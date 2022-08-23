Интервью ⟩ «Масштабная атака на Украину с территории Беларуси ожидается 24 августа»

После 2020 года он смог удержаться у власти только благодаря поддержке Кремля. Я убеждена, что еще накануне президентских выборов в 2020 году, у него был разговор с Путиным. Они встречались неоднократно. Как раз тогда Путин уже знал, что будет война с Украиной. И он тогда заручился поддержкой Лукашенко.

- Олаф Шольц только что сказал, что в словах Путина звучала уверенность, что Украина и Беларусь не могут быть независимыми от России. В этом смысле что вашу страну ждет дальше?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с Путиным в Кремле после переговоров 15 февраля 2022 года. Фото: SCANPIX

- Я бы не сказала, что Беларусь полностью утратила независимость. Это Лукашенко полностью утратил независимость. Лукашенко – нелегитимный правитель. Все его договоренности с Россией по интеграции, все эти карты и планы не имеют никакой юридической силы. После того, как белорусский народ сбросит режим Лукашенко, все эти договоренности будут денонсированы. Но, безусловно, возможен и вариант полного поглощения Беларуси Россией. Возможно проведение референдума на территории Беларуси совместно с референдумами в Запорожье и Херсоне.

- Есть сигналы о такой подготовке?

- Пока сигналов нет, но есть экспертные оценки и предположения. Это может быть вполне вероятным, поскольку Путину необходимо показывать своему электорату, что успехи есть.

- Как люди в системе власти смотрят на это? Что говорит «элита»?