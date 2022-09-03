Евродепутат, член Центристской партии Яна Тоом осудила высказывание однопартийца Михаила Стальнухина о «фашистах» и «нацистах» в правительстве. Председатель центристов Ратас намекнул на исключение Стальнухина из партии.
Тоом осудила заявление Стальнухина о «фашистах», Ратас намекает на исключение из партии
«Ночью в мой почтовый ящик упала ссылка и вопрос – что это, начало гражданской войны? Я ответила – нет, это начало предвыборной кампании. Ссылка была на видео Стальнухина, – пишет на своей странице в Facebook евродепутат, член Центристской партии Яна Тоом, добавляя, что это хорошо сравнить с постом Филиппа Лося, который также привлек большое внимание СМИ. – В случае с Лосем было видно, что текст очень эмоциональный и искренний, может быть, даже непродуманный, и впоследствии он сказал, что мог бы подобрать слова получше».
По словам Тоом, совсем другое дело – видео Стальнухина. «Продуман каждый шаг, взвешено каждое слово, не говоря уже об операторе и микрофоне, без которого не запишешь звук, – пишет евродепутат, отмечая, что, как опытный политик, Стальнухин очень точно определил свою нишу. – Я не вижу здесь ничего, кроме циничного расчета».
Яна Тоом считает, что сам Стальнухин не верит в то, что говорит. «Кая Каллас – фашистка? Сигне Рийсало? Пеэп Петерсон? Ну, это не так, – продолжает Тоом. –Сам Стальнухин верит, что они фашисты? Конечно, нет. Он использует этот ярлык, поскольку знает, что ярлыки работают лучше. Одни фашисты, другие путинисты, вот и все. Кто от этого выигрывает? Тот, кто вешает ярлыки».
Евродепутат подчеркнула, что ее отношение к тому, как действовало правительство в Нарве, известно и не изменилось. «Я часто была критически настроена по отношению к правительству и, вероятно, так будет и впредь. Но я однозначно осуждаю всякое навешивание ярлыков и разжигание ненависти, особенно когда это делают политики», – заключила Тоом.
Председатель Центристской партии Юри Ратас в своем комментарии намекнул на возможное исключение из партии Стальнухина. «То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенная ложь и не отражает наши ценности, которые считают важными свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем», – кратко прокомментировал он.
Напомним, что на Youtube-канале Михаил Стальнухин, выражая свое мнение в связи с переносом советских памятников, назвал правительство «фашистами» и «нацистами».
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с теми, кто боролся с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – говорит он. Подробнее читайте здесь.