Нехватка рабочих рук все сильнее ощущается в сфере услуг и в обрабатывающей промышленности, а потому трудовая миграция – это надолго. Мнениями жителей Эстонии о трудовой миграции интересовался журналист Rus.Postimees Денис Антонов.
Опрос недели ⟩ Как относиться к трудовым мигрантам, которые работают больше и за меньшие деньги?
ПЕТР КОЗЛОВ, рабочий (НАРВА)
Сейчас как? Работать поменьше, получать побольше, а мигранты пашут. Это лентяи не работают, а дел море. Я ко всем отношусь положительно. Мигранты, лица без паспорта, вот беженцы через мост идут, ко всем хорошо отношусь. Если человек хочет, всегда найдет себе доход. Хотя бы Кассу по безработице. Рабочих рук не хватает, на складах мы за двоих-троих работаем. Ну, нет языка, ну, без гражданства, но говорить, что вот, работы нет – дурь. Никто работу не отнимет, если ты хочешь работать. Ну, полиция там, врачи, ясное дело, а так во всех сферах можно работать, было бы желание. А его нет.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, опорное лицо (НАРВА)
Я, будучи девушкой в период советской оккупации, сама была против того, чтобы сюда приезжали откуда-то. А сейчас особенно важно о своей стране думать, о своих кадрах и людях. Если не хватает врачей, инженеров, специалистов, педагогов, государству нужно думать. У нас в Тарту университет, у нас в Таллинне институтов полно, здесь колледж. Может, условия невыгодны, что молодежь наша уезжает из Нарвы и из Кохтла-Ярве? Если больше будем обращать внимание на своих, то и проблем со специалистами не будет. Тут даже не только в деньгах вопрос, но и в жилье, и в статусе, и в местах в детских садах, целая цепочка, которая должна быть во внимании властей. Кто поедет жить в палатке или общежитии? Ну, на такие условия он согласится в Норвегии, но не в Нарве. Понимаете? Государство должно быть на защите жителей страны, а приезжие – они сами справятся, я так считаю.
АНАСТАСИЯ ЛЕЛЬКОВА, студентка (МААРДУ)
Проблема есть, и о ней знают многие. Приезд большого количества эмигрантов, особенно не из стран Евросоюза, приводит к тому, что с каждым годом все труднее найти работу. Особенно там, где не нужно иметь особых знаний, низкоквалифицированная работа – вот ее не хватает из-за того, что приезжие соглашаются без всяких условий и за самые скромные деньги. Это рушит рынок труда. У нас очереди на поиск работы увеличились в Кассе по безработице, и очень многие уже в школе думают, куда идти, если нет подготовки. Я не против беженцев, но я говорю о том, что должна быть какая-то внутренняя политика, направленная на нашу защиту. Наши интересы важнее, чем приезжих.
АРТЕМ ШВЕЦ, учащийся (ТАЛЛИНН)
Я не сталкивался с такой проблемой, как нехватка рабочих мест из-за приезжих, из-за мигрантов. Ни в моем окружении, ни мои родители никогда не обсуждали такой вопрос. Есть разные настроения к приезжим, это да, есть сферы, в которых они работают массово. Возможно, это из-за того, что никто не хочет из коренных этим заниматься. Я не работаю, я пока учусь и хочу связать свою будущую работу со сферой интернета.
АЛЛА СМИРНОВА, садовод (МААРДУ)
Конечно, я могу предположительно сказать, что если много людей ищут работу, то трудоустроиться намного тяжелее. Есть такие у нас люди, которые сильно обижаются, что приехавшим платят больше, а местные не хотят работать за маленькие зарплаты. Потом и работы такие, что у них очень трудные условия. Я знаю, вот на овощебазе целая семья приехавших, там восемь человек, вот они работают, как никто. За все берутся, они зарабатывать приехали, а наши или ленятся, или хотят больше денег. Вот слышала, что приезжающим сейчас среднюю зарплату платят, Евросоюз оплачивает. Только не могу сказать, всем ли, беженцам ли, мы в этом не разбираемся.
ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА, творческий работник (ТАЛЛИНН)
Сейчас сложно стало на рынке труда именно из-за мигрантов. Да, с одной стороны, они выгодны. Менее требовательны, реже берут больничный, и по оплате труда обходятся дешевле. Если учитывать еще и налоговые льготы, то приезжие во многом выигрывают перед местными работниками. С другой стороны, мы с вами видим, что из года в год из Эстонии уезжают представители очень многих профессий. У меня среди моих знакомых есть и врачи, и бизнесмены, и работники строительной сферы, и энергетики – все едут зарабатывать. Конечно, это Швеция, Финляндия и Норвегия. Почему у нас в Эстонии такие низкие заработки? Ведь основная проблема именно в этом. У нас государство не хочет заниматься повышением жизненного уровня граждан, жителей своей страны. Многие видят, что происходит, и возмущаются тем фактом, что приезжим тут часто намного комфортнее, чем нам. Пусть власть помогает и нам тоже. Хорошо, не деньгам, так льготами.
