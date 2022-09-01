Министр культуры о худруке Русского театра: сравнивать происходящее в Эстонии со страданиями евреев неуместно

«Неуместно сравнивать то, что происходит сегодня в Эстонии, со страданиями еврейского народа во время Второй мировой войны. Европа вводит санкции против возглавляемой Путиным России с целью прекращения войны в Украине. Граждане России, которые испытывают дискомфорт из-за санкций, также несут ответственность за прекращение этой войны», – подчеркнула министр культуры.

Хартман готова встретиться с советом Русского театра в случае необходимости, но этот вопрос на данный момент находится в компетенции правления и совета. «Министерство культуры также имеет представителя в совете, и я в курсе этого вопроса», – добавила Хартман.

Комментируя заявление евродепутата Урмаса Паэта (Партия реформ) о том, что вид на жительство Лося должен быть немедленно аннулирован, Хартман ответила, что необходимость этого может оценить Департамент полиции и погранохраны, в компетенции которого находится этот вопрос.

Ранее Rus.Postimees писал, что художественный руководитель Русского театра Филипп Лось в крайне резких выражениях высказался об Эстонии, ее политике и ее жителях. Среди прочего, он сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны.