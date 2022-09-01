Министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) прокомментировала Postimees заявление художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося, в котором он сравнил положение российских граждан, проживающих в Эстонии, с положением евреев во время Второй мировой войны. Хартман считает, что граждане России, которые чувствуют себя некомфортно из-за санкций, ответственны за прекращение войны в Украине.
Министр культуры о худруке Русского театра: сравнивать происходящее в Эстонии со страданиями евреев неуместно
«Неуместно сравнивать то, что происходит сегодня в Эстонии, со страданиями еврейского народа во время Второй мировой войны. Европа вводит санкции против возглавляемой Путиным России с целью прекращения войны в Украине. Граждане России, которые испытывают дискомфорт из-за санкций, также несут ответственность за прекращение этой войны», – подчеркнула министр культуры.
Хартман готова встретиться с советом Русского театра в случае необходимости, но этот вопрос на данный момент находится в компетенции правления и совета. «Министерство культуры также имеет представителя в совете, и я в курсе этого вопроса», – добавила Хартман.
Комментируя заявление евродепутата Урмаса Паэта (Партия реформ) о том, что вид на жительство Лося должен быть немедленно аннулирован, Хартман ответила, что необходимость этого может оценить Департамент полиции и погранохраны, в компетенции которого находится этот вопрос.
Ранее Rus.Postimees писал, что художественный руководитель Русского театра Филипп Лось в крайне резких выражениях высказался об Эстонии, ее политике и ее жителях. Среди прочего, он сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны.
Пятого сентября истекает срок контракта с художественным руководителем Русского театра Филиппом Лосем. После того, как он покинет свой пост, эту должность временно займет директор театра Светлана Янчек.