24-летняя певица Монеточка объявлена в России в розыск, несмотря на то, что ранее она выплатила компенсацию, которую у нее отсудил 51-летний поп-исполнитель Стас Костюшкин. Переехавшая в Литву молодая мать недоумевает, почему российская пропаганда не рассказывает правду и называет ее «сбежавшей».
«Бесит». Певица Монеточка объявлена в розыск в РФ за долги, которые она выплатила
Российские медиа утверждают, что певица Лиза Гырдымова, известная как Монеточка, объявлена в розыск за невыплату 500 тысяч рублей (8290 евро – прим.ред.) бывшему участнику группы «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину. Попсовик ранее судился с девушкой из-за пародии на свою песню и в апреле добился компенсации и запрета на исполнение пародии.
Переехавшая в Литву Монеточка, которая ранее дала серию антивоенных концертов, заявила в своем телеграм-канале, что ситуация с розыском нелепа, поскольку она выплатила всю сумму.
«По поводу розыска. Я не знаю, действительно ли я нахожусь в нем. Мне не приходило никакое оповещение. Никакой email. Я узнала об этом из новостей, так же, как и вы. Сейчас мой долг погашен. Я оплачивала его кусками. Могу сделать скриншоты и выложить их. У меня действительно все оплачено. Возможно, все доходит с задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Попробую. Неприятное утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию. Она кринжовая. Нелепая. Она очень надоела. Хочется спокойно наслаждаться материнством. Я же мать. И меня нельзя сажать в тюрьму. И меня нельзя разыскивать», – заявила Монеточка, которая не так давно стала мамой.
История претензий Стаса Костюшкина к Монеточке тянется уже больше года после того, как певец потребовал от девушки через суд 900 000 рублей (около 15 000 евро – прим.ред.) за плагиат. Мужчине не понравилась пародия Монеточки на его трек «Женщина, я не танцую».
«Путевку дали в чужие дали.
В самолете не поспали, а теперь - песок в сандали.
Мне не до смеха, куда приехал?
Отель, багаж, очки, аптека, вечером - дискотека.
Женщина, не танцую! Женщина, я не танцую!
Хватит улыбаться. Нормально с ориентацией.
Женщина, не танцую! Женщина, я не танцую!
Никого я не рисую - не умею, не танцую».
В композиции, которую Монеточка несколько раз исполняла на своих ранних концертах, сюжет песни переносится из реальности Костюшкина, где он объясняет даме, что он не танцует с женщинами, в мир современных российских подростков, наполненный неонацизмом.
«Нынче мода в интернете по зиг хайлю угарать.
В интернете любят дети форму немцев надевать.
Надевают и свастоны разные рисуют,
Пока мамы нету дома, весело зигуют!
Мама, я не зигую!
Мамочка, я не зигую!
Не звони в полицию,
Я не оппозиция.
Мама, я не зигую!
Мамочка, я не зигую!
Хватит материться,
Нормально все с позицией».
Монеточка опубликовала скриншоты онлайн-переводов в пользу обиженного поп-певца, но не связала свои проблемы с антивоенной позицией, о которой она открыто заявила после переезда в Литву.
«Знаете, что меня еще забавляет? Из-за того, что я уехала из России, все заголовки теперь начинаются фразой "сбежавшая в Литву…". Нет бы написать: "Лиза Монеточка родила ребеночка. Спасибо ей большое". Нет. Мы будем писать: "Сбежавшая в Литву дрянь, которую мы ненавидим, родила ребеночка. Посмотрите фотографии по ссылке". Последнее, что меня сегодня бесит, это то, что все они публикуют только эти претензии. То есть никто не репостит мои гениальные ответы, мои суперские стопроценные аргументы, где я все расставляю по местам. Привожу неоспоримые доказательства. Это никому не интересно. И получается, зачем я вообще отвечаю. Надеюсь, что это интересно хотя бы вам», – поделилась эмоциональными переживаниями певица со своими подписчиками.
Что же касается Стаса Костюшкина, претензии которого одарили Монеточку новыми проблемами, то сам он предпочитает общаться с прессой через своего директора.
«Этим у нас занимаются адвокаты. Деньги она не заплатила. Ну и, видимо, наши приставы совершенно потрясающе работают. Молодцы. Мы со Стасом Костюшкиным не обсуждали эту историю. У нас сейчас много работы и ерундой мы не занимаемся», – заявил представитель Костюшкина Сергей Комиссаров.
Ранее лидер культовой петербургской рок-группы Tequilajazzz Евгений Федоров в большом интервью Rus.Postimees, отвечая на вопрос о том, какие музыкальные антивоенные высказывания его впечатлили больше остальных, назвал именно Монеточку.
«Монеточка. Ходил на концерт "Нойза" в Стокгольме. Они вместе приезжали. Она и читала стихи свои и просто говорила. Я стоял в зале и думал: "Какая же умница. Какая девочка!" Я вспоминал баталии в музыкальном сообществе, когда она возникла и начала набирать безумную популярность. Музыканты серьезные и не очень спорили друг с другом, насколько Монеточка принадлежит попсе. Мне тоже досталось, когда я снялся у нее в видеоклипе про 90-е», – сказал Федоров.
В одном из последних видео, которое было опубликовано еще до войны, Монеточка поет о том, что ее страна горит, и тушить этот пожар не нужно.
В мае Монеточка выступила в Таллинне вместе с Нойzом MC.