объема учебных сборов Кайтселиита.
– Эстония отдала заметную часть своего артиллерийского парка Украине, которая нуждается в военной помощи. Но отдано более 50 процентов стволов. Собираются ли в штабе обороны усилить артиллерию?
– Запрос на закупку колесной бронетехники в дополнение к самоходному орудию Kõu (эстонское наименование южнокорейской 155-милиметровой самоходки K9 – прим. ред.) поступает с улицы Фильтри (генштаба Сил обороны – прим. ред.). Наше положение облегчается тем, что в Эстонию вернулись 135–150 миллионов евро так называемого мирного финансирования Евросоюза, и мы можем восстановить резервы, отданные Украине.
– Сталкивались ли вы с проблемой лобби на новой работе? Обращались ли к вам уже с предложениями по ПВО? Ощущаете ли вы какое-либо давление в обсуждении военной промышленности?
– Давления нет, контакт налажен, работают четкие правила.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА
– Вопрос от эксперта по безопасности Мерле Майгре («Ээсти 200»): «В какие сроки и в каком порядке Эстония планирует реализовать решения мадридского саммита НАТО по усилению защиты Эстонии?»
– Эти решения нужно внедрять постепенно. Самое главное, конечно же, это создание дивизии, и процесс уже идет. Наши военные работают с британцами, обсуждая состав: сколько там эстонцев, столько британцев. Уже на следующей неделе я намерен провести первую встречу с министром обороны Великобритании. Когда военные эксперты внесут свои предложения, тогда и встретимся. Первого сентября планируем встречаться с британским министерством уже в расширенном составе.