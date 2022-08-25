ВИДЕО ⟩ От «неблагонадежные люди» до «они победили фашизм». Надо ли отобрать у местных граждан России оружие?

Правительство Эстонии намерено внести в закон об оружии изменения с целью отобрать у местных граждан России право на владение огнестрельным оружием. По мнению правительства, оружие в руках граждан РФ несет потенциальную урозу для безопасности Эстонии. Что думают об этом жители Таллинна? Мнения разделились.