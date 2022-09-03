Тоом осудила заявление Стальнухина о «фашистах», Ратас намекает на исключение из партии

«Ночью в мой почтовый ящик упала ссылка и вопрос – что это, начало гражданской войны? Я ответила – нет, это начало предвыборной кампании. Ссылка была на видео Стальнухина, – пишет на своей странице в Facebook евродепутат, член Центристской партии Яна Тоом, добавляя, что это хорошо сравнить с постом Филиппа Лося, который также привлек большое внимание СМИ. – В случае с Лосем было видно, что текст очень эмоциональный и искренний, может быть, даже непродуманный, и впоследствии он сказал, что мог бы подобрать слова получше».

По словам Тоом, совсем другое дело – видео Стальнухина. «Продуман каждый шаг, взвешено каждое слово, не говоря уже об операторе и микрофоне, без которого не запишешь звук, – пишет евродепутат, отмечая, что, как опытный политик, Стальнухин очень точно определил свою нишу. – Я не вижу здесь ничего, кроме циничного расчета».

Яна Тоом считает, что сам Стальнухин не верит в то, что говорит. «Кая Каллас – фашистка? Сигне Рийсало? Пеэп Петерсон? Ну, это не так, – продолжает Тоом. –Сам Стальнухин верит, что они фашисты? Конечно, нет. Он использует этот ярлык, поскольку знает, что ярлыки работают лучше. Одни фашисты, другие путинисты, вот и все. Кто от этого выигрывает? Тот, кто вешает ярлыки».