Студент ⟩ Позвольте учиться и работать в Эстонии тем гражданам России, которые этого достойны!

Это всего несколько историй, которые я перечислил без труда, но могу вспомнить еще. Пожалуй, несколько сотен человек придется депортировать. Людей, которые учили или учат эстонский язык, нередко живя в регионах, где эстонский язык не очень и распространен. Людей, имеющих для страны интеллектуальную и социальную ценность. Я уже не говорю о том, что на их обучение в Эстонии были потрачены деньги налогоплательщиков, время и силы.

Тартуский университет не защищает своих студентов, как обычно делает университет, а хранит публичное молчание. Возможно, там мало таких студентов, хотя разве это важно? Но в Нарвском колледже 22 процента студентов, попавших под санкции, и колледж также не предпринимает никаких публичных шагов. Этих людей как будто нет.

В СМИ говорится, что правительство думает о безопасности Эстонии. Но каким образом люди, учившие эстонский язык и уже начавшие работать на благо Эстонской Республики, выступавшие и выступающие против войны, сейчас стали угрозой для страны?

Решение заблокировать пути обучения в Эстонии гражданам России, получившим вид на жительство или официально подавшим на него документы, никаким образом не поможет. Страна теоретически сможет избавиться от возможных рисков, тогда как для студентов, которые уехали сюда по политическим причинам, практические риски вырастут в разы. Многие, кто уехал сюда в этом году, выступали против путинской власти, участвовали в митингах против войны. Сейчас в России не проходит ни дня, чтобы люди не получали уголовные сроки за слова протеста. Эти люди мотивированы адаптироваться к жизни в другой стране, как никто другой. Они получают востребованные профессии и занимаются волонтерством. Они интересуются местной культурой и погружаются в нее по доброй воле.

Мы с коллегами написали петицию в Рийгикогу с призывом сделать исключения хотя бы для людей, у которых есть диплом, полученный в Эстонии. Мы считаем, что можем быть полезны стране, которая дала нам образование. И мы надеемся на поддержку эстонцев.