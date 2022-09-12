Анализ и опрос ⟩ «Сейчас уже и 1000 евро – не деньги». Кто в Эстонии готов работать за «минималку»?

Здоровый и активный человек, как правило, не идет работать за минимальную зарплату, которая в январе повысится до 725 евро, зато ее платят фирмы, состоящие из одного человека, чтобы получить медицинскую страховку. Из 16 миллионов евро, которые дополнительно поступят в государственный бюджет благодаря повышению минимальной зарплаты, более половины составит социальный налог.