По мнению крупных торговых сетей, сокращение времени работы магазинов не принесло бы существенной экономии, но уменьшило бы потребность в рабочей силе, что позволило бы поднять заработную плату.
Антикризисный план: будут ли продуктовые магазины в Эстонии сокращать время работы?
Глава сети магазинов A1000Market Тармо Лауринг в интервью Postimees предложил ограничить часы работы магазинов. Также крупные магазины площадью более 100 квадратных метров по примеру Финляндии могли бы быть закрыты по воскресеньям, а часы их работы по субботам были бы значительно сокращены. По его мнению, эти ограничения привели бы к экономии около десяти процентов, а сотрудники смогли бы больше времени проводить со своими близкими.
Что другие торговые сети думают об этой идее?
Член правления Selver Кристи Ломп сказала, что, учитывая особенно напряженную конкурентную ситуацию на эстонском рынке розничной торговли, не заметно, чтобы кто-либо из участников рынка спешил сокращать часы работы магазинов. «Если гипотетически размышлять в этом направлении, то в ситуации, когда на рынке уже работают крупные круглосуточные магазины, наиболее вероятным способом было бы инициировать это, регулируя рынок законодателем, – считает она. – Вопрос в том, как, на каком основании и какие проблемы будут решаться».
Самый органичный и, по оценке Selver, самый разумный путь – это когда рынок сам себя регулирует. Именно покупатели могут своим покупательским поведением показать, как долго должны быть открыты магазины.
«Однако сокращение часов работы в какой-то степени было бы разумным с точки зрения рабочей силы. Это позволит сократить рабочий день, уменьшит потребность магазина в рабочей силе и будет способствовать более быстрому увеличению заработной платы», – сказала Ломп.
Если бы часы работы были сокращены, по ее мнению, к сожалению, за исключением затрат на оплату труда не было бы экономии. Холодильники, вентиляция и другое оборудование продолжают работать и потреблять энергию вне зависимости от того, открыты ли магазины или нет. «А если бы мы добавили один день недели, когда продуктовые магазины в Эстонии были бы полностью закрыты, это не привело бы к падению цен на продукты питания, но доля продуктов, которые необходимо списать, увеличилась бы. Скорее, это способствовало бы росту цен, поскольку здания магазинов по всей Эстонии простаивали бы один день в неделю, но с полным пакетом затрат».
По словам регионального менеджера Prisma Peremarket Eesti Теэму Килпия, текущая экономическая ситуация и растущие цены на электроэнергию, безусловно, заставили весь торговый сектор активно заниматься управлением затратами. Но на данный момент Prisma не планирует сокращать часы работы.
«Стратегия предприятия предусматривает, с одной стороны, предлагать потребителю самую выгодную по цене покупательскую корзину, и в то же время быть доступным для клиента в удобное для него время, – отметил Килпия. – Мы получили много положительных отзывов от покупателей о нашем более продолжительном, чем у других, времени работы и возможности ходить за покупками в разное время, комфортно и максимально безопасно, особенно в период активного распространения вирусов, в котором мы работаем в последние годы».
Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо сказал, что, поскольку магазин Coop является единственным во многих регионах Эстонии, сеть не обсуждала ограничение времени работы магазинов. «Конечно, понятно, что в крупных городах в качестве альтернативы есть и более мелкие поставщики услуг, где можно купить предметы первой необходимости даже 24 часа в сутки, но в небольших населенных пунктах такой возможности нет, и цель наших региональных кооперативов заключается в том, чтобы обеспечить наличие товаров для местного сообщества на самых лучших условиях», – пояснил Мийдо.
А руководитель Rimi Вайдо Падумяэ поддерживает сокращение часов работы. «Это, безусловно, дало бы нашим сотрудникам больше времени, чтобы проводить время со своими семьями, и в разное время мы также практиковали подобное в каждом отдельном магазине и с учетом ситуации», – сказал Падумяэ.
Однако, по его мнению, это не может быть соглашение между торговцами, как это предлагается в статье, поскольку это не разрешено законом. В других странах это скорее регулируется законодательством. «Но насколько нам известно, уже идет речь об отказе от такого регулирования, то есть о том, чтобы дать организовывать это рынку», – добавил он.
Трудно предсказать точный выигрыш при сокращении времени работы. «Мы не можем забывать, что сокращенное время работы также гарантирует меньшие продажи, что может не принести экономии», – сказал Падумяэ.
«Наконец, не следует забывать, что, как и у частных лиц, сейчас растут траты и для торговцев. Поэтому можно прогнозировать, что прибыль в этом году, вероятно, пойдет на спад».