Здоровый и активный человек, как правило, не идет работать за минимальную зарплату, которая в январе повысится до 725 евро, зато ее платят фирмы, состоящие из одного человека, чтобы получить медицинскую страховку. Из 16 миллионов евро, которые дополнительно поступят в государственный бюджет благодаря повышению минимальной зарплаты, более половины составит социальный налог.
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Анализ и опрос ⟩ «Сейчас уже и 1000 евро – не деньги». Кто в Эстонии готов работать за «минималку»?
«Сейчас уже и 1000 евро – не деньги». Кто в Эстонии готов работать за «минималку»?
«В условиях быстрого роста цен именно работники с низкими доходами нуждаются в дополнительной поддержке, а на нашем и без того небольшом рынке труда ценить нужно каждую пару рук», – так прокомментировал решение о повышении минимальной зарплаты, оговоренное шестого сентября с профсоюзами, председатель Центрального союза работодателей Арто Аас.
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