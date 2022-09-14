Вчера журналист Rus.Postimees Павел Соболев в своей колонке раскритиковал решение Яны Тоом пожаловаться на Эстонию в связи с ограничением въезда для россиян и написал, что ее правозащитные приоритеты вызывают оторопь. Публикуем ответ Тоом на мнение журналиста.
Яна Тоом ответила журналисту Соболеву: «Хочу, чтобы моя страна жила по закону, а не по понятиям»
Журналист Rus.Postimees Павел Соболев оторопел от моих правозащитных приоритетов. Настолько, что разразился по этому поводу длиннейшим текстом, суть которого сводится к трем тезисам:
1) мой запрос Боррелю – попытка «лишний раз напомнить о себе в позитивном ключе своим традиционным избирателям»;
2) при этом автору непонятно, о каком именно избирателе речь: сторонникам Путина в Эстонию неохота, а противники Путина не нравятся моим избирателям, считает автор. Предположение о том, что я радею за обычных россиян, которые хотели бы, к примеру, навестить родственников, журналист Соболев отметает, потому что «эстонское государство достаточно громко говорит о том, что для этих людей двери Эстонии ни в коем случае не закроются»;
3) журналист Соболев не в состоянии отделить историю парламентских голосований Тоом до 24 февраля от истории парламентских голосований после 24 февраля – это просто не приходит ему в голову. Ну и тут, понятное дело, наступает оторопь...
Буду краткой:
3) мое отношение к российской агрессии против Украины отражается и в истории моих голосований, и в моих публикациях, в том числе на портале Rus.Postimеes, и всякий, кто умеет пользоваться гуглом, легко в этом убедится;
2) мой опыт подсказывает, что когда государство о чем-то говорит очень громко, оно, как правило, лукавит. Посмотрите на шенгенскую визу – вы не увидите там надписей типа «туристическая» или «гуманитарная». Вы увидите буквенное обозначение: А, C или D. А – транзитная, С – краткосрочная, D – долгосрочная. И здесь у пограничника развязаны руки – он требует подтвердить, на каком именно основании выдана виза. Приглашение от брата? По эстонским правилам семейная виза выдается только на основании приглашения от родственников по восходящей или нисходящей линии, причем только если они имеют постоянный ВНЖ. Давай, до свиданья. Недвижимость? Туда же.
И еще: нельзя одновременно выражать солидарность российским оппозиционерам и их сторонникам – и лишать их возможности приехать в Европу. Как нельзя одновременно говорить о фальсификации выборов и наказывать за это рядовых избирателей. В одном с журналистом Соболевым соглашусь – громко обо всем этом не говорят;
1) мне нет нужды о себе напоминать – в бюро Тоом девятый год подряд идет активный прием граждан (и неграждан). Мы помогли тысячам людей. А в правозащитных приоритетах (если не лень, но ведь лень, да?) можно покопаться, почитав рубрику «Помощь юриста» на портале YanaToom.ee.
И последнее. То, о чем журналист не пишет. К числу европейских ценностей, о которых у нас не говорит только ленивый, относится принцип верховенства закона. Объясню максимально дуракоустойчиво: если вы поймаете карманника и отрубите ему руку – вы сядете в тюрьму. Для таких случаев есть уголовный кодекс, предусматривающий наказание и для карманника, и для самосуда с членовредительством.
Европейский союз функционирует в правовом поле, одна из частей которого – Шенгенский кодекс, обязательный к выполнению всеми членами Шенгенской зоны. И если четыре страны Шенгена присваивают себе право определять, какие визы могут и какие не могут выдавать остальные 18 стран, это явное нарушение принципа верховенства закона. Так что с моими правовыми приоритетами все в порядке – я хочу, чтобы моя страна жила по закону, а не по понятиям.