Олаф Шольц: Путин не видит независимыми Украину и Беларусь

Кроме того, канцлер Германии заявил, что еще до вторжения российский войск в Украину он лично пообещал Владимиру Путину, что Украина не станет членом НАТО по крайней мере до середины текущего столетия.

«НАТО никогда не было угрозой для России, — сказал Шольц. – Этого [членства Украины в НАТО] не произойдет в ближайшие 30 лет».

При этом Шольц отверг обвинения Путина, что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России».

Владимир Путин и Олаф Шольц общались приватно до войны в декабре 2021 года и всего за несколько дней до нападения ВС РФ на Украину, 15 февраля 2022 года.

Другим западным лидером, который регулярно контактировал с Путиным до войны и после ее начала, является президент Франции Эммануэль Макрон. После десятков часов совместных бесед Макрон перестал общаться с Путиным в мае, но на фоне противостояния вокруг Запорожской АЭС снова позвонил в Кремль на прошлой неделе.



Что касается Беларуси и перспектив сохранения ее независимости от Кремля после начала Путиным войны в Украине, то 19 августа Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в военной авантюре Москвы против Киева.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси, Житомир, октябрь 2019 года. Фото: SCANPIX

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», - сказал Лукашенко в минувшую пятницу.