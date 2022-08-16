«Тут же военные стоят». Новая серия взрывов в Крыму

Первые сообщения о новых взрывах в Крыму, спустя всего неделю после нашумевшего инцидента в поселке Новофедоровка, появились рано утром.

«Извините, ребята, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я на работу, наверное, не выйду… Взрывами повыбивало все окна в нашем доме. Потушить не могут. Прямо рядом с селом Старая Ферма. 6 утра, – комментирует черный столб дыма в крымском небе женщина на любительском видео. – Утро начинается не с кофе. Извиняюсь, трясутся руки. Это все от нервов».

«Никакого сообщения нет людям!», – говорит на видео с мощными взрывами другой очевидец . «Да всем до ж*** [все равно]…», –отвечает ему второй.

Источники российских государственных СМИ утверждают, что «трансформаторная подстанция горит в Джанкое». Действительно, на одном из сегодняшних любительских видео заметно возгорание на территории электроподстанции, но разрывов не слышно. «Тут же военные стоят», –комментирует столб черного дыма из скоплений линий электропередач очевидец.

По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Источники «Крыминформа» в экстренных службах эту информацию подтверждают: «Официальных комментариев, кроме того, что глава Крыма отправился на место происшествия, до настоящего времени не поступало».