Верховный суд Кабардино-Балкарии (регион РФ на Северном Кавказе) признал законным наказание по статье о дискредитации российской армии для мужчины, который обсуждал с собственной супругой за ужином судьбу своих родственников в Украине. Судьям помогли свидетели из-за соседних столов в общепите санатория.
Россиянина оштрафовали за разговор о войне с женой в столовой санатория
Россиянин Алексей Веселов законно оштрафован по административной статье о дискредитации армии РФ за разговор c женой о родственниках в Украине, решил Верховный суд Кабардино-Балкарии, который оставил в силе решения нижестоящих судов, сообщает 15 августа The Insider.
«Алексея и Оксану Веселовых задержали 18 марта. Согласно постановлению суда, Оксана делилась с мужем переживаниями по поводу родственников в Киеве, где находится ее 87-летняя мать. Также у женщины пропал двоюродный брат. Во время разговора Веселов отвечал, что боевых действий вообще не должно было быть», – уточняет издание.
Семейный разговор остался бы личным делом супругов, если бы не целая группа граждан, которые, услышав беседу, устроили скандал.
«После ужина Веселов с супругой пошли на прогулку. Когда они вернулись в санаторий, неподалеку от входа в здание жилого корпуса их встретила группа агрессивно настроенных женщин, отдыхающих в санатории. Они прошли вместе с ними в фойе корпуса, стали оскорблять их с супругой, называя бандеровцами, требуя покинуть санаторий, сопровождая свои высказывания нецензурной бранью, и препятствовали им воспользоваться лифтом и подняться в номер», – пересказывают историю в своем решении сами судьи на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.
Веселовым в первый вечер удалось спастись от расправы благодаря помощи сотрудников санатория, которые их просто переселили. Но на следующий день их снова встретили в той же столовой сторонники войны, которые уже успели написать заявление в полицию, где утверждали, что супруги во время ужина «выкрикивали слова, дискредитирующие Российские вооруженные силы: “Слава Украине, героям слава” и другие».
«Люди были возмущены, говорили о недопустимости такого поведения Веселова, тогда как их дети гибнут на территории Украины», – пишут судьи, не уточняя, каким образом была проверена правдивость заявлений скандаливших граждан.
Кавказским судьям оказалось достаточно одинаковых показаний пятерых «очевидцев», чтобы привлечь мужчину к крупному по российским меркам штрафу в 30 тысяч рублей (около 500 евро), несмотря на то, что он настаивал, что никакого правонарушения вообще не было. По его словам, их приватная беседа касалась исключительно переживаний за родню.
«За ужином жена поделилась своими переживаниями по поводу 87-летней матери, оставшейся в Киеве, в то время как город подвергался бомбардировкам, и в связи с тем, что пропал без вести двоюродный брат, также находившиеся в Киеве. Веселов, будучи сторонником мирного разрешения всех конфликтов, высказал своей супруге мнение относительно того, что боевые действия по сути не должны происходить, и мирные жители не должны страдать, однако какой-либо негативной оценки в отношении российских войск в связи со спецоперацией на территории Украины он не высказывал», – пересказывают судьи показания оштрафованного гражданина, отмечая следом, что оснований не доверять письменным объяснениям свидетелей не имеется, поскольку нет данных о том, что эти лица испытывали к Веселову «какую-либо неприязнь».
По действующему законодательству повторное аналогичное правонарушение может повлечь за собой уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии, где максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время по этой же статье судят лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Ближайшее заседание намечено на вторник, 16 августа.