К каким последствиям внутри РФ приведет отступление российской армии из Харьковской области Украины. Одернет ли Брюссель страны Балтии за закрытие сухопутных границ ЕС для туристов из РФ. Насколько реален расчет Путина, что его газовая война с Европой приведет к смене элит в странах ЕС. Об этом Rus.Postimees в большом интервью рассказал известный российский политолог Станислав Белковский.
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Интервью ⟩ Станислав Белковский: «Путин лично руководит спецоперацией Z»
Политолог о последствиях поражения ВС РФ под Харьковом
Станислав Белковский: «Путин лично руководит спецоперацией Z»
– 200 дней войны и отступление ВС РФ из Харьковской области ознаменовались салютом в Москве. Действительно, успехи на фронте – это повод вот так ликовать в российской столице?
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