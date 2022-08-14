Задержанным в Эстонии сотрудникам российского СМИ аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз

При этом на сайте издания отмечается, что задержанных отпустили из Йыхвиского отделения полиции.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время их поездки из Нарвы в Таллинн на поезде стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов. Но несмотря на статус туристов, они занимались рабочими обязанностями: собирались подготовить материалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Издание отмечало, что у журналистов забрали мобильные телефоны, в связи с чем связь с ними была потеряна.

В ответ на запрос «Известий» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллинне держало данную ситуацию на контроле, к месту их нахождения был направлен консульский сотрудник.

PPA: задержанные нарушили визовый режим

По словам руководителя погранбюро Идаской префектуры Урмаса Элми, двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через нарвский погранпункт в пятницу около полудня. Они предъявили на границе шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке.

«После этого мужчина и женщина отправились к нарвскому танку и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллинн и поехали в сторону Таллинна, в Йыхви в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции ​​для проверки», – сказал Элми.

Глава погранбюро подчеркнул, что нельзя работать во время поездок с туристическими целями, это нарушение визового режима. «Поэтому PPA аннулирует их визы, им выдан запрет на въезд в Эстонию, и они были высланы в Россию».