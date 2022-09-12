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Анализ и опрос ⟩ «Сейчас уже и 1000 евро – не деньги». Кто в Эстонии готов работать за «минималку»?

Юлле Харью Тарво Мадсен
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«Сейчас уже и 1000 евро – не деньги». Кто в Эстонии готов работать за «минималку»?
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По словам руководителей отделений Кассы по безработице, работодателям очень тяжело найти работников на минимальную заработную плату.
По словам руководителей отделений Кассы по безработице, работодателям очень тяжело найти работников на минимальную заработную плату. Фото: Urmas Luik

Здоровый и активный человек, как правило, не идет работать за минимальную зарплату, которая в январе повысится до 725 евро, зато ее платят фирмы, состоящие из одного человека, чтобы получить медицинскую страховку. Из 16 миллионов евро, которые дополнительно поступят в государственный бюджет благодаря повышению минимальной зарплаты, более половины составит социальный налог.

«В условиях быстрого роста цен именно работники с низкими доходами нуждаются в дополнительной поддержке, а на нашем и без того небольшом рынке труда ценить нужно каждую пару рук», – так прокомментировал решение о повышении минимальной зарплаты, оговоренное шестого сентября с профсоюзами, председатель Центрального союза работодателей Арто Аас.

«Сейчас уже и 1000 евро – не деньги», – озвучил тот минимум,на который он бы согласился, работник конвейера Риймас. На ярмарке труда он искал вакансию водителя. Участники уличного опроса Postimees тоже не стали бы работать за минимальную зарплату, которая увеличится на 71 евро.

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