АЛЛА ЕНЗЕЛЬ, научный работник (ТАЛЛИНН)
Проблемы найти работу нет ни для кого, я о такой беде не слышала сейчас. Но я работаю в сфере изучения статистики, и до войны в Украине мы делали опрос о трудовой занятости жителей Эстонии. Так вот, особенно чувствовались строители, приезжие на заработки именно из Украины. Причем их очень охотно брали, а вот местным строителям пришлось либо смягчать свои требования к работодателю, либо уезжать на заработки самим из Эстонии. Предприятия, которые предлагали украинскую рабочую силу, легко побеждали в тендерах, и в этом плане фирмы с местными строителями проигрывали. Есть еще одно обстоятельство. Местные не желают заниматься какими-то сферами, а мигранты берутся с удовольствием. Кто у нас трудится в сфере уборки улиц, доставки заказов на дом? А кто у нас работает санитарами, сварщиками, сантехниками? Кто в такси? Очень много их этих мест занимают трудовые мигранты, а сейчас и беженцы. Мне кажется, работа всегда есть, но вот хотят ли сами люди, согласны ли – это большой и личный для каждого вопрос.
ТАМАРА ЕГОРОВА, энергетик (ТАЛЛИНН)
По существу, нет конфликта между местными и приезжими в сфере трудовой занятости. Приезжие работают в тех местах, на которые не соглашаются, а иногда, избегают, местные жители. И это всегда два фактора – низкая зарплата и плохие условия труда. По моему мнению, проблемы с мигрантами нет, и никто ни у кого рабочие места не отбирает. Хотя я не особо в теме, потому что очень давно работаю на одном предприятии в одной и той же сфере, и там работы хватает всем.
МИРОН ТАРАСОВ, студент (НАРВА)
То, что к нам приезжают жить и работать люди из Африки, из России, из Украины – это не проблема. Основной критерий должен быть одним – профессионализм. Если человек является специалистом, то страна только выигрывает, мы выигрываем, когда в городе появляется квалифицированный строитель или учитель. Если приходит иностранец с более высокой квалификацией, чем я, чем тот, кто живет в Эстонии, то пусть работает. Качество важнее. Национальность в нашем глобальном мире, в общей Европе, не играет роли. Все равны перед профессией.
Комментарий автора
Рост количества трудовых мигрантов в Эстонии объясняется смягчением правил въезда рабочей силы из третьих стран. В конце зимы МВД и Министерство экономики согласились внести поправки к Закону об иностранцах, благодаря чему предпринимателям стало легче нанимать иностранную рабочую силу. Теперь они могут ходатайствовать об увеличении срока пребывания работника из-за пределов ЕС с года до трех лет.
Особенно это актуально в случае, когда зарегистрированному для краткосрочной работы в Эстонии иностранцу нужно срочно продлить срок пребывания, сохраняя трудовой договор. Кроме продления сроков поправки включают в себя еще два вопроса.
Во-первых, для эстонских предпринимателей уменьшаются требования к размеру заработной платы. Теперь они будут обязаны платить иностранному работнику сумму не в два, а только в полтора раза выше среднего заработка в Эстонии. Во-вторых, упрощаются правила привлечения иностранцев в быстрорастущие технологические компании. Учитывая, что от самой острой нехваткой кадров страдает IT-сфера, приглашения специалистов в этой области изза пределов ЕС будут приоритетными.
Помимо быстрорастущих технологических компаний в сфере IT, большой интерес к привлечению работников из-за рубежа проявляют предприятия в сферах обрабатывающей и добывающей промышленности, гражданского строительства, городского транспорта, медицинских услуг.
Мнения самих жителей Эстонии по поводу такой заботы государства о трудовых мигрантов и эстонских предпринимателей разделились. В ходе опроса мы пытались выяснить, насколько остро стоит проблема возможной нехватки рабочих мест изза возросшей мобильности. Более половины опрошенных, независимо от возраста, пола и социального положения, считают, что проблема есть. По их мнению, резервация рабочих мест для своих граждан – это обязанность государства и залог растущего уровня жизни налогоплательщиков.
Многие из таких респондентов уверены, что наплыв мигрантов способствует сдерживанию роста средней зарплаты, а значит, снижает и покупательскую способность. Те, кто не считает приезд иностранцев на работу проблемой, видят в активизации мобильности усиление конкуренции, повышение качества товаров и услуг, сдерживание роста цен за счет снижения себестоимости. На вопросы корреспондента Rus.Postimees ответили более тридцати жителей Нарвы, Маарду и Таллинна.
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