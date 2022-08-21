В субботу, 20 августа, в рамках запланированного визита в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль-док ВМС США USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall (LSD 44) вместе с морскими пехотинцами 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США, сообщает Rus.TVNET.
Фото ⟩ В Ригу прибыли два американских военных корабля
В Ригу прибыли два американских военных корабля
Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основан на отношениях между США и Латвией. Визит также подчеркивает растущие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО.
В ходе пребывания в Риге Arlington посетят представители посольства США в Латвии, а Gunston Hall – представители посольства и правительства Латвии.
Ранее в июле Ригу посетил американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51).
Вопрос об усилении сил НАТО в странах Балтии в частности и на восточных рубежах вообще стал актуальнее после начала военной агрессии России в Украине.
Напомним, что вчера американский эсминец USS Paul Ignatius в рамках запланированного визита пришвартовался в таллиннском порту Ванасадам. Подробнее читайте здесь.
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