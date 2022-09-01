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Урмас Паэт: вид на жительство худрука Русского театра нужно отменить уже сегодня

Лоора-Элизабет Ломп
Урмас Паэт: вид на жительство худрука Русского театра нужно отменить уже сегодня
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Урмас Паэт
Урмас Паэт Фото: Eero Vabamägi

Вчера Rus.Postimees писал, как покидающий свой пост художественный руководитель Русского театра Филипп Лось сравнил, положение русских граждан в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что контракт и вид на жительство Лося должны быть расторгнуты немедленно.

«Недопустимо, чтобы нанятый эстонским государственным театром руководитель был персонажем, ненавидящим нашу страну. Его контракт и вид на жительство должны быть расторгнуты сегодня», – считает Паэт.

«Совет Русского театра, который финансируется из государственного бюджета Эстонии, также мог бы серьезно рассмотреть вопрос о том, какие персонажи будут наниматься», – добавил он.

Пятого сентября истекает срок контракта с художественным руководителем Русского театра Филиппом Лосем. После того как он покинет свой пост, эту должность временно займет директор театра Светлана Янчек.

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