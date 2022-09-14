Яна Тоом ответила журналисту Соболеву: «Хочу, чтобы моя страна жила по закону, а не по понятиям»

Журналист Rus.Postimees Павел Соболев оторопел от моих правозащитных приоритетов. Настолько, что разразился по этому поводу длиннейшим текстом, суть которого сводится к трем тезисам:

1) мой запрос Боррелю – попытка «лишний раз напомнить о себе в позитивном ключе своим традиционным избирателям»;

2) при этом автору непонятно, о каком именно избирателе речь: сторонникам Путина в Эстонию неохота, а противники Путина не нравятся моим избирателям, считает автор. Предположение о том, что я радею за обычных россиян, которые хотели бы, к примеру, навестить родственников, журналист Соболев отметает, потому что «эстонское государство достаточно громко говорит о том, что для этих людей двери Эстонии ни в коем случае не закроются»;

3) журналист Соболев не в состоянии отделить историю парламентских голосований Тоом до 24 февраля от истории парламентских голосований после 24 февраля – это просто не приходит ему в голову. Ну и тут, понятное дело, наступает оторопь...

Буду краткой:

3) мое отношение к российской агрессии против Украины отражается и в истории моих голосований, и в моих публикациях, в том числе на портале Rus.Postimеes, и всякий, кто умеет пользоваться гуглом, легко в этом убедится;