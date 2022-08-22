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Студент ⟩ Позвольте учиться и работать в Эстонии тем гражданам России, которые этого достойны!

Адам Алидибиров
, студент Нарвского колледжа
Позвольте учиться и работать в Эстонии тем гражданам России, которые этого достойны!
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Паспорт РФ.
Паспорт РФ. Фото: PRESSLAB/shutterstock
  • Стремясь повысить свою безопасность, Эстония приняла слишком жесткие решения
  • Государство собирается лишить будущего людей, в которых вкладывало деньги и силы
  • Мы с коллегами написали петицию в Рийгикогу

После начала войны Тартуский университет отказался принимать новых студентов из России и Беларуси. Тогда тех, кто уже учился, успокоили – сказали, что переживать не о чем. Оказалось, это не так, пишет студент Нарвского колледжа и ученый Адам Алидибиров.

В начале августа Эстонское правительство решило не только запретить выдачу туристических виз россиянам, но и пресечь получение видов на жительство по работе и учебе. Эти ограничения коснулись даже тех студентов, которые учились в Эстонии уже два-три года и тех, кто закончил учебу и успел получить контракты на работу. Получается, что человек учится в Эстонии четыре года, говорит на эстонском языке, в ряде случаев имеет приглашение на работу, а ему говорят, чтобы он уезжал домой.

Комментируя введенные ограничения, министр внутренних дел Урмас Рейнсалу говорил, что никаких исключений не будет (11 августа правительство сообщило об исключении: студентам, уже приступившим к обучению в Эстонии, продлят вид на жительство на год, чтобы они могли завершить учебу – прим. ред.).

Можно сказать: «так им и надо». Они из России, и этим все сказано. Однако стоит рассмотреть ситуацию чуть подробнее.

Я Адам Алидибиров, я родом из Чечни. Мое раннее детство пришлось на время войны. В Эстонии я уже больше двух лет, учу эстонский язык и могу спокойно говорить на повседневные темы. Работаю и учусь на ИТ-специалиста. В Нарвском колледже работаю в проекте, связанном с корпусом детской речи, параллельно пишу приложение для изучения эстонского языка и в связи с текущими событиями помогаю как волонтер в разработке приложения для психологической поддержки беженцам.

Теперь – о моих коллегах по Нарвскому колледжу. Алина Абрамова, удмуртка из России, которая недавно вместе с другими студентами встречалась с премьер-министром Каей Каллас, приехала в Эстонию три года назад. Учила здесь эстонский язык и сдала на С1. Алина работает в колледже координатором проектов по развитию, она помогала организовать центр беженцев в Нарве. Готовится в будущем стать молодежным работником.

Ольга Мирина тоже учится на третьем курсе – на программе «языки и многоязычие в школах». Она готовится стать учителем в Эстонии. Думаю, не стоит цитировать здесь статьи о нехватке учителей в Ида-Вирумаа. Активно выступает против войны и действий российского правительства. Волонтер в местном центре помощи транзитным беженцам из Украины.

Алексей Хизов приехал в Эстонию четыре года назад, и у него эстонский язык уровня B2. Он работал синхронным переводчиком в Нарве на различных ивентах и конференциях (W3N: Genesis, Tallinn Music Week, Skandinaaviamaade sisustussektori trendid ja võimalused (Ida-Viru Ettevõtluskeskus), Conference on Circular Economy, Just Transition Conference). Он также учится на программе «языки и многоязычие в школах».

Екатерина Романова приехала в Эстонию два года назад. Сдала государственный экзамен на B2. Вскоре после начала войны решила помогать беженцам из Украины и с самого начала взяла в свои руки координирование центра помощи транзитным беженцам в Нарве. Катя приложила немало усилий, чтобы помочь нуждающимся.

Это всего несколько историй, которые я перечислил без труда, но могу вспомнить еще. Пожалуй, несколько сотен человек придется депортировать. Людей, которые учили или учат эстонский язык, нередко живя в регионах, где эстонский язык не очень и распространен. Людей, имеющих для страны интеллектуальную и социальную ценность. Я уже не говорю о том, что на их обучение в Эстонии были потрачены деньги налогоплательщиков, время и силы.

Тартуский университет не защищает своих студентов, как обычно делает университет, а хранит публичное молчание. Возможно, там мало таких студентов, хотя разве это важно? Но в Нарвском колледже 22 процента студентов, попавших под санкции, и колледж также не предпринимает никаких публичных шагов. Этих людей как будто нет.

В СМИ говорится, что правительство думает о безопасности Эстонии. Но каким образом люди, учившие эстонский язык и уже начавшие работать на благо Эстонской Республики, выступавшие и выступающие против войны, сейчас стали угрозой для страны?

Решение заблокировать пути обучения в Эстонии гражданам России, получившим вид на жительство или официально подавшим на него документы, никаким образом не поможет. Страна теоретически сможет избавиться от возможных рисков, тогда как для студентов, которые уехали сюда по политическим причинам, практические риски вырастут в разы. Многие, кто уехал сюда в этом году, выступали против путинской власти, участвовали в митингах против войны. Сейчас в России не проходит ни дня, чтобы люди не получали уголовные сроки за слова протеста. Эти люди мотивированы адаптироваться к жизни в другой стране, как никто другой. Они получают востребованные профессии и занимаются волонтерством. Они интересуются местной культурой и погружаются в нее по доброй воле.

Мы с коллегами написали петицию в Рийгикогу с призывом сделать исключения хотя бы для людей, у которых есть диплом, полученный в Эстонии. Мы считаем, что можем быть полезны стране, которая дала нам образование. И мы надеемся на поддержку эстонцев.

Пока я писал эту колонку, государство приняло решение позволить студентам доучиться в вузах Эстонии. Но это не помогает студентам, которые поступили в университеты или уже закончили их и не могут оставаться в Эстонии. Мы призываем дать студентам с эстонским образованием возможность учиться дальше в магистратурах Эстонии и работать ради процветания страны! Нет войне!

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