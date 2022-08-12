Проба на прочность ⟩ Новый министр обороны Ханно Певкур ценит работу своего предшественника

– Для начала объясните, пожалуйста, зачем Партии реформ понадобилось заменять Калле Лаанета (ПР) на посту министра в такое критическое время? Чем партию не устроила его работа?

– Нельзя сказать, что работа Лаанета нас не удовлетворяла. Если правительство меняется, министр должен учитывать происходящие перемены. Это было решение премьер-министра Каи Каллас. Очень трудно прочитать ее мысли и объяснить причину. Моя задача состоит в том, чтобы как можно лучше работать в текущей ситуации.

НЕУДОБНЫЙ ВОПРОС

– А что вы скажете тем, кто утверждает, что Ханно Певкуру следовало быть более заметным перед выборами в Рийгикогу? Не значит ли это, что кресло министра – это для вас теперь дело чести? Намерены выказывать трудолюбие?

– Я ни в коем случае не жалуюсь на отсутствие внимания. При необходимости я могу провести кампанию в своем округе. У нас выборы по округам, так что я не вижу оснований для такой постановки вопроса.

– Калле Лаанет, снятый собственной партией с поста министра обороны, добился и предварительного соглашения о ПВО средней дальности, и принятия двух пакетов дополнительного финансирования обороны, и объединения флотов Минобороны и МВД. Чего вы хотите добиться за время своего правления?