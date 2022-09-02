На Youtube-канале портала «Славия» член Рийгикогу и Горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин (Центристская партия), выражая разочарование в связи с переносом советских памятников, назвал правительство «фашистами» и «нацистами».
Центрист Стальнухин о правительстве: для меня они просто обычные фашисты
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда весивших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг и этот враг был для всего цивилизованного мира один и в память того, чего они сделали, были в Нарве когда-то памятники, – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, где ранее висели памятные плиты. – Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям – это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их сняли».
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – говорит он.
Rus.Postimees обратился за комментарием к Центристской партии, Нарвскому горсобранию и горуправе.