Правительство Эстонии намерено внести в закон об оружии изменения с целью отобрать у местных граждан России право на владение огнестрельным оружием. По мнению правительства, оружие в руках граждан РФ несет потенциальную урозу для безопасности Эстонии. Что думают об этом жители Таллинна? Мнения разделились.
ВИДЕО ⟩ От «неблагонадежные люди» до «они победили фашизм». Надо ли отобрать у местных граждан России оружие?
От «неблагонадежные люди» до «они победили фашизм». Надо ли отобрать у местных граждан России оружие?
Правительство намерено внести в закон изменения, чтобы отобрать у граждан России право на владение огнестрельным оружием. Это правильно?
- Это правильно. Сто процентов.
- Им вообще ничего нельзя доверять, поскольку они неблагонадежные люди. Есть нормальные люди, но есть много тех, кто поддерживает Путина.
- Я, честно говоря, на эту тему даже разговаривать не хочу, потому что меня эта тема в последнее время бесит. Все эти законопроекты на тему виз и оружия я полностью не поддерживаю.
- Эти законы против наших людей, которые здесь родились и выросли. Сдавали все на эстонском языке и теперь у них отбирают оружие… Пусть тогда возвращают деньги.
- Нет, должны быть одинаковые права у всех.
- Думаю, что не нужно никому оружие. У нас спокойная страна. От кого защищаться?
- Честно говоря, мне все равно. Никто из моей семьи не имеет оружия, меня этот закон никак не затрагивает. Если наше государство примет этот закон, значит он нужен.
- Вообще оружие – это не очень хорошо. Есть много неадекватных людей, которые получили оружие. У меня много знакомых, у кого оно есть, но им не нужно его использовать.
- Я как-то даже и не слышал об этом. Я считаю, что любое ограничение прав – это тупик. Сегодня отменим, завтра выгоним.
В Эстонии у сотен граждан РФ есть оружие. Вызывает ли это у вас беспокойство?
- Да, потому что есть очень много случаев неадекватной реакции на украинцев и даже на эстонцев. Когда читаю новости, там встречаются очень агрессивные высказывания русских, мол, придет Россия и до вас доберется.
- Почему должно вызывать? Оно лежит у них в сейфе для собственной безопасности. Они же не идут на улицы и не стреляют направо и налево.
- Мы здесь все мирные люди. Больше раздувают, чем думают. Люди здесь живут и чувствуют себя как дома. Мне кажется, что оружие никто применять не собирается.
- Мы спокойные доброжелательные люди. Я уверена в этом, особенно взрослые люди. С подростками может быть другая история.
- Я не испытываю страха. Честно, никак не могу к этому относиться. Поскольку никогда не затрагивались эти темы. Никогда не слышал про случаи, когда применялось огнестрельное оружие. Может два года назад, когда было двое русских.
- Не вижу проблемы в этом. Опасные ситуации могут возникнуть и без оружия, как было с Бронзовым солдатом.
- Если вы не хотите опасных ситуаций, то вы не провоцируйте. Сносят памятники. Люди в Риге или здесь в чем виноваты? Что они победили фашизм? Память о них сносят. Каллас заявила, что у нас разные понятия о том времени. Это как? Это значит, что с фашизмом зря воевали? Поди их пойми, дурдом.
Если изменения вступят в силу, то это поможет конструктивно решить вопрос безопасности?
- Я думаю, что нужно больше доносить информации. Рассказывать людям, что они должны быть счастливы, что живут в такой хорошей стране как Эстония. Тут очень добрые и хорошие люди. Нужно объяснять, почему сейчас возникла такая ситуация. Мне кажется, что у русских мало правдивой информации.
- Поможет, конечно. Это будет правильно.