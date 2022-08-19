Варе: цены на продовольствие только начали расти; нужны визовые исключения для россиян

– Что с этим делать?

– Нужно совершенствовать систему. В противном случае – уходить с биржи.

– Эстония смогла бы себя сама обеспечить электричеством и теплом?

– В принципе, да.

– Почему же этот вопрос не стоит на повестке дня?

– Потому что этот вопрос идет в пику политике и обещаниям. При вступлении в ЕС мы обещали присоединиться к системе Nord Pool. Это не означает, что все непоправимо. Этим можно и нужно заниматься, но коллективно. А пока никто не хочет и не знает, как сделать так, чтобы и рынок сохранился, и критических ситуаций не создавалось.

У нас существует фундаменталистский подход, что рынок все сам разрулит. Но теперь мы уже знаем, что не разрулит.

– Правда ли, что чтобы взять цены под контроль, нужно идти в пику зеленой политике?

– Не обязательно. Правительство пытается сейчас предложить суррогатный вариант: вывести до 1/6 общего потребления из-под биржевого регулирования и перевести на основу фиксированной цены. И это все у нас уже было до введения биржевой системы, ровно десять лет назад! Таким образом, для частных потребителей эта проблема будет решена.

– А что с предприятиями? Они ведь находятся под очень сильным давлением цен на электричество. Мясокомбинаты приостанавливают производство, СПА-центр в Нарва-Йыэсуу объявил о сокращениях…