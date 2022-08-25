Ройзману закрыли рот

Следователь просил избрать политику меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе невозможность покидать свою квартиру с полуночи до 23:59 каждого дня. То есть силовики предлагали оставить за Ройзманом право выходить на улицу всего на одну минуту в сутки. Следователь также просил запретить ему общаться со всеми, кроме родственников, и посещать «публичные мероприятия». Это якобы необходимо для того, чтобы подсудимый не смог оказать давление на свидетелей.



Судья Оксана Мамонтова не согласилась с требованием фактически полной изоляции оппозиционера в его квартире, но поддержала требование запрета на посещение публичных мест, запрет на использование интернета и мобильных устройств. Политик был освобожден в зале суда.

Как отметил Павел Чиков, эта мера была введена в России в 2018 году, она стала часто применяться как альтернатива домашнему аресту. «В последние два года такую меру пресечения как запрет определенных действий власти активно используют для ограничения свободы и публичной деятельности гражданских активистов, – пояснил юрист. – Так, обвиняемые по делу DOXA находились по запретом определенных действий почти 1,5 года, не имея возможности что-либо публиковать и коммуницировать».

Сам Ройзман рассказал на суде, что основанный им благотворительный фонд – один из самых крупных в стране, он помогает многим людям. Адвокат Ройзмана пояснил, что его подзащитный занимается общественно полезной деятельностью, оказывает людям помощь, и такая мера пресечения может повлиять на многих жителей Екатеринбурга, обращающихся к нему, а также на детей, которых нужно возить в школу.



Незадолго до вынесения судебного решения известный российский православный бизнесмен, владелец телеканала Царьград и спонсор незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей Украины Константин Малофеев фактически признался, что донос на Ройзмана написал он.