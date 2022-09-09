«Бесит». Певица Монеточка объявлена в розыск в РФ за долги, которые она выплатила

«По поводу розыска. Я не знаю, действительно ли я нахожусь в нем. Мне не приходило никакое оповещение. Никакой email. Я узнала об этом из новостей, так же, как и вы. Сейчас мой долг погашен. Я оплачивала его кусками. Могу сделать скриншоты и выложить их. У меня действительно все оплачено. Возможно, все доходит с задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Попробую. Неприятное утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию. Она кринжовая. Нелепая. Она очень надоела. Хочется спокойно наслаждаться материнством. Я же мать. И меня нельзя сажать в тюрьму. И меня нельзя разыскивать», – заявила Монеточка, которая не так давно стала мамой.