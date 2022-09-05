Интервью ⟩ «К оскотиниванию ведет не русская культура, а ее эрзац»

- В конечном итоге ваши ногти и волосы растут в зависимости от того, как работает ваша лимфосистема. Лимфосистема плотно завязана на то, чем вы питаетесь и чем вы дышите – и так далее. Мы имеем дело с надстройкой, а не базисом. Слова, ноты, звуки. Все это производные от того, что глубоко в организме происходит.





Видеоклип на сингл «Сам с собой» с последнего альбома Tequilajazzz «Камни» (2021).



- И вы все равно не готовы кинуть камень в тех, кто, в попытке спасти свой бизнес, затыкает рот коллегам? Видеоклип на сингл «Сам с собой» с последнего альбома Tequilajazzz «Камни» (2021).

- Я их не оправдываю никак. Но я понимаю, почему они так поступают. Я не в праве кого-либо осуждать, потому что я не знаю, как бы поступил я сам. Когда от меня бы зависело огромное количество людей в зале, коллектив, который делает концерты. Грузчики, монтировщики, настройщики аппаратуры. Это большие бюджеты. Понятно, что люди хотя меньше рисковать. Это противно, но объяснимо. Корни глубже и омерзительнее. Попытки делить людей на хороших и плохих в условиях войны неизбежны всегда. Это надо пережить. Мне из безопасной ситуации трудно ставить себя на место тех, кто остается внутри.

- Многие, кто смотрят на ситуацию извне и находятся над схваткой, напротив, готовы смело судить и делить на черное и белое…