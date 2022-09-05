Почему одни русские музыканты против войны, а другие – за. Что можно делать, чтобы оставаться человеком, несмотря на море ненависти. Как бренд группы «Кино» позволяет высказываться против войны в России, обходя цензуру. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал лидер петербургской группы Tequilajazzz Евгений «Ай-яй-яй» Федоров, который уехал из РФ после получения угроз за свою антивоенную позицию.
Интервью ⟩ «К оскотиниванию ведет не русская культура, а ее эрзац»
- Евгений, вы музыкант, который состоялся как рок-стар еще в СССР…
- Ну, допустим (улыбается).
- Вы рассказывали ранее, что практически не сталкивались с цензурой «совка». Мол, начали уже в «перестройку». Спустя 35 лет, вы покинули Россию после угроз за свою антивоенную позицию. Получается, что сейчас в России стало хуже, чем при советах, в плане цензуры?
- До того, как стать «рок-стар», я играл в группе КСК, которая, обретя вокалиста, получила название «Объект насмешек». И мы давали концерты («Объект насмешек» - одна из легенд ленинградского рока, где Евгений Федоров играл на бас-гитаре - прим.ред.). И вот как раз тогда мы сталкивались с непониманием властей. Концерты же были подпольные, играли в актовых залах студенческих общежитий. Но там проблемы были у тех, кто устраивал нам концерты. Выгнали из института парня, который отвечал за этот микрокомсомольский культпросвет. А с «Объектом» мы начали публично играть в 1986 году. Самый рассвет «перестройки». Литовки текстов (согласование цензурой – прим.ред.) формально еще оставались, и подпольные концерты еще шли регулярно. Многие, особенно хардрокеры-энтузиасты, бесконечно играли в самых странных местах вроде металлообрабатывающих заводов. Как и положено металлистам. Но в целом мы попали в оттепель. Спустя год литовку уже отменили. Получается, что нынче хреновее… Тогда бы тебя просто попросили не исполнять песню, потому что не прошла худсовет. Теперь худсовета нет, но тебя могут привлечь к административной ответственности за слова. А потом и к уголовной. Это действительно уже опасно. Разница большая. Тогда был большой энтузиазм проверить режим на прочность самыми хулиганскими путями, что демонстрировали все. И «Аквариум», и другие. Сейчас все гораздо хуже в смысле цензуры.
- А почему так? Что случилось с нами за треть века?
- Я бы сказал, что с нами случилось за 22 года. До 2000 года все было иначе. 90-е – период всеобъемлющего бардака, которым не преминули воспользоваться нынешние финансовые воротилы, которые сколотили свое состояние именно тогда. С приходом Путина к власти стала налаживаться система, которая сильно напоминает Советский Союз в своих худших аспектах.
- Насколько этот откат зависит от самих людей? Понятно, что КГБшники, пришедшие к власти, сделали, как им удобно, в силу их способностей. А люди-то чего?
- Людей воспитывали в течение этих 22-х лет. В основном через картинку. Бесконечные фильмы, которые эксплуатировали советский миф о великой войне, который, в свою очередь, был создан плеядой великолепных советских кинопрофессионалов. Кино было великое действительно – актерски, технически и с точки зрения визуального искусства – но оно однобоко подавало нашу военную историю. Не случайно Алексей Герман с таким трудом пробивал свою «Проверку на дорогах». Там же война была показана совершенно иначе. А пропаганда за последние пару десятилетий приучила людей к тому, что русский человек прав почему-то всегда. Все вокруг виноваты, кроме нас… И эта бесконечно глянцевая картинка. Теперь стало понятно, для чего происходили процессы, которые по началу удивляли. Планомерно посредством ТВ опускалась интеллектуальная планка населения. Оскотинивание бесконечное шло при мощной медиаподдержке.
- Люди совсем не самостоятельные, что ли?
- Те, кто родился при Путине, те на войну и пошли же. Значит, для них это все со школы началось. Вообще диву даешься, что люди несут вслух в российских регионах…
- То есть разговоры о коллективной ответственности небезосновательны?
- Если вы персонально участвовали в оскотинивании людей, в производстве продукта, чтобы люди деградировали, то на вас лежит ответственность, безусловно. А самим людям необходимо показать, насколько они оскотинились. Но проблема в том, что в их нынешней системе координат это сделать практически невозможно. Люди чувствуют же себя в этих параметрах умными, красивыми, сильными, востребованными. Очень хорошими, которые всегда придут на помощь обиженному и оскорбленному, когда родина скажет. Главное рассказать, кому помогать и придумать, почему.
