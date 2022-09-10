Министр государственного управления и вице-председатель политической партии Isamaa Рийна Солман заявляет, что не может стоять и смотреть, как член Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) жалуется на эстонское государство.
Рийна Солман ⟩ Туризм - право человека или же нет?
Депутат Европарламента Яна Тоом пожаловалась в Еврокомиссию, утверждая, что Эстония и еще три страны Евросоюза договорились нарушить правила договора о Шенгенской границе: а именно Эстония, Латвия, Литва и Польша введут ограничение на въезд для Граждане России с шенгенской туристической визой с 19 сентября.
В пресс-релизе Тооми уточняется, что правила Шенгенской зоны определяют причины, которые могут использоваться для оправдания ограничения въезда лица с шенгенской визой. Государство должно принимать эти решения в каждом конкретном случае, и право стран участниц Шенгенского договора о вводе дополнительных мер не предусмотрено.
Кроме того, Яна Тоом заявила, что соответствующая инициатива Эстонии и других стран создает опасный прецедент, в котором нарушается один из самых фундаментальных правовых актов Евросоюза, и поэтому она требует, чтобы Еврокомиссия направила этим странам предупреждение.
Прежде всего, следует отметить в данном случае, что туризм сам по себе не квалифицируется как право человека, но каждому туристу должны быть гарантированы индивидуальные основные права, такие как: равенство перед законом, презумция невиновности и прочие, но туристы не имеют политических прав. Также страна, принявшая туриста, имеет право отправить его обратно, если имеются уважительные причины.
В случае с этим обращением не вызывает сомнений, интересы какой страны оно активно представляет в данный момент
В стране также может быть несколько общих причин, по которым можно ограничить поездки туристов, включая пандемии и вопросы связанные с безопасностью. В данном случае причина в безопасности, и ни одна страна не обязана принимать туристов в увеселительное путешествие, прибывающих непосредственно из воюющей страны-агрессора, или пропускать их в ущерб собственной безопасности. Это особенно важно, когда их становится больше и для общественности более заметны случаи непристойного поведения российских туристов с промытыми мозгами, оправдывающих Россию и высмеивающих Украину. Однако разрешать страну или давать транзит тем, у кого есть для этого важная гуманитарная причина, правильно, и Эстонское государство делает это покорно и снисходительно.
В случае с этим обращением не вызывает сомнений, интересы какой страны оно активно представляет в данный момент. Яна Тоом вряд ли делает это в мыслях о предстоящих выборах, как она пыталась интерпретировать поведение одного из своих коллег по партии, наверное, это все-таки зов сердца. Однако эта попытка очернить страну и народ Эстонии – лишь один позорный эпизод в карьере нашего (!) депутата Европарламента.
Перед этим мы помним, что она сказала корреспонденту российского новостного портала «Балтия» в 2013 году: «900 000 человек говорят на эстонском как на родном языке. Это вымирающий язык и вымирающий народ — вот в чем дело. Я все еще думаю, что Моисей не без смысла вел евреев через пустыню 40 лет, пока не умер последний раб, но у нас не так много времени».
«В стране с населением, сравнимым с населением одного района Москвы — 1 294 000 человек, — рождаемость за последние годы снизилась до 12 000 детей в год. Ежегодно страну покидает около 5000 человек, и население неудержимо стареет».
Это выражение мнения, высказанное в то время без достаточного самоконтроля, также можно интерпретировать как видение Яны Тоом. Именно из-за этого направления мысли Isamaa вместе с другими партиями, которые выступают за Эстонию, делает все возможное, чтобы сделать все во имя сохранения эстонского языка, культуры и нации с твердой верой и непоколебимой волей, как написано в нашей конституци.