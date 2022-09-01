Путин: «Трудолюбие – это вообще не резиновая попа»

Президент России Владимир Путин после того, как первого сентября пролетел мимо Эстонии в Калининград, сделал несколько неожиданное заявление о связи трудолюбия с копиями отдельных частей человеческого тела. В ходе посещения музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде, глава РФ провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (смеется). Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат», – сказал Путин детям.

Цитата Путина про резиновую попу опубликована лишь несколькими зарегистрированными российскими СМИ. На сайте Кремля в расшифровке общения Путина с калининградскими школьниками странная цитата отсутствует.

Ранее в четверг Путин приватно попрощался с Михаилом Горбачевым.