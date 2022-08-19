В России возрождают плановую экономику

Возвращение советских традиций в России набирает обороты. Кроме цензуры и пестования пропагандой различных форм героизма, вплоть до возвращения звания «мать-героиня», экономические власти решили возродить элементы плановой экономики в целых отраслях.

Источники РБК, знакомые с инициативами министерства промышленности и торговли, сообщают, что власти готовятся ввести «линейки продукции, в которых могут быть заключены долгосрочные контракты и где государство может создать "длинное плечо" по спросу». Так называемый «квазиплановый» режим уже осенью распространят на судостроение, авиастроение, фармацевтику и производство оборудования. Официально это подается как новая модель импортозамещения.

Подготовка к возвращению на советские принципы регулирования экономики началась еще до военного нападения ВС РФ на Украину и последовавших за этим небывалых в современной истории России международных санкций.

«У Минпромторга еще до начала военных действий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. Перечень насчитывал более двух тысяч наименований», – сообщает РБК.

Чиновники в российском правительстве утверждают, что новая схема импортозамещения «не станет всеобъемлющим госпланом», и ее введение предполагается лишь после консультаций с потребителями, чтобы выяснить, готовы ли они вообще теперь покупать такие товары и в каком объеме. После определения производственных площадок, их стимулирование предполагается введением привилегий и льгот.

Собеседники РБК подчеркивают, что подобное «планирование» экономики необходимо российским предприятиям, так как «иначе в нынешних условиях просто не начать производить».