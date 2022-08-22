Российским спецслужбам понадобилось меньше двух суток, чтобы отчитаться о раскрытии громкого убийства Дарьи Дугиной. Пропагандистка и дочь известного подстрекателя войны Александра Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в минувшую субботу в Подмосковье. Помимо «украинского следа» чекисты заявляют и об эстонском. Эстонские власти пока не прокомментировали эти сообщения.
Российские силовики: убийца дочки «мозга Путина» выехала из РФ в Эстонию
22 августа, спустя две суток после убийства сотрудницы пропагандистских ресурсов РФ, дочери и помощницы идеолога евразийского движения Александра Дугина, ФСБ заявила, что подрыв внедорожника с Дарьей Дугиной был осуществлен «украинскими спецслужбами». В качестве исполнителей убийства чекисты называют гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая приехала в РФ вместе со своей несовершеннолетней дочерью Софией Шабан.
Спецслужбы РФ утверждают, что украинки въехали в РФ с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса на машине с номерами, которые используют в непризнанных республиках. В Москве мать и дочь (2010 года рождения) сменили номера на регистрационные знаки Казахстана, а после покушения выехали в ЕС на авто с украинскими номерами.
«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», – утверждают российские силовики.
ФСБ считает, что украинкам на подготовку покушения потребовалось меньше месяца, так как в Россию они въехали 23 июля. До покушения иностранки организовали и вели слежку за Дарьей Дугиной, сняв квартиру в Москве в том же доме, где проживала убитая, сказано в сообщении ФСБ.
Машина Дарьи Дугиной была взорвана вечером в субботу 20 августа. Девушка возвращалась с мероприятия националистов в Подмосковье. Российские СМИ сообщали, что вместе с ней в автомобиле должен был находиться ее отец, Александр Дугин, но в последний момент он поехал на другой машине. Дугин-старший оказался на месте подрыва и гибели дочери одним из первых. В соцсетях разошлись видео, как один из активных сторонников оккупации Украины ходит среди обломков на проезжей части, схватившись за голову.
Западные СМИ приписывают Александру Дугину идеологическую подготовку вторжения ВС РФ в Украину, называя его «мозгом Путина». Философ известен своими призывами к ведению агрессивной войны и многолетней работой на Кремль.
О том, что к убийству якобы причастна Украина, прокремлевские ресурсы написали сразу после того, как стало известно о подрыве автомобиля с девушкой. Киев это оперативно опроверг. Тем не менее, в российском сегменте соцсетей заметна активная скорбь в связи с трагедией 30-летней «умной» и «доброй» девушки, за смерть которой последует «месть».
Сам Александр Дугин после смерти дочери хранит молчание. Другие участники слета националистов, который посещали Дугины в Подмосковье в субботу, уже на следующий день после убийства стали рекламировать концерт памяти убитой. Меньше чем через сутки после преступления правоохранители отчитались, что Дугина погибла в результате взрыва бомбы, которая по мощности идентична заряду тротилла в 400 граммов. Сообщалось, что бомба могла быть установлена под днищем автомобиля прямо на стоянке перед сборищем ультраправых теоретиков, а камеры наружного наблюдения на парковке не работали.
Убийство Дугиной произошло за несколько дней до дня независимости Украины. Президент Владимир Зеленский ранее предупредил о риске интенсификации атак российских военных. Убийство Дугиной многие независимые наблюдатели в РФ считают удобным поводом для оправдания новых инициатив для войны Путина с Украиной.
В июне 2022 года Дарья Дугина посетила Мариуполь, побывав в подвалах «Азовстали», где до пленения укрывались украинские военные и мирные жители, напоминает Meduza.