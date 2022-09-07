Коробейник: бедного Лося затравили, Стальнухина исключили по делу

Во время обсуждения высказывались разные мысли, но никто не поднял руку, чтобы выступить против исключения Стальнухина из партии.

Он сам хотел остаться в партии, но счел, что в данной ситуации компромисс невозможен: решил остался при своем мнении и не извиняться.

– Почему просьба нарвского отделения ЦП не исключать Стальнухина не была услышана?

– Она была услышана, то есть все мы ознакомились с сообщением, присланным руководителем отделения. Будем общаться с ними и дальше. Надеюсь, что в ЦП не случится раскола и вслед за Стальнухиным партию не покинут другие центристы. Это было бы большим ударом и для ЦП, и для избирателей в Нарве.

Раскол всегда возможен, когда уходит лидер региона.

В знак протеста могут быть поданы и другие заявления о выходе из партии. Кстати, идеологический раскол в ЦП проходит по очень многим векторам. В партии все-таки 14 000 членов, есть геи и гомофобы, ультраправые и ультралевые. Хотелось бы, чтобы любые взгляды излагались в вежливой и корректной форме.

– Может ли дело дойти до исключения из партии тех, кто сочувствует Стальнухину и разделяет его мнение?

– Исключать из партии за инакомыслие – не в наших планах. Такого никогда не было.

Стальнухин исключен не за неправильные взгляды, а за урон имиджу партии.