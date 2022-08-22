Российские силовики: убийца дочки «мозга Путина» выехала из РФ в Эстонию

О том, что к убийству якобы причастна Украина, прокремлевские ресурсы написали сразу после того, как стало известно о подрыве автомобиля с девушкой. Киев это оперативно опроверг. Тем не менее, в российском сегменте соцсетей заметна активная скорбь в связи с трагедией 30-летней «умной» и «доброй» девушки, за смерть которой последует «месть».



Сам Александр Дугин после смерти дочери хранит молчание. Другие участники слета националистов, который посещали Дугины в Подмосковье в субботу, уже на следующий день после убийства стали рекламировать концерт памяти убитой. Меньше чем через сутки после преступления правоохранители отчитались, что Дугина погибла в результате взрыва бомбы, которая по мощности идентична заряду тротилла в 400 граммов. Сообщалось, что бомба могла быть установлена под днищем автомобиля прямо на стоянке перед сборищем ультраправых теоретиков, а камеры наружного наблюдения на парковке не работали.



Убийство Дугиной произошло за несколько дней до дня независимости Украины. Президент Владимир Зеленский ранее предупредил о риске интенсификации атак российских военных. Убийство Дугиной многие независимые наблюдатели в РФ считают удобным поводом для оправдания новых инициатив для войны Путина с Украиной.



В июне 2022 года Дарья Дугина посетила Мариуполь, побывав в подвалах «Азовстали», где до пленения укрывались украинские военные и мирные жители, напоминает Meduza.