Опрос недели ⟩ Как относиться к трудовым мигрантам, которые работают больше и за меньшие деньги?

ТАМАРА ЕГОРОВА, энергетик (ТАЛЛИНН)

По существу, нет конфликта между местными и приезжими в сфере трудовой занятости. Приезжие работают в тех местах, на которые не соглашаются, а иногда, избегают, местные жители. И это всегда два фактора – низкая зарплата и плохие условия труда. По моему мнению, проблемы с мигрантами нет, и никто ни у кого рабочие места не отбирает. Хотя я не особо в теме, потому что очень давно работаю на одном предприятии в одной и той же сфере, и там работы хватает всем.

МИРОН ТАРАСОВ, студент (НАРВА)

То, что к нам приезжают жить и работать люди из Африки, из России, из Украины – это не проблема. Основной критерий должен быть одним – профессионализм. Если человек является специалистом, то страна только выигрывает, мы выигрываем, когда в городе появляется квалифицированный строитель или учитель. Если приходит иностранец с более высокой квалификацией, чем я, чем тот, кто живет в Эстонии, то пусть работает. Качество важнее. Национальность в нашем глобальном мире, в общей Европе, не играет роли. Все равны перед профессией.

Комментарий автора

Рост количества трудовых мигрантов в Эстонии объясняется смягчением правил въезда рабочей силы из третьих стран. В конце зимы МВД и Министерство экономики согласились внести поправки к Закону об иностранцах, благодаря чему предпринимателям стало легче нанимать иностранную рабочую силу. Теперь они могут ходатайствовать об увеличении срока пребывания работника из-за пределов ЕС с года до трех лет.

Особенно это актуально в случае, когда зарегистрированному для краткосрочной работы в Эстонии иностранцу нужно срочно продлить срок пребывания, сохраняя трудовой договор. Кроме продления сроков поправки включают в себя еще два вопроса.

Во-первых, для эстонских предпринимателей уменьшаются требования к размеру заработной платы. Теперь они будут обязаны платить иностранному работнику сумму не в два, а только в полтора раза выше среднего заработка в Эстонии. Во-вторых, упрощаются правила привлечения иностранцев в быстрорастущие технологические компании. Учитывая, что от самой острой нехваткой кадров страдает IT-сфера, приглашения специалистов в этой области изза пределов ЕС будут приоритетными.

Помимо быстрорастущих технологических компаний в сфере IT, большой интерес к привлечению работников из-за рубежа проявляют предприятия в сферах обрабатывающей и добывающей промышленности, гражданского строительства, городского транспорта, медицинских услуг.

Мнения самих жителей Эстонии по поводу такой заботы государства о трудовых мигрантов и эстонских предпринимателей разделились. В ходе опроса мы пытались выяснить, насколько остро стоит проблема возможной нехватки рабочих мест изза возросшей мобильности. Более половины опрошенных, независимо от возраста, пола и социального положения, считают, что проблема есть. По их мнению, резервация рабочих мест для своих граждан – это обязанность государства и залог растущего уровня жизни налогоплательщиков.

Многие из таких респондентов уверены, что наплыв мигрантов способствует сдерживанию роста средней зарплаты, а значит, снижает и покупательскую способность. Те, кто не считает приезд иностранцев на работу проблемой, видят в активизации мобильности усиление конкуренции, повышение качества товаров и услуг, сдерживание роста цен за счет снижения себестоимости. На вопросы корреспондента Rus.Postimees ответили более тридцати жителей Нарвы, Маарду и Таллинна.