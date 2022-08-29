Вопрос юристу: обязан ли работник с положительным тестом на коронавирус выполнять трудовые обязанности?

«У меня положительный результат теста на Covid-19. Работодатель настаивает на продолжении работы, потому что приближается срок выполнения важной задачи, но при этом у меня повышенная температура и кашель. Имею ли я право отказаться от выполнения трудовых обязанностей? Может ли мой работодатель уволить меня, потому что я был на больничном?» – спрашивает работник.

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Больничный лист выдается работнику врачом, и работодатель не может решать, когда работник может брать больничный, или давать распоряжения о выходе работника на работу во время больничного. Согласно Закону о трудовом договоре (далее ЗТД), работник имеет право отказаться от выполнения работы в период нетрудоспособности, поэтому работодатель не может вынудить своего сотрудника выполнять обязанности, вытекающие из трудового договора, во время больничного.

Согласно § 60 (2) Закону о медицинском страховании, застрахованное лицо теряет пособие по нетрудоспособности, если выполняет работу или служебные обязанности во время пребывания на больничном. Поэтому работать во время больничного не разрешается. Также обязанностью работодателя является не допускать застрахованное лицо (работника) к выполнению трудовых обязанностей, если работник находится на больничном.