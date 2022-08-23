«Vovk – это бренд женской одежды в Украине». Что не так с «фактами» ФСБ по поводу гибели Дарьи Дугиной

ФСБ менее чем через двое суток после взрыва автомобиля пропагандистки войны заявила, что покушение было осуществлено гражданкой Украины, Вовк Натальей Павловной, 1979 года рождения. По версии чекистов, 43-летняя женщина въехала в РФ на автомобиле Mini Cooper с номерами «народной республики Донбасса» 23 июля вместе с несовершеннолетней дочкой. По РФ тот же автомобиль передвигался уже с регистрационными номерами Казахстана, а выехали мама с дочерью на той же машине на следующий день после убийства Дугиной 21 августа, но уже с номерами Украины.

MiniCooper

Опубликованный ФСБ украинский регистрационный знак позволил пользователям соцсетей найти WIN-номер автомобиля, что привело в итоге на один из сайтов по продаже подержанных авто. Оказалось, что машина продавалась в Киеве, на фото приборной панели заметна дата – 18 августа 2022 года, то есть за два дня до покушения на Дугину, что противоречит утверждениям ФСБ о въезде транспортного средства в РФ в конце июля.

«Последние данные о ее регистрации - 01.07.2021, в Мариуполе, смена номеров <…> Причем у этой машины по фото было две номерные рамки - просто черная с надписью "Американское вторжение" и серебристая, с подозрительной надписью VOVK на ней. Vovk – это бренд женской одежды в Украине, если не знали», – пишет наблюдательный пользователь Facebook.