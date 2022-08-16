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Новая серия взрывов в Крыму: теперь на военном аэродроме под Симферополем

Утром был взорван склад боеприпасов под Джанкоем
rus.postimees.ee
Новая серия взрывов в Крыму: теперь на военном аэродроме под Симферополем
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Взрывы на севере Крыма утром 16 августа 2022 года
Взрывы на севере Крыма утром 16 августа 2022 года Фото: REUTERS / Stringer

Второй раз за сутки и третий раз за неделю на полуострове Крым прогремело несколько взрывов. На этот раз пострадал военный аэродром в поселке Гвардейское в Симферопольском районе. Об этом днем 16 августа сообщил «Коммерсантъ».

«Над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма были видны клубы черного дыма», – сообщили «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

Со ссылкой на свои источники газета сообщает, что военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные комментарии пока не поступали.

Тем временем, представители Минобороны России заявили, что утренние взрывы в районе города Джанкой были диверсией.

«В результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой… Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», – цитирует «Ъ» военных.

В результате взрывов на складе боеприпасов проводилась эвакуация двух тысяч местных жителей, по меньшей мере несколько человек получили ранения, было прервано железнодорожное сообщение между материковой Россией и Симферополем, Севастополем и Евпаторией. После утренних взрывов в Крыму был введен режим ЧС. Железную дорогу отремонтировали через несколько часов, но о возобновлении движения поездов пока не сообщалось.

Девятого августа в Крыму вблизи поселка Новофедоровка произошла серия взрывов на аэродроме Саки. По официальным данным, один человек погиб, 14 получили ранения. Российские военные назвали в качестве причины ЧП случайную детонацию боеприпасов. Версию о диверсии официально не подтверждалась, однако, по данным The Washington Post, авиабазу в Крыму неделю назад взорвали украинские спецназовцы.

Киев о своей причастности к подрывам не сообщал ни после инцидента девятого августа, ни сегодня. После подрывов неделю назад в соцсетях появлялись видео стихийной эвакуации туристов из соседних населенных пунктов. Официально решений об ограничении летнего отдыха в регионе не принималось.

На этом фоне днём во вторник ФСБ заявила о серии диверсий «украинских диверсантов» в Курчатовском районе Курской области РФ на объектах местной атомной электростанции.

«Четвертого, девятого и двенадцатого августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач технологического процесса функционирования АЭС», — заявила российская спецслужба 16 августа.

Война Путина с Украиной продолжается уже 174 дня.

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