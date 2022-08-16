Новая серия взрывов прогремела в Крыму рано утром 16 августа на севере полуострова, недалеко от Джанкоя. Российские пропагандистские СМИ сообщают о пожаре на трансформаторной подстанции. Очевидцы в соцсетях говорят о подрыве склада боеприпасов там, где стоят российские военные.
«Тут же военные стоят». Новая серия взрывов в Крыму
Первые сообщения о новых взрывах в Крыму, спустя всего неделю после нашумевшего инцидента в поселке Новофедоровка, появились рано утром.
«Извините, ребята, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я на работу, наверное, не выйду… Взрывами повыбивало все окна в нашем доме. Потушить не могут. Прямо рядом с селом Старая Ферма. 6 утра, – комментирует черный столб дыма в крымском небе женщина на любительском видео. – Утро начинается не с кофе. Извиняюсь, трясутся руки. Это все от нервов».
«Никакого сообщения нет людям!», – говорит на видео с мощными взрывами другой очевидец . «Да всем до ж*** [все равно]…», –отвечает ему второй.
Источники российских государственных СМИ утверждают, что «трансформаторная подстанция горит в Джанкое». Действительно, на одном из сегодняшних любительских видео заметно возгорание на территории электроподстанции, но разрывов не слышно. «Тут же военные стоят», –комментирует столб черного дыма из скоплений линий электропередач очевидец.
По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Источники «Крыминформа» в экстренных службах эту информацию подтверждают: «Официальных комментариев, кроме того, что глава Крыма отправился на место происшествия, до настоящего времени не поступало».
После этого стало известно, что местные власти проводят эвакуацию населения из поселка Майское.
«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы»,— сообщил российский руководитель Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Это сделали специально. Новофедоровка, Азовск. Боеприпасы, чтобы все повзрывать», – комментирует пугающую картинку женщина на еще одном видео.
Подстанция 330 кВ «Джанкой» была введена в эксплуатацию в 1964 году. В 2017 году на подстанции провели замену оборудования. «Джанкой» считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова, напоминает «Коммерсантъ». Минэнерго РФ отмечает, что электроснабжение потребителей в результате пожара на подстанции не нарушено.
9 августа вблизи поселка Новофедоровка произошла серия взрывов на аэродроме Саки. По официальным данным, один человек погиб, 14 получили ранения. Российские военные назвали в качестве причины ЧП случайную детонацию боеприпасов. По данным The Washington Post, авиабазу в Крыму неделю назад взорвали украинские спецназовцы.
Киев о своей причастности к подрывам не сообщал ни после инцидента девятого августа, ни сегодня. После подрывов неделю назад в соцсетях появлялись видео стихийной эвакуации туристов из соседних населенных пунктов. Официально решений об ограничении летнего отдыха в регионе не принималось.