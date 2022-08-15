Россиянина оштрафовали за разговор о войне с женой в столовой санатория

Россиянин Алексей Веселов законно оштрафован по административной статье о дискредитации армии РФ за разговор c женой о родственниках в Украине, решил Верховный суд Кабардино-Балкарии, который оставил в силе решения нижестоящих судов, сообщает 15 августа The Insider.

«Алексея и Оксану Веселовых задержали 18 марта. Согласно постановлению суда, Оксана делилась с мужем переживаниями по поводу родственников в Киеве, где находится ее 87-летняя мать. Также у женщины пропал двоюродный брат. Во время разговора Веселов отвечал, что боевых действий вообще не должно было быть», – уточняет издание.

Семейный разговор остался бы личным делом супругов, если бы не целая группа граждан, которые, услышав беседу, устроили скандал.

«После ужина Веселов с супругой пошли на прогулку. Когда они вернулись в санаторий, неподалеку от входа в здание жилого корпуса их встретила группа агрессивно настроенных женщин, отдыхающих в санатории. Они прошли вместе с ними в фойе корпуса, стали оскорблять их с супругой, называя бандеровцами, требуя покинуть санаторий, сопровождая свои высказывания нецензурной бранью, и препятствовали им воспользоваться лифтом и подняться в номер», – пересказывают историю в своем решении сами судьи на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.