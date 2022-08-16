Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации армии России

Защитник всенародно любимого музыканта указывал суду на юридические ошибки в материалах сотрудников МВД, в том числе на отсутствие точных данных о времени и месте правонарушения в материалах полицейских, призывая прекратить производство по делу в связи с отсутствием правонарушения как такового, ведь Шевчук ни разу не упомянул ни «армию», ни «специальную операцию».

В качестве свидетеля обвинения в суде выступала сотрудница полиции Камалова, которая составляла протокол. Из протокола на музыканта следует, что Шевчук не только дискредитировал российскую армию, но и воспрепятствовал ее деятельности. Адвокат Передрук просил девушку сегодня в суде вспомнить еще цитаты из майского выступления Шевчука: «Гибнут старики, женщины и дети», – зачитывала сотрудница МВД свой протокол.

«Это дискредитация армии или воспрепятствование деятельности?», –уточнял адвокат Шевчука. «И то, и другое», – отвечала свидетельница Камалова.

Другой свидетель обвинения, Ермолаев, в качестве доказательства вины Шевчука привел цитату Владимира Путина о том, как важна «специальная военная операция», и о том, что Россия ее начала ради установления мира. По мнению Ермолаева, Шевчук усомнился в словах президента, назвал их «наполеоновскими планами» и именно этим дискредитировал российскую армию. Про ж*** президента и этот свидетель умолчал.