На данный момент в Эстонии трудоустроено порядка 1700 российских специалистов, включая почти 500 топовых специалистов. Их будущее на эстонском рынке труда – под большим вопросом. Возможность сделать для ряда работников исключение пока предусмотрена, однако, как это будет реализовано на практике, сейчас не совсем понятно.
Будущее российских специалистов в Эстонии под большим вопросом
Как сообщили из МВД, по состоянию на 14 августа действующие виды на жительство по работе (ВНЖ по работе) имеют 1 659 граждан России, из них 472 специалиста высшей квалификации.
На вопрос Rus.Postimees, смогут ли российские специалисты в ближайшем будущем, по окончании действующих разрешений на работу, продолжить трудиться в Эстонии, или им пора паковать чемоданы, из Министерства внутренних дел ответили следующее: «Изменения не коснутся тех граждан России, которые уже имеют краткосрочную регистрацию для работы в стране и ранее выданную Эстонией визу. Они смогут продолжить работу до окончания срока действия соответствующих документов».
При продлении разрешений на работу в игру могут вступить исключения. «Санкционный порядок не будет применяться к тем гражданам России и Беларуси, которые ходатайствуют о продлении ранее выданных краткосрочных видов на жительство по работе или переходят к другому работодателю на основании вышеупомянутого ВНЖ», – уточняется в комментарии МВД.
Как известно, в Эстонии работают на легальных основаниях россияне, оформлявшие себе разрешение на работу как по шенгенским визам, выданным в Эстонии, так и в других странах ЕС. Однако с 30 июля этого года, согласно поправке к санкционному регламенту, Эстония отказывает в регистрации краткосрочной работы на основании шенгенских виз, выданных другими странами ЕС, а свои, т.е. эстонские шенгенские визы, по сути, не выдает.
И все же нет правил без исключений. В МВД подчеркивают: «Исключения по-прежнему действуют в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действующий вид на жительство по работе или бизнесу и ходатайствующих о продлении краткосрочного ВНЖ, а также тех специалистов, которые приступают к работе у другого работодателя на основании вышеуказанного вида на жительство. В отношении таких лиц по-прежнему действует установленное в санкционном регламенте исключение – в вышеупомянутых случаях к ним не применяется постановление о санкциях».
Если следовать вышеупомянутой логике, то, к примеру, IT-специалист, получивший разрешение на работу в Эстонии по шенгенской визе, выданной Францией, больше не сможет воспользоваться французской визой для продления регистрации краткосрочной работы в Эстонии или получения долгосрочной визы с целью краткосрочной работы. И все же через пару месяцев, по окончании срока действия ранее выданной визы и разрешения на работу, ему не стоит спешить паковать чемоданы, поскольку такой специалист, согласно информации из МВД, подпадает под исключения. «Исключения по-прежнему распространяются на граждан Российской Федерации, уже имеющих ВНЖ по работе и бизнесу и желающих продлить действующий срочный вид на жительство или сменить работодателя. В отношении таких лиц действует установленное в санкционном регламенте исключение – в вышеупомянутых случаях к ним не применяется постановление о санкциях», – отмечают в пресс-службе МВД.
Очевидно, что юристам по трудовому праву и работодателям придется хорошо потрудиться, чтобы такой работник смог воспользоваться возможностью на продление разрешения на работу в Эстонии. По всей видимости, в случае с французской предысторией регистрации на работу при продлении разрешений придется как минимум ходатайствовать об эстонской шенгенской визе (в порядке исключения) и учесть массу других нюансов, чтобы соответствовать вышеупомянутым исключениям. Наверняка, результат будет зависеть и от подхода к делу конкретных чиновников, которые будут заниматься рассмотрением запросов и трактовать исключения применительно к тем или иным случаям.
Со всеми вопросами по продлению разрешений на работу в Эстонии российские и белорусские граждане могут обращаться в Департамент полиции и погранохраны к консультантам по миграционным вопросам, чьи контакты можно найти на сайте ведомства.
Эксперт по экономическим вопросам, предприниматель и бывший госминистр Эстонии Райво Варе на днях признал в студии Rus.Postimees, что, к сожалению, дальнейшая судьба российских специалистов в Эстонии не определена: «Какие-то возможности в законодательстве еще есть, но кто-то должен заняться этим системно. Когда вводятся повальные правила игры, всегда существует необходимость в определенных исключениях». По мнению Варе, в первую очередь этим вопросом должны заняться предприятия, которые в российских работниках заинтересованы.