Суд запретил российскому оппозиционному политику Евгению Ройзману посещать публичные места, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом. Об этом сообщает «Медиазона». Таким образом российские власти пытаются пресечь деятельность гражданского активиста.
Ройзману закрыли рот
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан в России вчера, 24 августа. Власти пытаются обвинить его в дискредитации армии. Позже стало известно, что после задержания самого политика силовики пришли с обысками в благотворительный фонд Ройзмана и его частный музей икон уральской старообрядческой Невьянской школы.
В течение суток после ареста в адрес Евгения Ройзмана для суда поступило много положительных характеристик от российских общественных и культурных деятелей — Андрея Макаревича, Дмитрия Быкова, Дмитрия Муратова, Бориса Гребенщикова и других.
Сегодня состоялось заседание по мере пресечения Ройзману в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, хотя вчера сообщалось, что политика этапируют в Москву. В суде собралась группа поддержки, пишет «Медиазона». Кто-то в толпе выкрикнул: «Путина – в психушку!»
Следствие обвинило Ройзмана в том, что в видеозаписи, размещенной на ютубе, он использовал выражения «вторжение в Украину» и «война в Украине». Среди материалов дела, которые продемонстрировал следователь, – скриншоты, результаты по наблюдению за соцсетями Ройзмана, осмотры флэш-накопителей. «Он совершил тяжкое преступление по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК)», – сообщил представитель обвинения.
«Санкция части 1 статьи 280.3 предполагает наказание до трех лет лишения свободы, то есть преступление относится к категории небольшой тяжести», –пояснил в своем Telegram-канале юрист, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ранее на Ройзмана трижды составляли протокол по административной статье о дискредитации армии.
Следователь просил избрать политику меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе невозможность покидать свою квартиру с полуночи до 23:59 каждого дня. То есть силовики предлагали оставить за Ройзманом право выходить на улицу всего на одну минуту в сутки. Следователь также просил запретить ему общаться со всеми, кроме родственников, и посещать «публичные мероприятия». Это якобы необходимо для того, чтобы подсудимый не смог оказать давление на свидетелей.
Судья Оксана Мамонтова не согласилась с требованием фактически полной изоляции оппозиционера в его квартире, но поддержала требование запрета на посещение публичных мест, запрет на использование интернета и мобильных устройств. Политик был освобожден в зале суда.
Как отметил Павел Чиков, эта мера была введена в России в 2018 году, она стала часто применяться как альтернатива домашнему аресту. «В последние два года такую меру пресечения как запрет определенных действий власти активно используют для ограничения свободы и публичной деятельности гражданских активистов, – пояснил юрист. – Так, обвиняемые по делу DOXA находились по запретом определенных действий почти 1,5 года, не имея возможности что-либо публиковать и коммуницировать».
Сам Ройзман рассказал на суде, что основанный им благотворительный фонд – один из самых крупных в стране, он помогает многим людям. Адвокат Ройзмана пояснил, что его подзащитный занимается общественно полезной деятельностью, оказывает людям помощь, и такая мера пресечения может повлиять на многих жителей Екатеринбурга, обращающихся к нему, а также на детей, которых нужно возить в школу.
Незадолго до вынесения судебного решения известный российский православный бизнесмен, владелец телеканала Царьград и спонсор незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей Украины Константин Малофеев фактически признался, что донос на Ройзмана написал он.
«Евгений Ройзман задержан. Правоохранительные органы наконец занялись русофобами, подлинными врагами русской государственности. Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества Царьград по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает своё дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию», - процитировал пост Малофеева опальный священник РПЦ МП Андрей Кураев.