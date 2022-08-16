Лидер группы ДДТ оштрафован на 50 тысяч рублей (800 евро) за две антивоенные цитаты, которые он произнес в мае на концерте в родной Уфе. Повторный штраф грозит Юрию Шевчуку длительным тюремным сроком.
Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации армии России
16 августа Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным по новой административной статье о дискредитации ВС РФ, несмотря на процессуальные нарушения и ошибки в документах полиции, а также заключение экспертов, что в высказываниях музыканта не было состава правонарушения.
Шевчуку присужден штраф в максимальные по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ 800 евро.
В суде сегодня была показана только часть известного общения Юрия Шевчука с посетителями концерта 18 мая 2022 года.
«Сейчас люди убивают людей – огромная трагедия. Каждое утро я смотрю, так же, как и вы, новости. Душа болит страшно. Мы против войны», – говорит лидер ДДТ в видеозаписи, которую показали в Советском суде, после чего запись оборвалась, сообщило издание «МедиаЗона».
Высказывание Шевчука про ж*** президента, которая не тождественна понятию «родина», представители государственных органов в суде продемонстрировать сегодня отказались.
«Сейчас убивают людей на Украине зачем? Наши пацаны там гибнут зачем? Какие цели? Какие цели опять? Опять гибнет молодость. Молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? (аплодисменты – прим.ред.) Родина, друзья, это не ж*** президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина», - говорил музыкант под аплодисменты собравшихся со сцены в Уфе 18 мая.
При этом адвокат Шевчука Александр Передрук ранее отмечал, что цитата про ж*** президента присутствует в протоколе полицейских о правонарушении лидера ДДТ.
Защитник всенародно любимого музыканта указывал суду на юридические ошибки в материалах сотрудников МВД, в том числе на отсутствие точных данных о времени и месте правонарушения в материалах полицейских, призывая прекратить производство по делу в связи с отсутствием правонарушения как такового, ведь Шевчук ни разу не упомянул ни «армию», ни «специальную операцию».
В качестве свидетеля обвинения в суде выступала сотрудница полиции Камалова, которая составляла протокол. Из протокола на музыканта следует, что Шевчук не только дискредитировал российскую армию, но и воспрепятствовал ее деятельности. Адвокат Передрук просил девушку сегодня в суде вспомнить еще цитаты из майского выступления Шевчука: «Гибнут старики, женщины и дети», – зачитывала сотрудница МВД свой протокол.
«Это дискредитация армии или воспрепятствование деятельности?», –уточнял адвокат Шевчука. «И то, и другое», – отвечала свидетельница Камалова.
Другой свидетель обвинения, Ермолаев, в качестве доказательства вины Шевчука привел цитату Владимира Путина о том, как важна «специальная военная операция», и о том, что Россия ее начала ради установления мира. По мнению Ермолаева, Шевчук усомнился в словах президента, назвал их «наполеоновскими планами» и именно этим дискредитировал российскую армию. Про ж*** президента и этот свидетель умолчал.
Адвокат Юрия Шевчука после решения о признании лидера ДДТ виновным сообщил, что решение будет оспорено в вышестоящей инстанции. По действующему в РФ после начала войны законодательству, повторное привлечение Шевчука к ответственности по этой же статье является основанием для уголовного преследования по новой статье Уголовного кодекса о распространении заведомо ложных сведений про действия ВС РФ, где фигурант рискует сесть на срок до 10 лет, а в случае наступления «тяжских последствий» может получить и до 15 лет лишения свободы.
Сам Юрий Шевчук в Советском суде Уфы не появился. Ранее он сообщил Rus.Postimees, что плотно занят студийной работой, где записывает новые песни в условиях фактического запрета на концертную деятельность в России, который был введен после начала этого судебного процесса. Тем не менее, Шевчук сегодня сделал публичное заявление, которое распространил известный российский правозащитник Павел Чиков.
«Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т.д. (смотрите антивоенный концерт гр. ДДТ 2008 года в СКК) и другие выступления группы ДДТ в разные годы. Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем. Песня "Не стреляй" была написана в 1980 году. Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней СВО на Украине», – заявил лидер ДДТ.
После начала административного производства пропагандистские ресурсы РФ стали распространять фейки о Шевчуке и группе ДДТ. Сама группа продолжила выпускать новые видеоклипы. После ролика на песню «Маленькая смерть», который вышел в марте, ДДТ опубликовала видеоклипы на песни «Где я», «Небо-поле», «Уфа» и «Не с вами».