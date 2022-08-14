Антикризисный план: будут ли продуктовые магазины в Эстонии сокращать время работы?

Если бы часы работы были сокращены, по ее мнению, к сожалению, за исключением затрат на оплату труда не было бы экономии. Холодильники, вентиляция и другое оборудование продолжают работать и потреблять энергию вне зависимости от того, открыты ли магазины или нет. «А если бы мы добавили один день недели, когда продуктовые магазины в Эстонии были бы полностью закрыты, это не привело бы к падению цен на продукты питания, но доля продуктов, которые необходимо списать, увеличилась бы. Скорее, это способствовало бы росту цен, поскольку здания магазинов по всей Эстонии простаивали бы один день в неделю, но с полным пакетом затрат».