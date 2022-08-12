Кая Каллас: реакция Медведева на мои слова показывает, что мы все делаем правильно

«То, что они (российские политическое деятели, в том числе и Дмитрий Медведев – прим.ред.) в очередной раз нападают на меня лично, что мне уделяют так много внимания, которое Россия прежде не считала нужным уделять ни одному эстонскому политику, говорит о том, что мы должны продолжать бороться за правое дело», – заявила в интервью ERR Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что Европа запретила авиаперевозки в Европу из России. «Это значит, что единственная возможность для россиян попасть в Европу – путешествовать через три страны: Финляндию, Эстонию и Латвию. Мы видим, что именно Финляндия и Эстония несут наибольшую нагрузку. Думаю, не совсем справедливо, что все остальные страны Шенгенской зоны выдают россиянам визы, но в действительно бремя несем только мы втроем», – сказала она.