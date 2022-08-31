Яна Тоом ответила на заявление «правых» о гражданах РФ: националисты выходят на новый уровень

Рассуждения Лавли Перлинг практически ничем не отличаются от того, что мы слышали в начале девяностых. Тот же компот из национальной идеи и неназванных западных ценностей, который мы наблюдали в исполнении Марта Лаара. И вкус у компота тот же самый: Эстония для эстонцев.

Термин «западные ценности» при этом никак не расшифровываются по одной простой причине: на самом деле ценностей, которые поддерживают коллективную депортацию несогласных и принудительную ассимиляцию, на Западе не существует.

Все ровно наоборот: в здоровом демократическом обществе считается неприличным указывать на дверь тем, чей голос выбивается из общего хора. Мало того, это запрещено законом: депортировать можно только человека, представляющего «реальную и достаточную угрозу» (actual and sufficient treat), но даже и в этом случае препятствием может стать отсутствие связей со страной происхождения и наличие таковых в Эстонии.

Очевидно, что ни один суд не признает реальной и достаточной угрозой нежелание человека смотреть ETV+ и учить эстонский, о чем бывшему прокурору Лавли Перлинг прекрасно известно. Ее слова – отличная иллюстрация того, насколько низкий уровень экспертизы считается допустимым в политической дискуссии в Эстонии.

Что касается эстонских ценностей, здесь тоже все непросто. Основной корпус законов, сформировавших национальное государство эстонцев, в котором мы имеем счастье жить – Закон о гражданстве, Закон об иностранцах, Закон о языке, – после восстановления независимости был принят составом Рийгикогу, в выборах которого принимало участие только 29 процентов населения страны.

Тогда эстонцам блестяще удалось исключить из процесса принятия решений огромную часть населения, включая практически всю русскоязычную общину. До сих пор 15 процентов населения страны не представлены в парламенте. Но, если до 2022 года нежелание учить эстонский и смотреть ETV+ аукалось человеку отсутствием политических прав, сегодня националисты выходят на новый уровень: чемодан, вокзал, Россия.