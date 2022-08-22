Путин не хочет понимать открытые и либеральные общества Европы, он начал войну по «совершенно абсурдным причинам». Об этом, как сообщает Die Welt, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В качестве примера абсурда немецкий лидер рассказал, как в разговорах с ним Путин заявлял о том, что Украина и Беларусь не должны существовать как отдельные государства.
Олаф Шольц: Путин не видит независимыми Украину и Беларусь
Кроме того, канцлер Германии заявил, что еще до вторжения российский войск в Украину он лично пообещал Владимиру Путину, что Украина не станет членом НАТО по крайней мере до середины текущего столетия.
«НАТО никогда не было угрозой для России, — сказал Шольц. – Этого [членства Украины в НАТО] не произойдет в ближайшие 30 лет».
При этом Шольц отверг обвинения Путина, что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России».
Владимир Путин и Олаф Шольц общались приватно до войны в декабре 2021 года и всего за несколько дней до нападения ВС РФ на Украину, 15 февраля 2022 года.
Другим западным лидером, который регулярно контактировал с Путиным до войны и после ее начала, является президент Франции Эммануэль Макрон. После десятков часов совместных бесед Макрон перестал общаться с Путиным в мае, но на фоне противостояния вокруг Запорожской АЭС снова позвонил в Кремль на прошлой неделе.
Что касается Беларуси и перспектив сохранения ее независимости от Кремля после начала Путиным войны в Украине, то 19 августа Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в военной авантюре Москвы против Киева.
«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», - сказал Лукашенко в минувшую пятницу.
Стоит напомнить, что 24 февраля российские военные вторглись на территорию Украины в том числе с территории Беларуси, но увязнув в боях на севере страны, отступили.
Война Путина с Украиной продолжается уже 180 дней.