- О музыке. Не так давно вам удалась своеобразная контркультурная провокация. В то время как одним музыкантам рубят концерты за любое высказывание в поддержку тех, кто против войны, ваш недавний «издевательский» сингл с группой «Кино» «Любовь к оружию» (кавер-версия песни группы «Объект насмешек» из конца 80-х, которая была написана на фоне войны в Афганистане – прим.ред.), даже занял первое место в хит-параде пропагандистской радиостанции «Наше радио». Повезло, что песню приняли буквально?
- У нас был отвлекающий маневр. Собственно, группа «Кино». Ведь все, что связано с группой «Кино» - «священно». Священная корова. Попробуй, не поставь в эфир. На это и был расчет.
- «Мама, подари мне пистолет», – поете вы. Может быть, просто вас поняли буквально?
- Не все способны считывать сарказм, да. Некоторые, видимо, воспринимают буквально, не понимая, что это песня Рикошета (Сергей Аксенов – лидер группы «Объект насмешек» - прим.ред.), не зная, когда и почему она была написана.
- До выхода этой песни те, кто не способен считывать сарказм, стали вам угрожать расправой. Сразу после начала войны?
- Да. Угрожали действительно. С разной интонацией. С разной аргументацией. И мы уехали. Мы бы уехали все равно, но чуть позже. Это я четко понимаю теперь, оглядываясь назад и видя то, что сейчас происходит. Колебаний не было, но мы не успели толком подготовиться. Это как в настольной игре, когда тебе выпал резкий переход на другую часть поля. Я вообще считаю, что вся наша жизнь – это компьютерная игруха. Quake, или Half-Life. Все очень похоже. И вот, когда начались угрозы, стало понятно, что эти люди не остановятся: раз началось, то будет продолжаться, и дальше будет еще хуже. Стало просто противно. Либо сидеть тихо, скрипеть зубами и мрачно бухать, что, к слову, для многих оказалось выходом – их не слышно, не видно, они много пьют. А можно было попытаться иначе. Мы решили иначе.
Любовь к оружию (песня из репертуара ленинградской рок-группы «Объект насмешек»):
Мальчик обожает игры и рассказы об отваге
Мама покупает в праздник пистолет в универмаге
Каждому мужчине с детства в руки отдают оружие
Дети целятся в прохожих — им плюшевый медведь не нужен
Мама, подари мне пистолет!
Мама, подари мне эту пушку!
Мама, подари мне автомат!
Мама, я так люблю игрушки!
В школе нет занятий лучше, чем стрельба в подвальном тире
Чтоб стать ещё храбрей и злей — он раздавит кошку гирей
Он влюблён в игру «Зарница», военрук ему как папа
Он врагов уничтожает с деревянным автоматом
Мама, подари мне пистолет!
Мама, подари мне эту пушку!
Мама, подари мне автомат!
Мама, я так люблю игрушки!
Любовь к оружию!
Годы пролетают мигом и теперь другие игры
Мальчик стал теперь мужчиной очень крупного калибра
Глобус вертит он как мячик и в его карманах пламя
Поиграть с живой мишенью в Сальвадоре и Афганистане
Мама, подари мне пистолет!
Мама, подари мне эту пушку!
Мама, подари мне автомат!
Мама, я так люблю игрушки!
Мама, мама, мама, подари мне пистолет!
Мама, мама, мама, подари мне автомат!
Мама, мама, мама, подари мне пулемёт!
Мама, мама, мама, подари гранатомёт!
Мама, мама, мама, подари мне огнемёт!
Мама, мама, мама, подари мне бомбомёт!
Мама, мама, мама, подари мне самолёт!
Мама, мама, мама, подари десантный взвод!
- Недавно о вас многотысячной российской рок-аудитории напомнил лидер группы «Сплин» Александр Васильев. Он посвятил песню «Выхода нет» группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и всем другим, «которым пришлось уехать из страны по разным причинам». При этом он выразил надежду, что «наступит светлый день», когда все вернутся, потому что «у нас нет другого выхода». И там еще была фраза: «Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание и человеколюбие. Которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально…». Все: концерты «Сплина» отменяются. Это скорее за упоминание уехавших «предателей», или за слова о неприемлемости убийства?
