Центрист Стальнухин: официальная идеология Эстонии – поддержка нацистов

«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один, и в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники, – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, где ранее висели памятные плиты. – Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям – это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их сняли».