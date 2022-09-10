Рийна Солман ⟩ Туризм - право человека или же нет?

Депутат Европарламента Яна Тоом пожаловалась в Еврокомиссию, утверждая, что Эстония и еще три страны Евросоюза договорились нарушить правила договора о Шенгенской границе: а именно Эстония, Латвия, Литва и Польша введут ограничение на въезд для Граждане России с шенгенской туристической визой с 19 сентября.

В пресс-релизе Тооми уточняется, что правила Шенгенской зоны определяют причины, которые могут использоваться для оправдания ограничения въезда лица с шенгенской визой. Государство должно принимать эти решения в каждом конкретном случае, и право стран участниц Шенгенского договора о вводе дополнительных мер не предусмотрено.

Кроме того, Яна Тоом заявила, что соответствующая инициатива Эстонии и других стран создает опасный прецедент, в котором нарушается один из самых фундаментальных правовых актов Евросоюза, и поэтому она требует, чтобы Еврокомиссия направила этим странам предупреждение.

Прежде всего, следует отметить в данном случае, что туризм сам по себе не квалифицируется как право человека, но каждому туристу должны быть гарантированы индивидуальные основные права, такие как: равенство перед законом, презумция невиновности и прочие, но туристы не имеют политических прав. Также страна, принявшая туриста, имеет право отправить его обратно, если имеются уважительные причины.

В случае с этим обращением не вызывает сомнений, интересы какой страны оно активно представляет в данный момент