- За второе. Не за имена. Потому что уехавшие мало кого волнуют. Волнует то, что происходит внутри. И эти попытки влиять на настроения слушателей – гораздо опаснее для системы. Тем более, когда против разжигания ненависти пропагандой встает очень известный человек с гигантской аудиторией. И я не уверен, что это реакция властей. Это делают сами промоутеры, мне кажется. Самоцензура в полный рост. Нет ведь доказательств, что кто-то позвонил. Но, все же, не хочу обвинять тех, кто остался в неприятных условиях. По крайней мере, пока люди открыто не встают на сторону Z-операции, не несут вслух чушь симоньяновскую и соловьевскую.
- А разве такая самоцензурная позиция в конечном итоге не поддерживает ту самую Z-операцию?
- В конечном итоге ваши ногти и волосы растут в зависимости от того, как работает ваша лимфосистема. Лимфосистема плотно завязана на то, чем вы питаетесь и чем вы дышите – и так далее. Мы имеем дело с надстройкой, а не базисом. Слова, ноты, звуки. Все это производные от того, что глубоко в организме происходит.
Видеоклип на сингл «Сам с собой» с последнего альбома Tequilajazzz «Камни» (2021).
- И вы все равно не готовы кинуть камень в тех, кто, в попытке спасти свой бизнес, затыкает рот коллегам?
- Я их не оправдываю никак. Но я понимаю, почему они так поступают. Я не в праве кого-либо осуждать, потому что я не знаю, как бы поступил я сам. Когда от меня бы зависело огромное количество людей в зале, коллектив, который делает концерты. Грузчики, монтировщики, настройщики аппаратуры. Это большие бюджеты. Понятно, что люди хотя меньше рисковать. Это противно, но объяснимо. Корни глубже и омерзительнее. Попытки делить людей на хороших и плохих в условиях войны неизбежны всегда. Это надо пережить. Мне из безопасной ситуации трудно ставить себя на место тех, кто остается внутри.
- Многие, кто смотрят на ситуацию извне и находятся над схваткой, напротив, готовы смело судить и делить на черное и белое…
- Я на своем участке нахожусь как раз внутри схватки. Мы сейчас разговариваем. Это значит, что мы пытаемся достучаться до тех, кто, может быть, в потенциале может измениться. Хотя, когда люди не читают то, что им не нравится, что им не близко, за исключением пропагандистов, которые ищут твои промахи, они ничего нового и не узнают. Не задумываются, что мир всегда сложен.
- Возвращаясь к высказыванию Васильева и последовавшему отлучению его от сцены. Он же не мог знать наверняка, что так будет. До сих пор нужно было рассказать толпе о жопе Путина, чтобы лишиться концертов. Как было с Шевчуком. Цитата Васильева иносказательна донельзя. И все равно казнили. Значит, реакция становится жестче?
- Саша не сказал ничего формально опасного. Но и это уже опасно, да. Ситуация становится хуже. Многие не верили, что и Шевчука признают виновным в том, чего он не делал, а именно: дискредитировал армию. Дальше будет больше. Власть уже ничто не сдерживает. Они вошли в азарт. Тем более, они знают, что они натворили столько реального кошмара, что дальше остается только следовать русской традиции «а гори оно все огнем». История показывает, что не следует ждать ничего хорошего в подобный момент.
- Шевчуку дадите совет? Он нам сказал, что сидит и пишет новый альбом. Уезжать не хочет.
- У него так всегда. В любое время суток или года. Пишешь или звонишь Юлианычу, а он всегда «пишет новый альбом» (улыбается). Мы довольно часто с ним общаемся. И мне очень трудно давать такие советы в принципе. Шевчук для власти российской фигура крайне неудобная, у него же поклонники есть со всех сторон. И каждый в его песнях находит свое. Так всегда происходит с любым большим художником.
- Получается, что поклонники с той стороны тупо не врубались никогда в то, про что Юра-музыкант?
- Не понимают, да… Уровень у людей разный. Каждый учитывает свой.
- А ваши слушатели из системы власти РФ как-то проявили себя?
- Не из системы власти, а просто обычные люди. Проявили. Покрыли позором. «Вычеркиваю тебя из плейлиста», – писали. Много писали всякого.
- После начала войны появилось множество песенных высказываний музыкантов, так или иначе связанных с войной (БГ, Земфира, Ногу Свело и многие другие - прим.ред.). Вам что запомнилось, что понравилось?
