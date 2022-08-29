Обеспокоенный человек обратился с вопросом в Трудовую инспекцию: по его словам, работодатель настаивает на выполнении трудовых обязанностей, даже несмотря на то, что у работника положительный тест на коронавирус.
Вопрос юристу: обязан ли работник с положительным тестом на коронавирус выполнять трудовые обязанности?
«У меня положительный результат теста на Covid-19. Работодатель настаивает на продолжении работы, потому что приближается срок выполнения важной задачи, но при этом у меня повышенная температура и кашель. Имею ли я право отказаться от выполнения трудовых обязанностей? Может ли мой работодатель уволить меня, потому что я был на больничном?» – спрашивает работник.
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Больничный лист выдается работнику врачом, и работодатель не может решать, когда работник может брать больничный, или давать распоряжения о выходе работника на работу во время больничного. Согласно Закону о трудовом договоре (далее ЗТД), работник имеет право отказаться от выполнения работы в период нетрудоспособности, поэтому работодатель не может вынудить своего сотрудника выполнять обязанности, вытекающие из трудового договора, во время больничного.
Согласно § 60 (2) Закону о медицинском страховании, застрахованное лицо теряет пособие по нетрудоспособности, если выполняет работу или служебные обязанности во время пребывания на больничном. Поэтому работать во время больничного не разрешается. Также обязанностью работодателя является не допускать застрахованное лицо (работника) к выполнению трудовых обязанностей, если работник находится на больничном.
Согласно ЗТД § 88 пункту 1 п. 1, трудовой договор может быть расторгнут, если работник в течение длительного времени не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Увольнение допускается, если состояние здоровья работника не позволяет ему выполнять свои обязанности в течение четырех месяцев. Таким образом, расторжение трудового договора требует длительного пребывания на больничном. Следовательно, работодатель не может расторгнуть трудовой договор по причине кратковременной болезни (менее четырех месяцев).