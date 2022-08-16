Путин возродил советское звание «мать-героиня»

Указ Путина утверждает, что звание «мать-героиня» является высшей степенью награды для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, а награждаемая мать с детьми образуют «социально ответственную семью». Однако просто родить или усыновить десять детей для получения соответствующего звания недостаточно.

«Звание "мать-героиня" присваивается матери по достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все ее дети живы», – сказано в путинском указе.

Прямой связи с войной и нехваткой солдат в российской армии в тексте указа нет, но есть околовоенные исключения на тот случай, если не все дети выжили.

«При присвоении звания "мать-героиня" учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах», – гласит исключение.

Женщинам, получившим звание «мать-героиня», будут вручать одноименный орден и единовременную выплату в миллион рублей (около 16 тысяч евро). Носить орден, который войдет в список высших званий РФ вместе со званием «Герой России», предписано на левой груди и выше других наград.

Орден «Мать-героиня», который президент РФ Путин вернул в Россию в августе 2022 года, впервые со времен развала СССР. Фото: официальный портал правовой информации РФ

Звание «Мать-героиня» было введено в СССР на фоне многомиллионных потерь в годы Второй мировой войны в 1944 году. Награда давала льготы. До развала Советского Союза звание было присвоено более 400 тысяч раз.