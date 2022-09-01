Урмас Паэт: вид на жительство худрука Русского театра нужно отменить уже сегодня

«Недопустимо, чтобы нанятый эстонским государственным театром руководитель был персонажем, ненавидящим нашу страну. Его контракт и вид на жительство должны быть расторгнуты сегодня», – считает Паэт.

«Совет Русского театра, который финансируется из государственного бюджета Эстонии, также мог бы серьезно рассмотреть вопрос о том, какие персонажи будут наниматься», – добавил он.