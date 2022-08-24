Будущее российских специалистов в Эстонии под большим вопросом

Как сообщили из МВД, по состоянию на 14 августа действующие виды на жительство по работе (ВНЖ по работе) имеют 1 659 граждан России, из них 472 специалиста высшей квалификации.

На вопрос Rus.Postimees, смогут ли российские специалисты в ближайшем будущем, по окончании действующих разрешений на работу, продолжить трудиться в Эстонии, или им пора паковать чемоданы, из Министерства внутренних дел ответили следующее: «Изменения не коснутся тех граждан России, которые уже имеют краткосрочную регистрацию для работы в стране и ранее выданную Эстонией визу. Они смогут продолжить работу до окончания срока действия соответствующих документов».

При продлении разрешений на работу в игру могут вступить исключения. «Санкционный порядок не будет применяться к тем гражданам России и Беларуси, которые ходатайствуют о продлении ранее выданных краткосрочных видов на жительство по работе или переходят к другому работодателю на основании вышеупомянутого ВНЖ», – уточняется в комментарии МВД.

Как известно, в Эстонии работают на легальных основаниях россияне, оформлявшие себе разрешение на работу как по шенгенским визам, выданным в Эстонии, так и в других странах ЕС. Однако с 30 июля этого года, согласно поправке к санкционному регламенту, Эстония отказывает в регистрации краткосрочной работы на основании шенгенских виз, выданных другими странами ЕС, а свои, т.е. эстонские шенгенские визы, по сути, не выдает.