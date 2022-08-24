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Будущее российских специалистов в Эстонии под большим вопросом

Комментарий МВД
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Будущее российских специалистов в Эстонии под большим вопросом
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Вид из окна кабинета главы МВД
Вид из окна кабинета главы МВД Фото: Dmitri Kotjuh

На данный момент в Эстонии трудоустроено порядка 1700 российских специалистов, включая почти 500 топовых специалистов. Их будущее на эстонском рынке труда – под большим вопросом. Возможность сделать для ряда работников исключение пока предусмотрена, однако, как это будет реализовано на практике, сейчас не совсем понятно.

Как сообщили из МВД, по состоянию на 14 августа действующие виды на жительство по работе (ВНЖ по работе) имеют 1 659 граждан России, из них 472 специалиста высшей квалификации.

На вопрос Rus.Postimees, смогут ли российские специалисты в ближайшем будущем, по окончании действующих разрешений на работу, продолжить трудиться в Эстонии, или им пора паковать чемоданы, из Министерства внутренних дел ответили следующее: «Изменения не коснутся тех граждан России, которые уже имеют краткосрочную регистрацию для работы в стране и ранее выданную Эстонией визу. Они смогут продолжить работу до окончания срока действия соответствующих документов».

При продлении разрешений на работу в игру могут вступить исключения. «Санкционный порядок не будет применяться к тем гражданам России и Беларуси, которые ходатайствуют о продлении ранее выданных краткосрочных видов на жительство по работе или переходят к другому работодателю на основании вышеупомянутого ВНЖ», – уточняется в комментарии МВД.

Как известно, в Эстонии работают на легальных основаниях россияне, оформлявшие себе разрешение на работу как по шенгенским визам, выданным в Эстонии, так и в других странах ЕС. Однако с 30 июля этого года, согласно поправке к санкционному регламенту, Эстония отказывает в регистрации краткосрочной работы на основании шенгенских виз, выданных другими странами ЕС, а свои, т.е. эстонские шенгенские визы, по сути, не выдает.

И все же нет правил без исключений. В МВД подчеркивают: «Исключения по-прежнему действуют в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действующий вид на жительство по работе или бизнесу и ходатайствующих о продлении краткосрочного ВНЖ, а также тех специалистов, которые приступают к работе у другого работодателя на основании вышеуказанного вида на жительство. В отношении таких лиц по-прежнему действует установленное в санкционном регламенте исключение – в вышеупомянутых случаях к ним не применяется постановление о санкциях».

Если следовать вышеупомянутой логике, то, к примеру, IT-специалист, получивший разрешение на работу в Эстонии по шенгенской визе, выданной Францией, больше не сможет воспользоваться французской визой для продления регистрации краткосрочной работы в Эстонии или получения долгосрочной визы с целью краткосрочной работы. И все же через пару месяцев, по окончании срока действия ранее выданной визы и разрешения на работу, ему не стоит спешить паковать чемоданы, поскольку такой специалист, согласно информации из МВД, подпадает под исключения. «Исключения по-прежнему распространяются на граждан Российской Федерации, уже имеющих ВНЖ по работе и бизнесу и желающих продлить действующий срочный вид на жительство или сменить работодателя. В отношении таких лиц действует установленное в санкционном регламенте исключение – в вышеупомянутых случаях к ним не применяется постановление о санкциях», – отмечают в пресс-службе МВД.

Очевидно, что юристам по трудовому праву и работодателям придется хорошо потрудиться, чтобы такой работник смог воспользоваться возможностью на продление разрешения на работу в Эстонии. По всей видимости, в случае с французской предысторией регистрации на работу при продлении разрешений придется как минимум ходатайствовать об эстонской шенгенской визе (в порядке исключения) и учесть массу других нюансов, чтобы соответствовать вышеупомянутым исключениям. Наверняка, результат будет зависеть и от подхода к делу конкретных чиновников, которые будут заниматься рассмотрением запросов и трактовать исключения применительно к тем или иным случаям.

Со всеми вопросами по продлению разрешений на работу в Эстонии российские и белорусские граждане могут обращаться в Департамент полиции и погранохраны к консультантам по миграционным вопросам, чьи контакты можно найти на сайте ведомства.

Эксперт по экономическим вопросам, предприниматель и бывший госминистр Эстонии Райво Варе на днях признал в студии Rus.Postimees, что, к сожалению, дальнейшая судьба российских специалистов в Эстонии не определена: «Какие-то возможности в законодательстве еще есть, но кто-то должен заняться этим системно. Когда вводятся повальные правила игры, всегда существует необходимость в определенных исключениях». По мнению Варе, в первую очередь этим вопросом должны заняться предприятия, которые в российских работниках заинтересованы.

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