В тяжелом ДТП в Эстонии погиб иностранец

Поскольку авария имела такие серьезные последствия, для выяснения причин ДТП было возбуждено уголовное дело, которое ведет Лыунаская окружная прокуратура.

Прокурор Сильва Роод сказала, что в попавшем в серьезное ДТП микроавтобусе находились одна латвийская и одна украинская семьи, которые проводили свободное время в Эстонии. «К счастью, ремень безопасности и правильно установленное защитное снаряжение детей предотвратили для них более серьезные травмы, но погибшего в ДТП мужчину, к сожалению, выбросило из микроавтобуса», – уточнила прокурор.

Она сообщила, что водитель Volkswagen, который свернул на встречную полосу, был доставлен с места происшествия в больницу в тяжелом состоянии.

«Независимо от того, каким транспортным средством вы управляете, для обеспечения безопасности надо пристегнуться ремнем безопасности, поскольку в ДТП на высокой скорости это единственное, что может спасти человека от опасных для жизни травм», – подчеркнула прокурор Сильва Роод.