После того, как ФСБ отчиталась о раскрытии громкого убийства Дарьи Дугиной, пропагандистки и дочки одного из идеологов войны Путина с Украиной Александра Дугина, наблюдатели нашли в версии российских спецслужб массу нестыковок и подтасовок.
«Vovk – это бренд женской одежды в Украине». Что не так с «фактами» ФСБ по поводу гибели Дарьи Дугиной
ФСБ менее чем через двое суток после взрыва автомобиля пропагандистки войны заявила, что покушение было осуществлено гражданкой Украины, Вовк Натальей Павловной, 1979 года рождения. По версии чекистов, 43-летняя женщина въехала в РФ на автомобиле Mini Cooper с номерами «народной республики Донбасса» 23 июля вместе с несовершеннолетней дочкой. По РФ тот же автомобиль передвигался уже с регистрационными номерами Казахстана, а выехали мама с дочерью на той же машине на следующий день после убийства Дугиной 21 августа, но уже с номерами Украины.
MiniCooper
Опубликованный ФСБ украинский регистрационный знак позволил пользователям соцсетей найти WIN-номер автомобиля, что привело в итоге на один из сайтов по продаже подержанных авто. Оказалось, что машина продавалась в Киеве, на фото приборной панели заметна дата – 18 августа 2022 года, то есть за два дня до покушения на Дугину, что противоречит утверждениям ФСБ о въезде транспортного средства в РФ в конце июля.
«Последние данные о ее регистрации - 01.07.2021, в Мариуполе, смена номеров <…> Причем у этой машины по фото было две номерные рамки - просто черная с надписью "Американское вторжение" и серебристая, с подозрительной надписью VOVK на ней. Vovk – это бренд женской одежды в Украине, если не знали», – пишет наблюдательный пользователь Facebook.
Аналитик предполагает, что машина была украдена в Украине и перегнана в РФ через «луганду». «Владельцы неизвестно где. Может быть, убиты. Поэтому сведений об угоне нет в базах, машина в угоне не числится», – допускает пользователь, который уверен, что все остальные «доказательства» чекистов с фото автомобиля с казахскими номерами – это фейк для заметания следов.
На опубликованных ФСБ видеозаписях с регистраторов российских пограничников, где автомобиль досматривают на границе, номера автомобиля в кадр не попадают. Более того, на записи, которая датирована 21 августа, то есть днем выезда Вовк с дочкой в Эстонию по версии ФСБ, задний левый бок автомобиля цел, а на фото в объявлении о продаже он помят.
Удостоверение
Российская пропаганда в день сообщения ФСБ о «раскрытии дела» опубликовала фотографию служебного удостоверения, якобы принадлежащего госпоже Вовк. Судя по цветной картинке, Вовк служила в Национальной гвардии Украины и принадлежала к воинской части 3057 в Мариуполе. Известно, что к этой части относится полк «Азов», который является любимым жупелом российских пропагандистов в качестве доказательства нацизма в Украине.
Аналитик и пиарщик Лаури Ланнамяэ прогнал фотографию через редактор, который показывает применение графических программ в работе над изображением, и пришел к выводу, что в представленном фото активно использован фотошоп.
«Ничто не сравнится с эффектом убийственной тени, – пишет аналитик, показывая нестыковки одних частей фото с другими. – Как бы вы назвали эти ошибки jpeg, которые не совпадают при вставке объекта на фон? Провокация».
В фотографии удостоверения работа графического редактора заметна и на фото женщины, которое вставлено в файл после его создания, где даже печать на фотографии нарисована криво, и на краях удостоверения, где, казалось бы, ювелирная работа фотошопа вообще не нужна.
1/5 SECOND LOOK: "Azov batallion ID" presented by FSB, as basic online forensic tools see it. Forensically reveals the quality time the photoshop artist spent with clone tool, due to some darn fine pattern. #dugina #UkraineWar #FSB #fake pic.twitter.com/Zwf8B1P3cq— Lauri Linnamäe (@IssandJumal) August 22, 2022
Что касается места работы Вовк, то 23 августа российские пропагандистские СМИ стали распространять заявления безымянного «отца» женщины, который опроверг факт службы Вовк в батальоне «Азов». Анонимный собеседник РИА Новостей с размытым на видео лицом не смог однозначно сказать, где его «дочь», которая, по его словам, ранее уезжала как беженка в ЕС, но ей там «не понравилось».
Бомба
Российские силовики еще до «раскрытия» убийства Дугиной сообщали, что автомобиль пропагандистки был взорван с помощью бомбы, эквивалентной 400 граммам тротила. Сообщалось, что заряд был установлен под местом водителя, на стоянке около слета националистов в Подмосковье, где выступала Дугина.
«Исполнительница убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной, гражданка Украины Наталья Вовк могла использовать свою несовершеннолетнюю дочь для установки взрывного устройства», – заявил вечером в понедельник один из любимых путинских пропагандистов Владимир Соловьев, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах.
ФСБ в своем пресс-релизе заявляла, что девочка родилась в 2010 году. То есть соучастнице теракта в этом году исполняется всего 12 лет. Бомба была приведена в действие дистанционно, отметили чекисты. По версии ФСБ, Вовк всего за месяц, с ребенком на руках, смогла выследить Дугину и раздобыть 400 граммов взрывчатки в России.
P.S. Департамент полиции и погранохраны Эстонии не подтвердил утверждения российской стороны о въезде указанных граждан Украины в страну, отметив, что Россия не запрашивал информацию о лицах, которые якобы имеют отношение к убийству Дарьи Дугиной.