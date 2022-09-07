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Коробейник: бедного Лося затравили, Стальнухина исключили по делу

Тоом, Кылварт, Белобровцев, Свет, Коробейник поддержали решение
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Коробейник: бедного Лося затравили, Стальнухина исключили по делу
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  • По мнению Стальнухина, кругом одни фашисты
  • Центристы надеются избежать раскола в партии
  • Потеря части голосов в Нарве – меньшее из зол

Правление Центристской партии накануне исключило из своих рядов Михаила Стальнухина, сделавшего резкие заявления в адрес правительства. Как отразится уход одного из самых известных политиков Ида-Вирумаа на поддержке партии в регионе? Что ждет тех, кто разделяет идеи Стальнухина?

На вопросы Rus.Postimees ответил член правления Центристской партии, экс-депутат Рийгикогу Андрей Коробейник.

Фрагмент беседы:

– Как проголосовало правление? Какова раскладка голосов?

– Мы пару часов обсуждали этот вопрос. В итоге решение было принято единогласно. Безусловно, были и другие варианты, но Михаил решил остаться при своем мнении. И это, конечно, не вызвало особой радости у членов правления ЦП. В любом случае хороших вариантов не было.

– Что должен был сделать Стальнухин, чтобы мог реализоваться другой вариант?

– Можно не соглашаться с политикой правящей коалиции, но называть фашистами Партию реформ, СДПЭ и «Отечество» – это не дело. Если еще взять в расчет оппозиционную партию EKRE, которая в этом рейтинге тоже бы высоко поднялась, то получается, что кругом одни фашисты. И Стальнухин с Центристской партии окажутся во главе такого политического дискурса.

По логике Стальнухина, кругом одни фашисты.

Так можно оказаться в оппозиции на десятилетия, ни с кем не разговаривать и не сотрудничать, видя вокруг одних фашистов и нацистов. В данной ситуации поддерживать интерес избирателей к партии будет вообще невозможно.

Со всеми этими партиями центристы свое время были в коалиции, но почему-то тогда мы в них фашистов не разглядели.

– Получается, что решение было консенусным, исключение Стальнухина поддержали и пятеро русских центристов – Тоом, Кылварт, Белобровцев, Свет и Коробейник?

– Да.

Во время обсуждения высказывались разные мысли, но никто не поднял руку, чтобы выступить против исключения Стальнухина из партии.

Он сам хотел остаться в партии, но счел, что в данной ситуации компромисс невозможен: решил остался при своем мнении и не извиняться.

– Почему просьба нарвского отделения ЦП не исключать Стальнухина не была услышана?

– Она была услышана, то есть все мы ознакомились с сообщением, присланным руководителем отделения. Будем общаться с ними и дальше. Надеюсь, что в ЦП не случится раскола и вслед за Стальнухиным партию не покинут другие центристы. Это было бы большим ударом и для ЦП, и для избирателей в Нарве.

Раскол всегда возможен, когда уходит лидер региона.

В знак протеста могут быть поданы и другие заявления о выходе из партии. Кстати, идеологический раскол в ЦП проходит по очень многим векторам. В партии все-таки 14 000 членов, есть геи и гомофобы, ультраправые и ультралевые. Хотелось бы, чтобы любые взгляды излагались в вежливой и корректной форме.

– Может ли дело дойти до исключения из партии тех, кто сочувствует Стальнухину и разделяет его мнение?

– Исключать из партии за инакомыслие – не в наших планах. Такого никогда не было.

Стальнухин исключен не за неправильные взгляды, а за урон имиджу партии.

В случае с Михаилом проблема не в том, что он думает, а в том, что он навешивает ярлыки. ЦП всегда стояла за то, чтобы объединять разные части общества, а поведение Стальнухина совершенно точно этому не способствует. 

– Как отразится уход хорошо известного русскому избирателю политика на поддержке Центристской партии на предстоящих выборах?

– При любом варианте, даже если бы Михаил остался в партии при своих взглядах, Центристской партии был бы нанесен удар. Сложно сказать, что хуже.

Если бы Михаила не исключили, наверняка центристы показали бы в Нарве хороший результат на выборах. Стальнухин стал бы громоотводом для нарвитян, недовольных историей с танком. Однако в большей части Эстонии мы, скорее всего, потеряли бы голоса. Сейчас мы потеряем голоса только в Нарве.

Не танком единым подпитываются выборы. Думаю, что это не будет главной темой выборов. Происходящее в экономике – гораздо важнее, и это на руку оппозиционным партиям, как бы это цинично ни звучало.

– Что будет с нарвским отделением ЦП? Каково будущее партийного списка и организации в регионе?

– Ситуация в Нарве всегда была непростой для Центристской партии. Надеюсь, что нынешняя встряска мотивирует выход на новый уровень. Скорее всего, мы увидим там достаточно сильный список. У центристов сильные позиции в Силламяэ и Кохтла-Ярве, а на парламентские списки, как известно, идут уездными списками. Достаточно будет найти для Нарвы двух сильных кандидатов.

– Кто будет переброшен на нарвское направление? Яна Тоом?

– Например, Яна Тоом. Либо это будут новые лица из региона. Важно найти сильных местных лидеров. Это позволило бы объединить нарвитян, которым сейчас очень непросто.

– Много ли рядовых членов партии и простых нарвитян разделяет мнение Стальнухина?

– Думаю, что достаточно много. Отмечу, что история с памятником была решена, мягко говоря, не очень корректно. Латвия, которая тоже оперативно принялась за дело, успела принять закон, а мы нет.

В Нарве всё сделал бульдозер, закон оказался не нужен. Это ненормально!

И с этим согласны очень многие. А вот что касается высказывания, что Кая Каллас – фашист… Уверен, что у многих избирателей ЦП родные тоже воевали на фронте, но они воевали против других фашистов.

– Кто будет следующим после Лося и Стальнухина, учитывая, что есть немало тех, кто разделяет их мнение?

– Считаю ненормальной ситуацию, когда есть только правильная и антигосударственная точки зрения. Культура отмены вредит эстонскому государству, поскольку выход эмоций при обсуждении важных вопросов позволяет сплотить общество.

В случае со Стальнухиным я склоняюсь к тому, что его мнение о правительстве – это неправильная точка зрения.

Это мешает всему. Таким образом ты оправляешь свою партию в изоляцию, навешиваешь на других необоснованные ярлыки.

Это примерно то же самое, что делают некоторые журналисты, которые бедного Лося (бывшего худрука Русского театра - прим.ред.) затравили в конец.

Он не сказал ничего антигосударственного – не говорил о том, что на Украине не все однозначно. Он говорил, что делить людей на русских и остальных – неправильно, и отменять все точки зрения в пользу одной – тоже неправильно.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Сколько членов правления голосовали против исключения Стальнухина из партии?
  • Почему не была услышана просьба нарвского отделения оставить политика в партии?
  • Что будет с нарвским отделением ЦП? Каково будущее партийного списка и организации в регионе?
  • Как будет развиваться ситуация в нарвской власти? Что может измениться в ближайшее время?
  • Насколько заявления Стальнухина навредили центристам-эстонцам и центристам-русским?
  • Как поступит руководство партии с сочувствующими идеям Стальнухина?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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