- Монеточка. Ходил на концерт «Нойза» в Стокгольме. Они вместе приезжали. Она и читала стихи свои, и просто говорила. Я стоял в зале и думал: «Какая же умница. Какая девочка!» Я вспоминал баталии в музыкальном сообществе, когда она возникла и начала набирать безумную популярность. Музыканты серьезные и не очень спорили друг с другом, насколько Монеточка принадлежит попсе. Мне тоже досталось, когда я снялся у нее в видеоклипе про 90-е.
- Песня БГ «Ворожба» понравилась?
- Боб – прекрасный (Боб – старинная кличка Бориса Гребенщикова – прим.ред.). Он тоже приезжал в Стокгольм. Мы с ним провели тогда ночь за разговорами об этом всем. До утра сидели… Про общих друзей, знакомых, малознакомых, кто так или иначе встал на ту сторону. Боря не стеснялся в выражениях… Человек пестовал свою аудиторию, давал свое видение мира максимально ясно. И когда пришло зло, неприкрытое зло, естественно, он, как нормальный мужик, сказал, как есть. Честь ему и хвала.
- На тему войны высказались и другие рокеры. Целый ряд москвичей сказал свое слово. Кинчев и «Алиса» порассуждали о гордыне украинцев, которая корректируется совместным распитием водки. Александр Скляр и группа «Ва-Банк» стыдят «брата Колю», который с другой стороны фронта «все забыл», на фоне кадров хроники Второй мировой…
- Да… Я видел этот кошмар. Это страшная безвкусица. Это просто чудовищно. Даже безотносительно политической повестки. Это просто бездарно. Это и работать никак не может. Это может работать только как отчет для кураторов из апэшечки (АП – администрация президента РФ – прим.ред.), которые пихают Скляра на разные акции типа забивания свай для крымского моста. Ну очевидно же, туфта полная в творческом смысле. Скляр действительно искренне идейный. Я помню наши с ним разговоры еще в 1997 году. Когда выяснилось, что Саша страстный поклонник Александра Дугина, Рене Генона, Евгения Головина. Песни на стихи Головина Скляр давно поет. У нас тогда был такой фестиваль «Учитесь плавать» (и Скляр, и Федоров были резидентами московского лейбла FEELEE, под эгидой которого проходили фестивали с участием молодых групп «Учитесь плавать» - прим.ред.), это название – строчка как раз из Головина. И Скляр уже тогда гнал профашистские телеги, каким консерватизмом или евразийством это ни назови.
- Вы как новости о дочери Дугина оцениваете?
- На мой взгляд, это была какая-то провокация. Дугина же считают архитектором нынешних событий. Я читал его в 90-е. Его тогда все читали, кому было интересно. И я попробовал, прочел – и отдал эти книги тогда в секонд-хенд. Не интересно.
- Так если допустить, что «элиты» деградируют, то и Дугин может стать идеологом? Его безумие и дикость начальства за эти годы сблизились же.
- Дугин идеолог для тех, кто придумывает новые сценарии истории России. Новой истории России. Для них он авторитет, да. На днях увидел где-то прекрасный термин – некроевразийство. Это очень точное определение. Вообще огромное количество тех же бывших нацболов не стали зиговать (нацболы – сторонники партии НБП, которая была создана Александром Дугины и писателем Эдуардом Лимоновым в 90-е и запрещена в нулевые – прим.ред.). Наоборот, очень грамотно описывают всю ситуацию. В ту тусовку многие попадали в 90-е и позже. Это же был такой панк-рок. Яркий движ был. Панкуха. Но некоторые пошли дальше. Видим, к чему это привело…
- А хор рокеров, которые перепели песню Анатолия Крупнова 1992 года «Я остаюсь», оценили? Получился такой манифест в пику таким, как вы, уехавшим, хотя оригинал вообще о другом.
- Даже слушать не стал. Мне и оригинал-то не особенно нравился. Он звучал отовсюду. А во-вторых, мне глубоко не интересны все персонажи, которые в этой перепевке 30 лет спустя участвовали. Никто из них не удивил.
- Даже Владимир Шахрин из группы «ЧайФ» не удивил? Он же в свое время был регулярным участником агитационных концертов такой либеральной партии, как «Союз правых сил»!
