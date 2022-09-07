Коробейник: бедного Лося затравили, Стальнухина исключили по делу

На вопросы Rus.Postimees ответил член правления Центристской партии, экс-депутат Рийгикогу Андрей Коробейник.
– Как проголосовало правление? Какова раскладка голосов?
– Мы пару часов обсуждали этот вопрос. В итоге решение было принято единогласно. Безусловно, были и другие варианты, но Михаил решил остаться при своем мнении. И это, конечно, не вызвало особой радости у членов правления ЦП. В любом случае хороших вариантов не было.
– Что должен был сделать Стальнухин, чтобы мог реализоваться другой вариант?
– Можно не соглашаться с политикой правящей коалиции, но называть фашистами Партию реформ, СДПЭ и «Отечество» – это не дело. Если еще взять в расчет оппозиционную партию EKRE, которая в этом рейтинге тоже бы высоко поднялась, то получается, что кругом одни фашисты. И Стальнухин с Центристской партии окажутся во главе такого политического дискурса.
По логике Стальнухина, кругом одни фашисты.
Так можно оказаться в оппозиции на десятилетия, ни с кем не разговаривать и не сотрудничать, видя вокруг одних фашистов и нацистов. В данной ситуации поддерживать интерес избирателей к партии будет вообще невозможно.
Со всеми этими партиями центристы свое время были в коалиции, но почему-то тогда мы в них фашистов не разглядели.
– Получается, что решение было консенусным, исключение Стальнухина поддержали и пятеро русских центристов – Тоом, Кылварт, Белобровцев, Свет и Коробейник?