Рихо Террас: Тоом могла бы подумать о гражданах Украины, а не об интересах России

По словам Рихо Терраса, путешествуя по Европе с туристической визой не является правом человека.

«Из-за преступной военной деятельности России гибнут ни в чем не повинные украинцы, а миллионы людей вынуждены покидать свои дома. Граждане России несут солидарную ответственность за совершенные ими преступления. 75 процентов россиян поддерживают кровавую расправу Путина над украинским народом. Запрет на выдачу виз — это конкретная и мощная санкционная мера против России. Поэтому решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши ввести для россиян ограничение на въезд – единственно мыслимое решение», – сказал Террас.

По словам Терраса, Тоом ошибается, утверждая, что запрет на въезд создаст опасный прецедент. «Опасна агрессия России в Украине. Ограничение на въезд является ее следствием. Вместо того чтобы защищать интересы России, Яна Тоом должна подумать о тех украинцах, которые погибли из-за военных действий России».