- Я помню, что с Борисом Немцовым (один из лидеров оппозиции России до убийства в 2015 году, один из лидеров СПС в начале нулевых – прим.ред.) мы и познакомились на концерте Шахрина. И я сейчас ждал, скажет ли Володя Шахрин что-то в поддержку своего соотечественника и земляка Евгения Ройзмана. Ничего пока не сказал. А про этот хор «Я остаюсь» мне один приятель рассказал, что его приглашали участвовать в этой записи. Именно под этим соусом – в противовес тем, кто уехал, мол, настоящие чуваки те, кто остаются. «Как же я могу против тебя? Участвовать?» – спрашивает меня приятель. Я советовать ничего не стал, сказал лишь, что не обижусь. Судя по тому, что приятеля в общем списке нет, отказался. Там ведь многих, я думаю, использовали в темную. Не все поняли, в какой контекст их засунули.
- Вы пишете в facebook, что пишете сейчас новые песни. О чем они?
- Не могу сказать, о чем…
- Я к тому, что не было от вас прямого антивоенного высказывания.
- Есть масса возможностей для высказываний, помимо песен, и я их использую. Но и песен новых много. Тех, которые можно будет так воспринимать. Эти песни, я надеюсь, смогут помочь многим, кто оказался в нашей ситуации. Просто пока не получается поработать в студии в нынешних обстоятельствах. Работа идет, но говорить о результате рано.
- То есть Tequilajazzz еще вернется?
- Да. Состав будет отчасти другой, скорее всего. Песни есть. Настроение есть. Предложений масса, гастроли предлагают постоянно. Поедем, как только сможем.
- Вы – яркий представитель того, что можно назвать термином «русская культура». Много лет ваши песни звучали и до сих пор звучат из динамиков радиоприемников в России. Что вы думаете о дискуссии, которая очерчивается репликой «вина русской культуры за войну».
- Для меня все эти разговоры – свидетельство того, как мы крепко обгадились. Россия и прежде не вела себя как паинька. Вспомните оккупацию Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Или нападение на Финляндию в 1939 году. Или оккупацию территорий, которые потом стали Западной Украиной. Это было всегда. Сходило с рук. И мы так крепко обгадились, что теперь винят все, включая культуру. Эмоции, которые вполне объяснимы. Вычеркнуть из жизни все, что связано с Россией. Прекрасно понимаю людей, которые совершают эти эмоциональные шаги. Надо подождать. Ведь о русской культуре на самом деле так мало известно широким слоям населения. Все знают Чайковского, но мало кто знает про Шнитке. А Шнитке – это русская культура? Немецкая? Он же был советский человек. Это глобальное сокровище. То же самое касается Гии Канчели, который большую часть жизни провел на советской территории. Надо подождать. Как можно отменить дождь? Все равно будет идти.
- Запад способен быть умнее Путина? Смотришь на реакции, офигеваешь частенько.
- Я верю в способности Запада договариваться. Люди делают глупости довольно часто. Это не зависит от того, какой пост человек занимает. Но надежда есть. В западных странах к власти приходят демократическим путем люди, гораздо более образованные, чем сейчас в России. А в России у власти те, кто-либо проворовался, либо как-то нагрешил. А что касается реакции на безумие российской власти, то, прямо скажем, ситуация ведь из ряда вон. В университетах, где учатся будущие политики, такому не учат. Побольше Черчилля надо читать. А он был политиком с юмором.
Видеоклип на сингл «Никого не останется» с последнего альбома Tequilajazzz «Камни» (2021).
- Многие умные и красивые люди говорят о расчеловечивании на фоне войны. Причем со всех сторон. Вы замечаете что-то похожее?
- Не понимаю, что это. Размытая формулировка.
- Когда люди аплодируют смерти.
- Оскотиниваются? Да, это происходит постоянно. Расчеловечивание это? Пусть будет называться так. С этим работают через образование, через культуру. Это работа на десятилетия. Сама эта работа и отличает человека от скотины. Та самая культура. Та самая сфера, с которой Российская Федерация успешно боролась много лет.
- Снаружи говорят, что сама культура России и ведет к оскотиниванию.
- К оскотиниванию ведет не русская культура, а ее эрзац (нем. Ersatz — заменитель, суррогат - прим.ред.). Он был выгоден в производстве в последние годы. Вместо Тарковского у нас теперь кто?
- Бондарчук-младший.
- И это не самый плохой вариант еще ведь.
- Так может, пусть все русские дома посидят, на самом деле? Постепенно визовые блага сворачиваются в ЕС для граждан РФ.
- Надежда на провоцирование таким образом некого восстания внутри России – это иллюзия. Любое ограничение приводит к тому, что русский человек все больше и больше сплачивается вокруг лидера. Та же самая история с «гори все огнем». «Ах, я плохой? Значит, я плохой». Ментально это не работает на благо. Это как раз развращает сильнее. Даже те, кто был скорее против войны, сейчас на моих глазах дрейфуют в сторону поддержки, потому что бьют как бы ни за что. "Почему я не могу купить софт?" И дальше человек упаковывается в другую пачку, дублирует риторику Маши Захаровой. Печально наблюдать, как после этого люди, по сути, сплачиваются вокруг ВВП…
- В чем надежда?
- В человеческом отношении друг к другу. Мы работали в центре для беженцев, они нас провожали со слезами… Мы смогли заработать на автомобиль скорой помощи, когда организовали аукцион. Кинули клич местному арт-сообществу. Фотографы, художники, скульпторы, дизайнеры, керамисты и так далее. Те отдали нам свои работы. Хозяева очень классного зала дали нам на два дня ключи. Я работал водителем-экспедитором, возил работы и делал музыку для выставки. Супруга моя с подругой и девушками из украинского центра все это курировали, это была невероятная по сложности работа. В первый день инсталлировали выставку. Потом выставка и аукцион. Было 113 работ. Не все разошлось, но штук 70 купили.
- И этого хватило на машину скорой помощи VOLVO?
- Там были и очень крупные лоты. Как в кино все было. Приехала японская дама, профессионал в аукционном деле. «Тысяча крон! Две тысячи крон! Три тысячи крон!» Все по-настоящему. До 60 000 крон доходили некоторые лоты. А это 6 000 евро уже. Азарт. Кошелек пополнялся на глазах. Через неделю ребята купили автомобиль, и он сразу уехал в Харьков.
Вообще у меня, что в первые дни войны, что сейчас, было и есть ощущение, что то, что устроила российская власть – это чистой воды сатанизм. Все эти легенды про Антихриста – перед нами сейчас. Если смотреть на это через христианскую призму, то это чистая бесовщина. Почитайте Апокалипсис. Там написано, чем это заканчивается.
- Давайте пока закончим музыкой. Правда, что вы могли стать басистом группы «Кино»?
- Просто хотел, но не стал, неважно. 1986 год был. Мне группа «Кино» нравилась всегда. Когда Цой расстался с Алексеем Рыбиным (участник и соавтор раннего «Кино» - прим.ред.), у нас с Рыбой была своя группа, в зачатке. Долго репетировали вдвоем, но ничем это не закончилось. Мне было классно, что я репетирую с чуваком, который за 2-3 года до этого записал альбом «45» (первый альбом «Кино» 1982 года, записанный с музыкантами группы «Аквариум» - прим.ред.). Поэтому я знаю массу правильных аккордов к раннему «Кино». Я их знаю не из переходов, а из первых рук.
- На днях альбому «Звезда по имени Солнце» исполнилось 33 года. Если выбрать одну песню Цоя оттуда, какая сейчас созвучна вашему ощущению реальности?
- Моя любимая песня там – «Печаль». Но не могу сказать, что она созвучна сегодняшнему дню. Я каждый вечер выхожу на нашу площадку смотровую, смотрю на уходящие корабли. И эта песня вспоминается.
P.S. Евгений Федоров. 56 лет. Родился в семье джазового музыканта и преподавателя музыки. С 16-ти лет исполнял музыку собственного сочинения. Пытался поступить в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной, но в итоге оказался в Училище культуры на факультете эстрадной и народной музыки. Был отчислен за участие в рок-группах, несовместимых с «советским образом жизни».
С 1986 года был регулярным бас-гитаристом группы Александра «Рикошета» Аксенова «Объект насмешек». С группой объездил весь СССР. В 1991—1992 годах жил во Франции. Официальным днем рождения Tequilajazzz считается 4 сентября 1993 года, когда группа впервые выступила на сцене петербургского клуба TaMtAm. Группа считается одним из главных явлений рок-музыки пост-советской России.
В 2010 году Tequilajazzz приостановила деятельность до возвращения на сцену в 2017 году. В 2005 году Федоров собрал джазовую супергруппу Optimystica Orchestra, в которую вошли музыканты групп Markscheider Kunst, Сплин, St. Petersburg Ska-Jazz Review, Spitfire, «Ленинград» и других. Группа выпустила три альбома и несколько синглов. С 2011 года существует еще одна группа Федорова – Zorge. Последний номерной альбом Tequilajazzz «Камни» вышел осенью 2021 года. Помимо рок- и джаз-музыки активно занят написанием музыки для кино. Яхтсмен.